Akcie Intelu rastú o viac než 9 % po Trumpovej správe 📈

Akcie spoločnosti Intel vo štvrtkovom predburzovom obchodovaní prudko vzrástli o viac než 9 % po tom, čo americký prezident Donald Trump uviedol, že Intel bude spolupracovať so spoločnosťou Apple na návrhu a výrobe čipov v Spojených štátoch. Pre trh ide o výrazný signál, pretože prípadná dohoda s Applom by mohla zásadne posilniť snahu Intelu obnoviť svoju pozíciu v polovodičovom priemysle.
Trump na svojej sociálnej sieti uviedol, že sa rozhodol Intel podporiť, pretože Spojené štáty podľa neho potrebujú navrhovať a vyrábať čipy doma. Zároveň napísal, že Apple súhlasil so spoluprácou s Intelom na vývoji a výrobe čipov v USA. Detaily dohody však zatiaľ nezverejnil a zástupcovia Intelu ani Applu sa k veci bezprostredne nevyjadrili.
Pre Intel by získanie Applu ako zákazníka predstavovalo mimoriadne dôležitý úspech. Firma sa pod vedením generálneho riaditeľa Lip-Bu Tana snaží rozvíjať svoj foundry biznis, teda výrobu čipov pre externých zákazníkov. Práve táto oblasť je kľúčovou súčasťou ozdravného plánu Intelu, ktorý sa v posledných rokoch potýkal so stratou technologického náskoku a silnou konkurenciou vo výrobe polovodičov.
Apple už podľa dostupných informácií viedol prieskumné rokovania o možnosti využiť Intel a Samsung Electronics na výrobu hlavných procesorov pre svoje zariadenia v USA. Ak by sa spolupráca s Intelom skutočne rozbehla, išlo by nielen o komerčne významný kontrakt, ale aj o politicky silný príbeh návratu strategickej výroby do Spojených štátov.
Z investičného pohľadu je dôležité, že Intel potrebuje pre svoj foundry model získať veľkých a dôveryhodných zákazníkov. Apple by v tomto smere mohol zohrať úlohu referenčného klienta, ktorý by pomohol presvedčiť ďalšie technologické firmy, že Intel dokáže vyrábať pokročilé čipy v dostatočnej kvalite a objeme. Takýto vývoj by mohol zlepšiť vnímanie dlhodobého rastového potenciálu spoločnosti.
Pozitívna reakcia akcií však zároveň stojí hlavne na očakávaniach. Detaily spolupráce nie sú známe a nie je jasné, aký objem výroby by Intel prípadne pre Apple zabezpečoval, kedy by sa projekt začal ani aký dopad by mal na tržby a marže. Investori preto budú čakať na potvrdenie zo strany firiem a konkrétnejšie informácie o rozsahu dohody.
Dôležitú úlohu zohráva aj americká vláda. Intel už skôr uzavrel s Trumpovou administratívou neobvyklú dohodu, v rámci ktorej sa americká vláda stala významným akcionárom spoločnosti výmenou za štátnu podporu. To ukazuje, že Intel nie je pre Washington iba bežnou technologickou firmou, ale strategickým aktívom v boji o domácu polovodičovú výrobu.
Celkovo ide pre Intel o potenciálne veľmi pozitívnu správu, ktorá môže posilniť dôveru investorov v jeho dlhodobý obrat. Krátkodobo však zostáva kľúčové, či sa Trumpovo oznámenie potvrdí konkrétnymi krokmi zo strany Applu a Intelu. Bez detailov môže byť časť rastu akcií postavená skôr na nádeji než na istom fundamentálnom dopade.
Graf Intel (INTC.US, D1)
Zdroj: xStation5
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