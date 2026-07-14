Akcie JPMorgan drvivo prekonávajú odhady Wall Street 🚀

Akcie JPMorgan Chase (JPM.US) pred otvorením burzy v USA mierne rastú po zverejnení veľmi silných výsledkov za 2. štvrťrok 2026. Najväčšia banka v USA výrazne prekonala trhové očakávania v oblasti zisku aj príjmov, pričom ťažila najmä z oživenia v investičnom bankovníctve, rastu aktivity na trhu IPO a mimoriadne silných výsledkov obchodovania s akciami. Reakcia Wall Street sa javí pomerne pokojná.
- Zisk na akciu (EPS) dosiahol 7,70 USD oproti trhovým očakávaniam 5,72 USD a 5,24 USD pred rokom.
- Upravené príjmy dosiahli 58,02 mld USD, čo výrazne prevýšilo konsenzus na úrovni 51,39 mld USD.
- Čistý zisk vzrástol na 21,2 mld USD z 14,99 mld USD v rovnakom období predchádzajúceho roka.
- Príjmy z investičného bankovníctva dosiahli 3,90 mld USD oproti očakávaným 3,06 mld USD. Poplatky z tohto segmentu vzrástli o 30 % medziročne, podporené zlepšením na trhu fúzií a akvizícií a nárastom počtu burzových debutov.
- Príjmy z obchodovania s akciami dosiahli 6,03 mld USD, čo výrazne prekonalo výhľad 3,98 mld USD.
- Príjmy z obchodovania s dlhovými nástrojmi, menami a komoditami (FICC) dosiahli 6,05 mld USD, mierne pod konsenzom na úrovni 6,29 mld USD.
- Spravovaný čistý úrokový výnos dosiahol 25,62 mld USD oproti očakávaným 25,64 mld USD, čo je prakticky v súlade s výhľadom.
- Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) vzrástla na 24 %, čo výrazne prevýšilo očakávaných 18 %.
- Hodnota úverov dosiahla 1,54 bil. USD oproti výhľadu 1,52 bil. USD, zatiaľ čo vklady vzrástli na 2,71 bil. USD oproti očakávaným 2,69 bil. USD.
- Rezervy na úverové straty dosiahli 2,52 mld USD a čisté odpisy zo nesplatených úverov dosiahli 2,37 mld USD, čo je pod očakávanými 2,62 mld USD.
- Kapitálový koeficient CET1 sa udržal na vysokej úrovni 14,1 %.
Výsledky ukazujú, že JPMorgan ťaží zo silného oživenia aktivity na kapitálových trhoch. Vynikajúce výsledky investičného bankovníctva a obchodovania s akciami s prebytkom vykompenzovali mierne slabší výsledok segmentu FICC a úrokový výnos v súlade s výhľadom. Reakcia kurzu zostáva napriek tomu umierená, čo môže naznačovať, že časť pozitívnych správ bola už zahrnutá v ocenení akcií.
Akcie JP Morgan (JPM.US), interval D1
Akcie JP Morgan majú šancu dosiahnuť dnes nové maximá, ak vzrastú nad 340 USD za kus — pozitívnym signálom pre titul aj pre americkú ekonomiku sú nižšie, ako sa očakávalo, vytvorené rezervy na úverové straty a vyššia hodnota úverov, ktorá dosiahla 1,54 bil. USD. Dôležitú podporu predstavujú úrovne medzi 315 a 320 USD, kde pozorujeme posledné cenové reakcie.
Zdroj: xStation5
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