Zhrnutie trhov: Akcie európskych výrobcov čipov prudko rastú po výsledkoch Anthropic! AstraZeneca zastavuje klinické štúdie liečby rakoviny pľúc (17. 8. 2026)

📊 Indexy a spoločnosti
- Európska seansa prebieha pomerne pokojne a vyznačuje sa len kozmetickými presunmi medzi hlavnými trhmi a sektormi.
- Futures na široký index Stoxx 50 (EU50) rastú o 0,2 %. Futures na nemecký DAX (DE40), holandský AEX (NED25) a španielsky IBEX 35 (SPA35) sa obchodujú bez zmeny. Výraznejšie straty sú viditeľné vo Francúzsku (FRA40: -0,15 %) a Švajčiarsku (SUI20: -0,35 %). WIG20 klesá približne o 0,9 %.
- Piatkové výsledky Anthropic, ktoré ukázali 14-násobný rast štvrťročných tržieb, podporujú akcie v polovodičovom sektore (ASML: +2,7 %, STMicro: +3,9 %, Infineon: +0,8 %, Soitec: +2,7 %). Kapitál naopak odteká najmä zo softvérových firiem (SAP: -0,8 %) a spotrebného sektora (Tesco: -2 %, Nestlé: -2 %, L’Oréal: -1 %).
- AstraZeneca zastavila klinické štúdie lieku volrustomig na rakovinu pľúc, pretože nepreukázal vyššiu účinnosť než existujúce terapie. Akcie spoločnosti napriek tomu rastú približne o 0,8 % vďaka pozitívnym výsledkom testov liekov Tagrisso a Enhertu. Firma plánuje ďalšie štúdie volrustomigu pri liečbe iných typov rakoviny.
- Akcie Argenx vyskočili o 11 % po pozitívnych výsledkoch 3. fázy klinickej štúdie lieku VYVGART Hytrulo pri myozitíde. Liek splnil primárny cieľ u pacientov s IMNM, čo umožňuje podanie žiadosti regulačným orgánom. Hoci v podskupine pacientov s dermatomyozitídou (DM) nebola dosiahnutá štatistická významnosť, analytici hodnotia výsledky ako veľmi sľubné.
Volatilita indexu Stoxx 50 sa sústreďuje predovšetkým do technologického sektora. Zdroj: XTB Research, údaje xStation5
Kontrakt na Stoxx 50 sa zastavil v blízkosti rekordných maxím, pričom ďalší rast obmedzuje takmer prekúpené RSI. Zdroj: xStation5
🌍 Ekonomika a geopolitika
- Zdroje blízke médiu Al Arabiya naznačujú možnosť predĺženia 60-dňovej dohody medzi Iránom a USA. Iránske ministerstvo zahraničných vecí navyše informovalo o rokovaniach s Katarom, ktorý by mal zohrať kľúčovú úlohu v úsilí o deeskaláciu. Donald Trump medzitým zdôraznil, že hlavným cieľom USA je zbaviť Irán akejkoľvek možnosti získať jadrovú zbraň.
💱 Meny, komodity a kryptomeny
- Americký dolár si udržiava straty z ázijskej seansy (USDIDX: -0,15 %), zatiaľ čo meny z oblasti Antipód naďalej najviac ťažia z rastúcej chuti riskovať (AUDUSD: +0,7 %; NZDUSD: +0,75 %). EURUSD krátko prekonal psychologickú hranicu 1,1600, aktuálne sa však obchoduje tesne pod touto rezistenciou (+0,3 %).
- Futures na ropu sa vrátili k rastu (OIL: +0,6 % na 89,20 USD za barel), zatiaľ čo európske futures na zemný plyn mierne skorigovali úvodný rast (NATGAS.EU: +1,6 %; predtým +2 %).
- Drahé kovy zrýchľujú rast vďaka pokračujúcemu oslabovaniu dolára. Zlato (GOLD) rastie o 0,6 % na 4 400 USD za uncu, zatiaľ čo striebro (SILVER) pridáva 1,5 % na 65,70 USD za uncu. V pluse zostávajú aj futures na platinu a paládium.
- Bitcoin rastie o 1,15 % na 63 680 USD, zatiaľ čo Ethereum pridáva 1,7 % na 1 908 USD.
Pomer P/E medzi európskym indexom Stoxx 50 a americkým S&P 500 počas prebiehajúcej výsledkovej sezóny výrazne vzrástol. Zdroj: XTB Research
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