Sam Altman bol podľa správ terčom druhého incidentu pri svojom dome v San Franciscu

Šéf OpenAI Sam Altman bol podľa dostupných správ v nedeľu skoro ráno terčom druhého incidentu pri svojom dome v San Franciscu, a to len dva dni po tom, čo polícia zadržala podozrivého v súvislosti s útokom Molotovovým kokteilom na tú istú rezidenciu. Polícia v San Franciscu uviedla, že do štvrte Russian Hill vyrazila približne o 2:56 ráno po hlásení o možnej streľbe a neskôr zadržala dvoch podozrivých pre podozrenie z nedbalého výstrelu zo strelnej zbrane. Najnovšia udalosť ďalej zvyšuje bezpečnostné obavy okolo OpenAI a jej generálneho riaditeľa v čase silnej verejnej kontroly firmy.
Čo sa stalo pri druhom incidente
SFPD uviedla, že vyšetrovatelia zistili, že okolo jednej rezidencie prešlo vozidlo s dvoma osobami približne v čase možnej streľby. Polícia následne zadržala Amandu Tomovú, 25, a Muhamada Tarika Husseina, 23, v oblasti 2000 Taylor Street a uviedla, že po domovej prehliadke zaistila tri strelné zbrane. Polícia zároveň dodala, že prípad zostáva otvoreným a aktívnym vyšetrovaním.
San Francisco Chronicle uviedol, že streľba sa odohrala pri Altmanovej rezidencii v Russian Hill a že spolujazdec v sedane Honda mal údajne vystreliť smerom k objektu. Polícia verejne nepotvrdila, že cieľom bol priamo Altman alebo jeho dom, a preto je vhodné incident naďalej opisovať opatrne ako podľa správ druhý útok.
Druhý incident prišiel po útoku Molotovovým kokteilom a hrozbách pri sídle OpenAI
Nová udalosť prišla len dva dni po tom, čo polícia zadržala 20-ročného podozrivého, ktorý mal podľa vyšetrovania hodiť Molotovov kokteil na Altmanov dom a následne sa vyhrážať pred sídlom OpenAI. Reuters uviedol, že predchádzajúci incident sa odohral v piatok približne o 4:12 ráno a že pri ňom nebol nikto zranený. OpenAI vtedy uviedla, že s políciou spolupracuje.
Altman na predchádzajúci útok reagoval na svojom blogu výzvou na zmiernenie rétoriky okolo umelej inteligencie. Trhy aj širší technologický sektor teraz budú sledovať, či druhý incident povedie k ďalším bezpečnostným opatreniam okolo vedenia OpenAI a či vyšetrovatelia preukážu spojitosť medzi oboma prípadmi.
