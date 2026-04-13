Revolution Medicines rastie o 36 % po lepších než očakávaných dátach z fázy 3 pri rakovine pankreasu

- Akcie Revolution Medicines vzrástli o viac než 35 % po silných dátach z fázy 3 pri rakovine pankreasu.
- Daraxonrasib zlepšil medián celkového prežívania na 13,2 mesiaca oproti 6,7 mesiaca pri chemoterapii.
- Investori teraz čakajú na plán regulačného podania a úplné dáta na ASCO 2026.
- Akcie Revolution Medicines vzrástli o viac než 35 % po silných dátach z fázy 3 pri rakovine pankreasu.
- Daraxonrasib zlepšil medián celkového prežívania na 13,2 mesiaca oproti 6,7 mesiaca pri chemoterapii.
- Investori teraz čakajú na plán regulačného podania a úplné dáta na ASCO 2026.
Akcie Revolution Medicines v pondelok vzrástli približne o 36,2 % na 131,32 USD po tom, čo spoločnosť zverejnila pozitívne topline výsledky štúdie fázy 3 RASolute 302 s prípravkom daraxonrasib pri predtým liečenom metastatickom duktálnom adenokarcinóme pankreasu (PDAC). Rast prišiel po dátach, ktoré ukázali, že raz denne podávaný perorálny liek výrazne zlepšil prežívanie oproti štandardnej chemoterapii, čo investorom prinieslo potenciálne zásadný katalyzátor v jednej z najsmrteľnejších onkologických indikácií. Zdroj: xStation5
Štúdia fázy 3 priniesla silný benefit v prežívaní
Revolution Medicines uviedla, že daraxonrasib splnil všetky primárne aj kľúčové sekundárne ciele vrátane prežívania bez progresie a celkového prežívania. V celej intent-to-treat populácii dosiahol medián celkového prežívania 13,2 mesiaca oproti 6,7 mesiaca pri chemoterapii, s hazard ratio 0,40 a p-hodnotou pod 0,0001. Spoločnosť zároveň uviedla, že liek bol vo všeobecnosti dobre tolerovaný a neobjavili sa žiadne nové bezpečnostné signály.
Do štúdie boli zaradení predtým liečení pacienti s metastatickým PDAC, ktorých nádory niesli široké spektrum variantov RAS, rovnako ako pacienti bez identifikovanej mutácie RAS. To je dôležité, pretože rakovina pankreasu patrí medzi nádory najviac riadené mutáciami RAS, ktoré sa vyskytujú u viac než 90 % prípadov. Reuters uviedol, že analytici nastavovali latku mediánu celkového prežívania približne na 11 až 12 mesiacov, takže výsledok 13,2 mesiaca výrazne prekonal očakávania.
Prečo je tento výsledok dôležitý
Dáta môžu výrazne posilniť komerčný výhľad Revolution Medicines. Spoločnosť uviedla, že výsledky plánuje predložiť globálnym regulátorom vrátane amerického Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) v rámci budúcej žiadosti o registráciu s využitím Commissioner’s National Priority Voucher, a zároveň ich chce prezentovať na výročnom kongrese American Society of Clinical Oncology v roku 2026. Reuters uviedol, že niektorí analytici teraz vidia v daraxonrasibe potenciálny nový štandard liečby pri predtým liečenom metastatickom PDAC.
Trhy teraz budú sledovať načasovanie regulačného podania Revolution Medicines, kompletný dataset na ASCO a tiež to, či sa firme podarí rýchlo posunúť smerom k schváleniu do konca roka 2026. Investori budú zároveň sledovať aj širší potenciál tohto kandidáta v pipeline, keďže daraxonrasib sa už skúma aj v ďalších neskorých štúdiách vrátane nemalobunkového karcinómu pľúc.
