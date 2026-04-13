GFL Environmental klesá približne o 9 % po oznámení akvizície Secure Waste za 6,4 mld. CAD

- Akcie GFL Environmental klesli približne o 9 % po tom, čo firma oznámila akvizíciu Secure Waste Infrastructure za 6,4 mld. CAD.
- Transakcia bude financovaná z 80 % akciami GFL a z 20 % hotovosťou, čo zrejme zvýšilo obavy investorov z veľkosti a štruktúry obchodu.
- GFL uvádza, že dohoda má zlepšiť voľný cash flow aj marže, trh sa však zatiaľ sústreďuje najmä na riziká spojené s realizáciou, financovaním a integráciou.
Akcie GFL Environmental v pondelok klesli približne o 8,7 % na 39,35 USD po tom, čo spoločnosť oznámila dohodu o prevzatí Secure Waste Infrastructure v transakcii ocenenej približne na 6,4 mld. CAD vrátane dlhu. Pokles prišiel napriek tomu, že GFL akvizíciu označila za okamžite akretívnu a neutrálnu z pohľadu leverage. Reakcia trhu naznačuje, že investori sa zatiaľ sústreďujú najmä na veľkosť obchodu a jeho vysoký podiel akciového financovania, nie na dlhodobejšie strategické prínosy. Zdroj: xStation5
Veľký posun v západnej Kanade
GFL uviedla, že získa všetky akcie spoločnosti Secure za 24,75 CAD za kus, pričom transakcia bude financovaná z 80 % akciami GFL a z 20 % hotovosťou. Firma uviedla, že dohoda prehĺbi jej pôsobenie v západnej Kanade a v Severnej Dakote vďaka pridaniu siete Secure s viac než 80 lokalitami vrátane 12 skládok, 55 zariadení na spracovanie odpadu, 12 recyklačných zariadení a 98 injekčných vrtov. Uzavretie transakcie sa očakáva v druhej polovici roka 2026 po získaní súhlasu akcionárov, súdu a regulátorov.
Reuters uviedol, že akvizícia poskytne GFL širší prístup k aktívam na spracovanie a likvidáciu odpadu v regióne, kde má Secure už silnú infraštruktúru. Táto strategická logika zodpovedá aj vyjadreniu samotnej GFL, podľa ktorého sú získané aktíva vysoko komplementárne a majú rozšíriť schopnosť firmy ponúkať zákazníkom širší rozsah služieb v odpadovom hospodárstve.
Prečo akcie napriek tomu oslabili
Bezprostredná reakcia trhu bola slabšia, pretože investori zrejme zvažujú riziká spojené s realizáciou a financovaním. GFL uviedla, že transakcia je plne financovaná, mala by zvýšiť upravený voľný cash flow na akciu o 12 % až 15 % a na pro forma báze zdvihnúť upravenú EBITDA maržu na 31,6 %, pričom celoročná čistá leverage má zostať v nízkom až strednom pásme trojok. Reuters zároveň pripomenul, že skoršia expanzná stratégia GFL financovaná dlhom už v minulosti vyvolávala medzi investormi obavy, čo pomáha vysvetliť pokles akcií napriek dôvere manažmentu.
Trhy teraz budú sledovať, či GFL dokáže investorov presvedčiť, že akvizícia Secure posilní voľný cash flow aj marže bez nového tlaku na súvahu. Ďalšia pozornosť sa zameria na plány financovania, regulačný postup a tempo integrácie aktív po očakávanom uzavretí v druhej polovici roka 2026.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.