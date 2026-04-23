Akcie Nokie vystrelili najvyššie za 16 rokov 🚀

- Nokia vykázala upravený prevádzkový zisk vo výške 281 mil. EUR, čím prekonala odhady trhu.
- Firma ťaží z posunu k AI a cloudovej infraštruktúre, kde získala objednávky za 1 mld. EUR.
- Akcie vystrelili o 8 % a dostali sa najvyššie za 16 rokov.
Spoločnosť Nokia v prvom štvrťroku príjemne prekvapila investorov, keď jej upravený prevádzkový zisk dosiahol 281 mil. EUR, zatiaľ čo trh očakával približne 244 mil. EUR. Výsledky ukazujú, že transformácia firmy smerom k umelej inteligencii a cloudovej infraštruktúre začína prinášať prvé viditeľné efekty. Hoci tržby vo výške 4,5 mld. EUR mierne zaostali za odhadmi, investorov povzbudil najmä výhlaď a silnejúci dopyt po nových riešeniach.
Podľa vedenia spoločnosti sa Nokia teraz neopiera len o svoj tradičný biznis v oblasti mobilných sietí, ale čoraz viac aj o zákazníkov z oblasti AI a cloudových dátových centier. Práve od týchto klientov firma počas štvrťroka získala objednávky za 1 mld. EUR. Nokia navyše po minuloročnej reorganizácii zjednodušila svoju štruktúru a viac sa sústreďuje na prepojenie dátových centier, kde chce ťažiť z globálnej investičnej vlny spojenej s rozvojom umelej inteligencie.
Silný optimizmus podporil aj výhlaď manažmentu. Generálny riaditeľ Justin Hotard uviedol, že firma sa pohybuje nad stredom celoročnej prognózy upraveného prevádzkového zisku v rozmedzí 2 až 2,5 mld. EUR. Dôveru trhu navyše posilnilo aj partnerstvo so spoločnosťou Nvidia, ktorá už skôr v Nokii získala miliardový podiel a dodá firme AI počítače pre bezdrôtové siete. Investori tak čoraz viac veria, že Nokia dokáže využiť rastúci dopyt po infraštruktúre pre AI aplikácie.
Trh reagoval veľmi výrazne. Akcie Nokie po zverejnení výsledkov vzrástli o 8 % na 9,19 EUR, čím sa dostali najvyššie za 16 rokov. Hoci časť tradičnej sieťovej infraštruktúry rástla pomalšie, než sa očakávalo, celkový tón výsledkov bol jednoznačne pozitívny. Nokia tak aktuálne pôsobí ako firma, ktorá sa po rokoch stagnácie snaží otvoriť novú rastovú kapitolu.
Graf NOKIA.FI (D1)
Akcie spoločnosti Nokia sa aktuálne obchodujú okolo 9,24 EUR a pokračujú vo výraznom rastovom trende. Cena sa drží vysoko nad kĺzavými priemermi, konkrétne nad EMA 50 na 7,37 EUR aj nad SMA 100 na 6,35 EUR, čo potvrdzuje silnú prevahu kupujúcich a veľmi pozitívne technické nastavenie. Aktuálny pohyb zároveň znamená prieraz na nové lokálne maximá. RSI sa nachádza okolo hodnoty 70,0, teda na hranici prekúpenej oblasti. To ukazuje na veľmi silné momentum, ale zároveň aj na zvýšené riziko krátkodobej korekcie alebo aspoň spomalenia rastu. Aj MACD zostáva v kladnom teritóriu a drží býčí signál, čo ďalej podporuje pozitívny výhlaď. Rastúci histogram však naznačuje, že nákupná sila bola v posledných týždňoch veľmi výrazná.
Z technického pohľadu bude teraz kľúčové sledovať, či sa Nokii podarí udržať nad úrovňou 9 EUR. Ak áno, trh môže pokračovať v raste a potvrdiť ďalšiu expanziu trendu. Naopak pri vyberaní ziskov by prvú dôležitú podporu predstavovala oblasť okolo 8,6 až 8,1 EUR, nižšie potom EMA 50. Celkovo však graf zostáva jednoznačne býčí a výsledky hospodárenia tento pozitívny obraz ešte ďalej podporili.
Zdroj: xStation5
