Akcie Puig rastú, rokovania o spojení s Estée Lauder naznačujú vznik beauty skupiny za 40 miliárd USD

Akcie spoločnosti Puig 24. marca vzrástli približne o 13 % po tom, čo španielska parfumová skupina a Estée Lauder oznámili, že skúmajú možné spojenie podnikov. Akcie Estée Lauder naopak v New Yorku klesli približne o 8 %, keďže investori zvažovali valuáciu a riziká realizácie transakcie. Reuters uviedol, že rokovania by mohli viesť k vzniku luxusnej beauty skupiny v hodnote približne 40 miliárd USD.
V centre investičnej logiky je parfumový segment
Spojenie by pod jednu strechu prinieslo značky ako Clinique, Tom Ford, Jo Malone a Le Labo z portfólia Estée Lauder a značky Rabanne, Jean Paul Gaultier, Carolina Herrera a Charlotte Tilbury zo skupiny Puig. Reuters uviedol, že spojená firma by mohla generovať tržby mierne nad 20 miliárd eur, čo by prekonalo divíziu L’Oréal Luxe s tržbami 15,6 miliardy eur.
Strategická logika transakcie je úzko spojená práve s parfumami. Reuters uviedol, že viac ako 70 % tržieb Puig pochádza z parfumov, zatiaľ čo vône sú pre Estée Lauder tretím najväčším segmentom podľa tržieb a v posledných štvrťročných výsledkoch vzrástli o 9 %.
Načasovanie zostáva pre trh kľúčovou otázkou
Obe spoločnosti uviedli, že zatiaľ nebolo prijaté žiadne konečné rozhodnutie a nebola uzatvorená žiadna dohoda. Reuters informoval, že strany rokovali o kombinácii hotovosti a akcií, no podmienky sa stále môžu zmeniť, pričom analytici zároveň spochybňujú, či sa zakladateľská rodina Puig vzdá po viac ako storočí nezávislosti.
Investori zároveň sledujú, či by prípadná transakcia neodviedla pozornosť Estée Lauder od jej reštrukturalizácie v čase, keď podnik ďalej čelí slabšiemu dopytu v USA a opatrným spotrebiteľom. Trhy teraz budú sledovať, či sa rokovania posunú k formálnej dohode, ako bude nastavená valuácia a či manažment ponúkne viac detailov k synergiám a integračným rizikám.
