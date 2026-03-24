Akcie Rivian rastú po robotaxi dohode s Uberom v hodnote až 1,25 miliardy USD

Akcie Rivian 19. marca intradenne vyskočili takmer o 12 % po tom, čo Uber oznámil, že do výrobcu elektromobilov investuje až 1,25 miliardy USD v rámci partnerstva v oblasti robotaxi. Dohoda počíta s nasadením 10 000 plne autonómnych SUV Rivian R2 na platforme Uber od roku 2028, pričom od roku 2030 existuje opcia na ďalších 40 000 vozidiel. Reuters neskôr uviedol, že Rivian časť ziskov odovzdal a v popoludňajšom obchodovaní bol približne 1 % v pluse, keď investori zároveň zvažovali dlhší časový horizont projektu a vyššie výdavky na autonómiu.
Detaily dohody a ich význam
Uber uviedol, že investícia bude rozložená do roku 2031 a bude závisieť od toho, či Rivian splní konkrétne míľniky v oblasti autonómneho riadenia. Po podpise dohody bolo predbežne schválených prvých 300 miliónov USD, a to s výhradou regulačného súhlasu, zatiaľ čo prvé komerčné nasadenie je plánované v San Franciscu a Miami v roku 2028. Ak budú míľniky splnené, flotila by sa mohla do konca roka 2031 rozšíriť do 25 miest v USA, Kanade a Európe.
Partnerstvo je dôležité preto, že Rivianu prináša kapitál aj veľkého komerčného zákazníka v čase, keď firma zvyšuje výdavky na autonómiu. Reuters uviedol, že Rivian už neočakáva dosiahnutie upraveného prevádzkového zisku v roku 2027, hoci BNP Paribas stále počíta s vyrovnanou EBITDA v roku 2028 a kladným voľným cash flow v roku 2030. Pre Uber dohoda predstavuje ďalší pilier stratégie stať sa platformou pre viacerých prevádzkovateľov autonómnych vozidiel namiesto budovania celého technologického riešenia vlastnými silami.
Graf: akcie Rivian
Graf by ukázal prudký rast po oznámení z 19. marca. Akcie Rivian v jednej chvíli rástli takmer o 12 %, než zisky skorigovali na približne 1 % v popoludňajšom obchodovaní. Hlavným záverom je, že investori pozitívne prijali nové financovanie a možnosť veľkého odbytu, zároveň však zostali opatrní kvôli realizácii projektu a dlhej ceste ku komercializácii. Zdroj: xStation5
Graf: akcie Uber
Graf Uberu by ukázal oveľa tlmenejšiu bezprostrednú reakciu, pričom AP uviedla, že akcie Uberu po oznámení dohody v predobchodnej fáze rástli o menej ako 1 %. To naznačuje, že trh partnerstvo vníma ako strategicky dôležité, ale väčšina finančného prínosu zostáva naviazaná na budúce nasadenie a míľniky v autonómii. Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.