Equinor mení smer: obnoviteľné zdroje ustupujú rope a plynu 🔄

- Equinor predal 8,07 % v spoločnosti Scatec za približne 1,61 miliardy NOK.
- Podiel firmy po transakcii klesol na približne 8 %.
- Spoločnosť tým potvrdzuje silnejšiu orientáciu na ropu a plyn.
- Dôvodom sú vyššie náklady a komplikácie pri projektoch v oblasti obnoviteľných zdrojov.
Nórsky energetický gigant Equinor predal polovicu svojho podielu v spoločnosti Scatec, ktorá sa zameriava na rozvoj obnoviteľných zdrojov. Za predaj podielu 8,07 % získal približne 1,61 miliardy nórskych korún, teda zhruba 170 miliónov USD. Po transakcii si Equinor ponechá v Scatecu približne 8 % akcií.
Tento krok zapadá do širšej stratégie, v rámci ktorej sa spoločnosť v poslednom období opäť viac sústreďuje na svoje hlavné podnikanie v oblasti ropy a zemného plynu. Podobne ako ďalšie veľké energetické firmy aj Equinor v minulých rokoch výrazne investoval do veternej a solárnej energie, no rozvoj týchto projektov narážal na rastúce náklady, komplikovanejšiu výstavbu aj slabšiu návratnosť.
Významným problémom sa stal napríklad projekt Empire Wind pri pobreží New Yorku, ktorý čelil príkazu na pozastavenie prác zo strany administratívy prezidenta Trumpa. To viedlo k ďalším oneskoreniam a vyšším nákladom. V Európe potom Equinor vlani v septembri vložil takmer 1 miliardu USD do emisie akcií spoločnosti Orsted, aby si udržal svoj 10 % podiel.
Práve tieto skúsenosti viedli firmu v posledných mesiacoch k prehodnoteniu zelených ambícií. Equinor už skôr upravil svoje ciele v oblasti čistej energie, znížil plánovanú kapacitu inštalovaných zdrojov a začal svoje portfólio viac zjednodušovať. Namiesto širšej expanzie sa teraz chce sústrediť len na niekoľko veľkých projektov.
Spoločnosť Scatec pritom zostáva významným hráčom v oblasti obnoviteľných zdrojov na rozvíjajúcich sa trhoch. Stavia, vlastní a prevádzkuje solárne, veterné aj batériové projekty napríklad v Egypte, Juhoafrickej republike alebo Brazílii. Celkovo má vo výstavbe alebo už dokončených viac než 6 gigawattov projektov.
Pre investorov je predaj podielu ďalším signálom, že Equinor aktuálne uprednostňuje stabilnejšie výnosy z tradičných energetických segmentov. Firma tým naznačuje, že v súčasnom prostredí považuje ropu a plyn za atraktívnejší a predvídateľnejší pilier svojho biznisu než rozsiahle rozširovanie obnoviteľných aktivít.
