Akcie SpaceX stratili viac než 40 % a Wall Street už predáva nové ochranné produkty ⚠️

Wall Street rýchlo rozširuje ponuku investičných produktov naviazaných na akcie SpaceX. Dôvodom je mimoriadna volatilita titulu, ktorý od svojho maxima po vstupe na burzu stratil viac než 40 %. Banky a ďalšie finančné spoločnosti preto pripravujú štruktúrované dlhové produkty, ktoré investorom ponúkajú čiastočnú ochranu pred poklesom výmenou za obmedzený rastový potenciál a zložitejší rizikový profil.
Do prípravy týchto nástrojov sa zapojili spoločnosti Morgan Stanley, Marex Group, Citigroup, Wells Fargo a RBC Capital Markets. Ďalší správcovia aktív zároveň pripravujú opčné stratégie, pákové fondy a automaticky splatné produkty naviazané na vývoj akcií SpaceX.
Rýchlosť, s akou tieto produkty vznikajú, ukazuje, aký silný záujem SpaceX medzi investormi vyvolalo. Vysoká volatilita zároveň umožňuje bankám ponúkať atraktívnejšie kupóny, pretože opcie naviazané na akcie majú vyššiu cenu. Práve z tohto rozdielu sa však financuje iba obmedzená ochrana, nie úplné odstránenie rizika.
Ochrana funguje iba do určitej hranice
Štruktúrované produkty kombinujú vlastnosti dlhopisu a derivátov. Investor zvyčajne získava pravidelný výnos alebo vopred stanovenú prémiu, zároveň však prijíma podmienky, ktoré môžu obmedziť jeho zisk alebo naňho preniesť časť straty.
Marex napríklad pripravuje deväťmesačný produkt, ktorý môže byť automaticky splatený, ak akcie SpaceX v stanovených termínoch uzavrú na počiatočnej cene alebo vyššie. Počas trvania má investor dostávať mesačný úrok najmenej 1,8 % bez ohľadu na aktuálny vývoj akcie.
Pri splatnosti je investor chránený pred poklesom až o 35 %. Ak však akcie oslabia viac, ochranná bariéra prestáva fungovať a investor môže znášať celú stratu zodpovedajúcu prepadu titulu.
Morgan Stanley pripravuje inú konštrukciu so splatnosťou na začiatku roka 2028. Produkt ponúka pevný výnos 40 %, ak budú akcie SpaceX pri splatnosti na počiatočnej hodnote, vyššie alebo maximálne o necelých 50 % nižšie. Ak však pokles prekročí túto hranicu, investor bude plne vystavený ďalšiemu prepadu.
Vysoký výnos skrýva asymetrické riziko
Na prvý pohľad môžu tieto produkty pôsobiť atraktívne, pretože ponúkajú vysoký kupón alebo určitú ochranu pred miernym poklesom. Ich hlavným problémom je však asymetrický pomer rizika a výnosu.
Ak akcie SpaceX prudko vzrastú, investor do štruktúrovaného produktu často získa iba pevne stanovený výnos. Veľkú časť rastového potenciálu si ponechá emitent. Ak sa naopak akcie prepadnú pod ochrannú bariéru, investor môže znášať takmer rovnakú stratu ako pri priamom držaní akcie.
Produkt tak môže obmedziť zisk, ale nemusí rovnako účinne obmedziť najhorší scenár. Ochrana navyše zvyčajne platí iba v deň splatnosti a závisí od presne stanovených podmienok.
Investor preto musí rozumieť nielen očakávanému výnosu, ale aj bariéram, predčasnému splateniu, kreditnému riziku emitenta a spôsobu výpočtu konečnej straty.
SpaceX po burzovom debute čelí prudkým výkyvom
Akcie SpaceX sa od júnového vstupu na burzu stali jedným z najsledovanejších titulov na trhu. Spoločnosť kombinuje raketový biznis, satelitnú sieť Starlink aj ambície v oblasti umelej inteligencie, čo priťahuje drobných aj inštitucionálnych investorov.
Po počiatočnom raste však akcie stratili viac než 40 % zo svojho maxima. Prudké výkyvy súvisia s vysokým ocenením, neistotou okolo vývoja rakety Starship a všeobecne vyššou citlivosťou technologických titulov na očakávania budúcich investícií a návratnosti.
Práve kombinácia silného mediálneho záujmu a vysokej volatility vytvára ideálne prostredie pre vznik štruktúrovaných produktov. Banky môžu vďaka drahším opciám ponúknuť vyššie kupóny, investori však za túto ochranu platia obmedzením zisku alebo prijatím rizika prudkej straty pod stanovenou bariérou.
Čo vývoj znamená pre investorov
Nové produkty ukazujú, že Wall Street rýchlo speňažuje záujem o SpaceX. Pre skúsených investorov môžu štruktúrované dlhopisy ponúknuť presne definovaný profil výnosu a rizika. Pre väčšinu drobných investorov však môžu byť podmienky príliš zložité a ťažko porovnateľné s priamym nákupom akcie alebo bežného dlhopisu.
Kľúčové je sledovať nielen uvádzaný kupón, ale najmä hranicu ochrany, maximálny výnos, možnosť predčasného splatenia a to, čo sa stane pri prekročení bariéry. Produkt s ochranou do poklesu o 35 % nemusí byť konzervatívny, ak investor pri strate o 36 % náhle prechádza do plnej expozície voči akcii.
Z pohľadu trhu rýchly vznik podobných produktov potvrdzuje, že SpaceX sa stalo nielen technologickým príbehom, ale aj významným zdrojom obchodnej aktivity pre banky, opčné trhy a správcov aktív.
Graf SpaceX (SPCX.US, H1)
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Zhrnutie trhov: 12-percentný pokles Hermès zaťažuje trh (29.07.2026)
Európa sa pripravuje na drahú zimu ❄️ Energetický trh rieši nedostatok vody aj plynu 🚨
Dvojciferné zisky po výsledkoch v Európe: Electrolux, Alten a Hexagon
🚨Micron Technology klesol o 8,9 % - čínska konkurencia a obavy z AI bubliny zasiahli výrobcu pamätí📉
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.