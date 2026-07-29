Európa sa pripravuje na drahú zimu ❄️ Energetický trh rieši nedostatok vody aj plynu 🚨

Európske energetické trhy začínajú čoraz viac zohľadňovať riziká spojené s nadchádzajúcou zimou. Okrem napätia na trhu so zemným plynom rastú obavy, že pretrvávajúce sucho a nízke prietoky riek môžu obmedziť výrobu elektriny vo francúzskych jadrových elektrárňach a zároveň znížiť výkon vodných zdrojov v ďalších častiach Európy.
Doteraz energetické trhy ovplyvňoval najmä konflikt na Blízkom východe, ktorý zvýšil ceny plynu a vyvolal obavy o dodávky. Pozornosť obchodníkov sa však teraz presúva aj k počasiu. Horúce a suché leto môže ďalej zhoršiť už aj tak napätý výhlaď na zimné mesiace, najmä ak sa nepodarí obnoviť dodávky z Blízkeho východu a zásobníky plynu zostanú pod dlhodobým priemerom.
Podľa odhadov spoločnosti Energy Aspects by Európa mohla vstúpiť do zimy s najnižšími zásobami plynu na konci októbra za posledných 14 rokov. Ak by sa zároveň nepodarilo zvýšiť dovoz a sucho by pretrvávalo aj na jeseň, tlak na ceny elektriny by mohol ďalej zosilnieť.
Francúzske jadro pod tlakom nízkych prietokov
Francúzska jadrová energetika je pre európsky trh kľúčová, pretože Francúzsko patrí medzi najväčších vývozcov elektriny v regióne. Nízke prietoky riek však môžu obmedziť chladenie niektorých reaktorov, najmä počas obdobia vysokých teplôt.
Najväčšie riziko sa týka elektrárne Chooz, ktorá je závislá od rieky Meuse. Ak by prietoky zostali nízke aj v septembri, časť výroby by mohla byť obmedzená. Hoci sa očakáva, že najväčšie riziko rozsiahlejších odstávok pre horúčavy po auguste ustúpi, pokračujúce sucho môže problémy predĺžiť až do jesene.
Francúzske vodné nádrže sa navyše dostali na najnižšiu úroveň pre túto časť leta minimálne od roku 2015. To znamená menšiu flexibilitu pri nahrádzaní výpadkov jadrových zdrojov a vyššiu závislosť od dovozu elektriny alebo výroby z plynu.
Slabnú aj severské vodné zdroje
Problém sa netýka iba Francúzska. Dlhodobé sucho znížilo zásoby vody v severských vodných elektrárňach na najnižšiu úroveň pre toto obdobie od roku 2018.
Škandinávske krajiny pritom bežne využívajú vodnú energiu ako dôležitý stabilizačný prvok európskeho trhu. Ak zásoby zostanú nízke aj na jeseň, export elektriny zo severu môže byť obmedzený a ceny v kontinentálnej Európe môžu zostať zvýšené.
Nižší výkon jadrových a vodných zdrojov by zároveň zvýšil potrebu výroby elektriny z plynu. Tým by sa prepojili dva hlavné problémy súčasného trhu – obmedzená ponuka elektriny a nízke zásoby zemného plynu.
Zimné kontrakty už výrazne zdražujú
Rastúce obavy sa už premietajú do cien termínových kontraktov. Francúzsky kontrakt na dodávku elektriny v decembri od začiatku júla vzrástol približne o 15 % na 116 EUR/MWh. To je takmer dvojnásobok priemernej spotovej ceny z minulého decembra.
Ešte vyššiu úroveň vykazuje Nemecko. Decembrový kontrakt tam počas mesiaca posilnil o 17 % na približne 137 EUR/MWh, čo je zhruba o polovicu viac než spotové ceny na konci minulého roka.
Rast termínových kontraktov ukazuje, že trh už teraz započítava vyššiu pravdepodobnosť napätej zimnej ponuky. Nejde teda iba o okamžitú reakciu na počasie, ale o širšiu obavu, že Európa môže vstúpiť do vykurovacej sezóny s nižšími zásobami a menším objemom dostupnej bezemisnej výroby.
Ktoré firmy môžu z vyšších cien energií profitovať a ktoré sú ohrozené?
Z pohľadu investorov by napätý európsky energetický trh mohol podporiť najmä producentov plynu a výrobcov elektriny s nízkymi variabilnými nákladmi. Medzi možných príjemcov vyšších cien patrí Equinor ako významný dodávateľ plynu do Európy a tiež Shell a TotalEnergies vďaka rozsiahlym aktivitám v oblasti zemného plynu a LNG. Vyššie veľkoobchodné ceny elektriny môžu pri dostatočnej výrobe prospievať aj spoločnostiam RWE, ČEZ a Fortum, ktoré prevádzkujú rozsiahle výrobné portfóliá. Pri vodných elektrárňach však tento prínos obmedzuje nízky stav zásob vody, takže skutočný vplyv bude závisieť od objemu vyrobenej elektriny.
Na opačnej strane stoja energeticky náročné podniky, ktorým drahší plyn a elektrina zvyšujú výrobné náklady. Najcitlivejšie môžu byť chemická spoločnosť BASF, výrobca hnojív Yara International, oceliarska skupina ArcelorMittal, cementárenská spoločnosť Heidelberg Materials a priemyselný koncern Thyssenkrupp. Výroba chemikálií, hnojív, ocele a cementu vyžaduje veľké množstvo energie. Pri Yare je navyše zemný plyn dôležitou vstupnou surovinou. Schopnosť týchto firiem preniesť vyššie náklady na zákazníkov preto bude rozhodujúca pre vývoj ich marží.
Najväčšie riziko pre európsky energetický trh predstavuje súbeh viacerých nepriaznivých faktorov: nízkych zásob plynu, obmedzenej jadrovej výroby vo Francúzsku, slabšej vodnej energetiky v severských krajinách a prípadne aj chladnejšej zimy. Ak by sa tieto vplyvy stretli súčasne, ceny elektriny aj plynu by mohli zostať zvýšené dlhší čas. Tlak by sa následne preniesol aj do priemyselných nákladov, inflácie a hospodárenia firiem citlivých na ceny energií.
Zlepšenie prietokov riek, rýchlejšie doplnenie plynových zásobníkov a obnovenie energetických tokov z Blízkeho východu by naopak mohli napätie na trhu zmierniť. Dovtedy však európsky energetický sektor pravdepodobne zostane veľmi citlivý na každú zmenu počasia, stav zásob aj vývoj dodávok plynu.
Graf zemného plynu (NATGAS.EU, D1)
Zdroj: xStation5
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