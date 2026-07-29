Dvojciferné zisky po výsledkoch v Európe: Electrolux, Alten a Hexagon

Stredajšia seansa prináša pri troch európskych spoločnostiach dvojciferné rasty akcií. Vo všetkých prípadoch bol hlavným impulzom výrazne lepší výsledok oproti predchádzajúcim očakávaniam, kvalita pozitívnych signálov sa však líši.
Akcie Electroluxu rástli približne o 20 % po tom, ako spoločnosť takmer zdvojnásobila očakávaný prevádzkový zisk.
- Prevádzkový zisk bez jednorazových položiek vzrástol na 1,20 miliardy SEK oproti očakávaným 617 miliónom SEK, zatiaľ čo organické tržby sa zvýšili o 2 %.
- Výsledok ukazuje pozitívny vplyv úsporného programu, ktorý zlepšil hospodárenie o 1,4 miliardy SEK.
- Nejde však výhradne o zlepšenie samotného obchodného modelu spoločnosti. Približne 484 miliónov SEK pochádzalo z vrátenia amerických ciel a zmeny programu zdravotných benefitov.
- Najdôležitejším a dlhodobejším fundamentálnym signálom tak zostáva optimalizácia nákladov a voľný peňažný tok, nie oživenie dopytu v Severnej Amerike, kde organické tržby klesli o 3 %.
Graf: ELUXB.SE (D1)
Napriek výraznému rastu je ťažké vidieť priestor na dlhodobejšie cenové posilnenie. Pri optimistickom pohľade na graf však možno pozorovať odraz od spodnej hranice klesajúceho trendového kanála.
Zdroj: xStation5
Akcie Altenu vzrástli približne o 15 % po tom, ako spoločnosť výrazne zlepšila svoj výhlaď na rok 2026.
- Organické tržby v druhom štvrťroku vzrástli o 3,2 %.
- Spoločnosť zvýšila celoročné očakávania z približne 0 % na rast v rozpätí 1,4 až 1,8 %.
- Prevádzková marža by mala dosiahnuť približne 9 %, oproti 8,5 % v roku 2025.
- Zlepšenie podporujú najmä segmenty letectva, obrany, bezpečnosti a železničnej dopravy.
- Ide o typický prípad precenenia predtým veľmi nízkeho základného scenára, po ktorom nasledovala prudká pozitívna korekcia očakávaní.
Graf: ATE.FR (D1)
Nedávny rast ukazuje jasné prerazenie dlhodobého klesajúceho trendového kanála. Súčasná úroveň môže vytvoriť dobrý základ pre ďalšie posilnenie, ak sa spoločnosti podarí pokračovať v zlepšovaní výsledkov.
Zdroj: xStation5
Akcie Hexagonu vzrástli o viac než 10 % po zverejnení veľmi silných výsledkov za 2. štvrťrok 2026.
- Organický rast dosiahol 12 %, čo bolo takmer dvojnásobne viac než očakávaných 6,4 %.
- Tržby dosiahli 1,05 miliardy EUR oproti konsenzu vo výške 1,01 miliardy EUR.
- Upravený EBIT dosiahol 272 miliónov EUR, zatiaľ čo trh očakával 261 miliónov EUR.
- Hlavným impulzom bol veľmi silný dopyt z leteckého a obranného priemyslu. Ďalšiu podporu prináša vysoký objem nevybavených objednávok a program konsolidácie nákladov a reštrukturalizácie, ktorý bol dokončený skôr, než sa pôvodne plánovalo.
Graf: HEXAB.SE (D1)
Silné výsledky potvrdzujú dobrú kondíciu spoločnosti a podporujú jej ocenenie. Cena akcií sa však stále pohybuje v spodnej časti širokého konsolidačného pásma.
Zdroj: xStation5
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