📉Akcie Super Micro prudko padajú po tom, čo bol spoluzakladateľ obvinený v údajnej schéme pašovania AI serverov

Akcie Super Micro klesli asi o 27 %.
Firma obvinená nebola.
Prípad sa týka 2,5 miliardy USD v AI technológiách.
Akcie Super Micro 20. marca oslabili približne o 27 % po tom, čo americkí prokurátori obvinili tri osoby spojené so spoločnosťou vrátane spoluzakladateľa Yih-Shyana „Wallyho“ Liawa z údajnej schémy odkláňania amerických AI serverov do Číny v rozpore s exportnými pravidlami. Reuters uviedol, že ak by sa pokles udržal, z trhovej hodnoty Super Micro by sa vymazalo takmer 5 miliárd USD. Zdroj: xStation5
Čo tvrdí obžaloba
Americké ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že Liaw, obchodný manažér Super Micro Ruei-Tsang „Steven“ Chang a kontraktor Ting-Wei „Willy“ Sun boli obvinení po tom, čo prokuratúra tvrdila, že smerovali servery vyrobené v USA cez Taiwan a juhovýchodnú Áziu, než boli poslané do Číny. Podľa obžaloby sa údajná schéma týkala najmenej 2,5 miliardy USD americkej AI technológie vrátane viac ako 500 miliónov USD v serveroch odklonených medzi aprílom 2025 a polovicou mája 2025.
Prokurátori tvrdia, že skupina používala falošné servery, menila štítky a ďalšie metódy na uvedenie compliance tímov a exportných úradníkov do omylu. Ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že Liaw a Sun boli zatknutí, zatiaľ čo Chang zostáva na úteku.
Prečo akcie reagovali tak prudko
Samotná spoločnosť Super Micro nebola uvedená ako obžalovaná a uviedla, že s vyšetrovateľmi spolupracovala. Firma zároveň oznámila, že Liawa a Changa postavila mimo služby a ukončila spoluprácu so Sunom.
Trhová reakcia odráža širšie obavy o dôveryhodnosť, compliance a dôveru zákazníkov. Reuters citoval analytikov Bernstein, podľa ktorých obvinenia vyvolávajú vážne otázky o dôveryhodnosti a mohli by zvýšiť tlak aj na vzťah Super Micro s Nvidiou, ktorý je kľúčový pre AI serverový biznis firmy. Nvidia uviedla, že prísne dodržiavanie exportných pravidiel je jej prioritou a že nepodporuje nezákonne odklonené systémy.
Čo budú trhy sledovať ďalej
Ďalšou témou bude, či prípad spôsobí trvalejšie škody na reputácii Super Micro u firemných zákazníkov a dodávateľov čipov. Investori budú zároveň sledovať právny vývoj, prípadný dopad na dodávky GPU a tiež to, či firma dokáže zvládnuť ďalší zásah do dôvery v čase, keď už akcie predtým zaťažoval tlak na marže a skoršie otázky okolo dôveryhodnosti.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
📈Planet Labs rastie, keď rekordné tržby a backlog podporujú rastový výhľad
🤝Partnerstvo Nvidie s Groq sa mení na reálne produkty, keď zrýchľuje tlak do AI inferencie
SAP stráca 4 % napriek pozitívnemu odporúčaniu od Bernsteinu 📉
Skandál okolo čipov s umelou inteligenciou zasiahol spoločnosť Super Micro. Akcie klesajú o desiatky percent 📉
