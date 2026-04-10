„SaaS-pokalypsa“ pokračovala

Napriek mierne opatrnému investorskému sentimentu prináša dnešná seansa ďalší deň prudkých poklesov softvérových akcií. Tento pohyb je takmer úplne poháňaný reakciami na nové správy a špekulácie o schopnostiach softvéru spoločnosti Anthropic.
Výpredaj sa už zrejme neobmedzuje len na spoločnosti, ktoré do svojich biznis modelov podľa ťažko uchopiteľného kritéria zabudovali „príliš málo AI“, keďže už niekoľko dní oslabuje aj Palantir, teda firma, ktorá je de facto tiež AI titulom. Len za posledný týždeň Palantir stratil viac než desať percent trhovej hodnoty. Mnohí investori a analytici sa domnievajú, že Palantir môže prichádzať o podiel na trhu v prospech softvéru spoločnosti Anthropic.
Nie je však úplne jasné, ako by Anthropic, teda spoločnosť, ktorá prerába na každom „tokene“ použitom v jej produktoch, mohla získavať podiel na trhu od Palantiru, ktorý zostáva jednou z najrýchlejšie rastúcich a najziskovejších firiem na Wall Street.
PLTR.US (D1)
Cena akcie má čoraz väčší problém udržať kľúčovú oblasť rezistencie okolo 130 USD. Býkom pomáha prepredané RSI a rastúce momentum na kĺzavých priemeroch EMA, ktoré zostáva pozitívne. Zdroj: xStation5
Poklesy zasahujú aj spoločnosti Cloudflare, Snowflake a ServiceNow. Tieto firmy dnes strácajú približne 10 %. Zdá sa, že to, čo dnes na trhu sledujeme, je snaha naceniť, ako by stratový neveľejný produkt ponúkaný spoločnosťou, ktorá sama tiež nie je zisková a nie je verejne obchodovaná, mohol narušiť hneď niekoľko rôznych trhov.
Trhov, ktorým v súčasnosti dominujú spoločnosti, ktoré na nich pôsobia už desaťročia a pri ktorých zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by mali byť skôr či neskôr AI „vytlačené“.
Straty sa ďalej prehlbujú aj pri CrowdStrike a Palo Alto, pričom obe akcie dnes klesajú približne o 7 %. Claude Mythos má byť údajne schopný autonómne vyhľadávať zraniteľnosti, čo by podľa tejto tézy malo z trhu vytlačiť spoločnosti z oblasti kybernetickej bezpečnosti. Vedenie však stále nevysvetlilo, prečo informácie o Claude Mythos unikli zo serverov spoločnosti Anthropic ešte pred akýmkoľvek oficiálnym zverejnením, najmä ak firma skutočne disponuje modelom natoľko silným, že by celým odvetviam zobral dôvod na existenciu ich biznis modelu.
PANW.US (D1)
Ocenenie akcie sa pomaly vracia smerom k lokálnym minimám. Ďalší pokles podporuje prekríženie kĺzavých priemerov EMA 100 a 200, predajcovia by však stále museli preraziť nie jednu, ale hneď dve silné zóny rezistencie. Zdroj: xStation5
Články:
Denné zhrnutie: Nervózne vyčkávanie, výpredaj SaaS a slabé makrodáta
US OPEN: Trh sa upokojuje pred výsledkovou sezónou
Intel na víťaznej vlne 📈
Globalstar: Smerujeme k súboju gigantov o obežnú dráhu?
