Nemecké letiská zasiahol chaos 🚨 Lufthansa ruší lety ⛔

- Štrajk Lufthansy a CityLine narušil dopravu pre približne 72 000 cestujúcich.
- Vo Frankfurte bolo zrušených približne 580 letov.
- Nová Lufthansa City Airlines medzitým uzavrela prvú mzdovú dohodu so zvýšením platov o 20 až 35 %.
- Spor ukazuje napätie okolo reštrukturalizácie a plánovaného konca CityLine.
- Štrajk Lufthansy a CityLine narušil dopravu pre približne 72 000 cestujúcich.
- Vo Frankfurte bolo zrušených približne 580 letov.
- Nová Lufthansa City Airlines medzitým uzavrela prvú mzdovú dohodu so zvýšením platov o 20 až 35 %.
- Spor ukazuje napätie okolo reštrukturalizácie a plánovaného konca CityLine.
Desiatky tisíc cestujúcich v Nemecku v piatok zasiahli rozsiahle komplikácie po tom, čo palubný personál spoločnosti Lufthansa a jej regionálnej divízie Lufthansa CityLine vstúpil do celodenného štrajku. Odborová organizácia UFO spustila protest od polnoci do 22:00 a výrazne tým narušila prevádzku najmä na letiskách vo Frankfurte a Mníchove.
Prevádzkovateľ frankfurtského letiska Fraport uviedol, že bolo zrušených približne 580 letov, čo zasiahlo asi 72 000 cestujúcich. Celkovo pritom bolo na deň naplánovaných približne 1 350 letov a očakávalo sa okolo 155 000 pasažierov. Štrajk sa dotkol aj ďalších letísk, kde prerušili prácu zamestnanci CityLine.
Lufthansa označila protest za úplne neprimeraný, zatiaľ čo zástupcovia odborov tvrdia, že eskalácia bola nevyhnutná pre zablokované rokovania. Celá situácia navyše ostro kontrastuje s vývojom v najnovšej dcérskej spoločnosti Lufthansa City Airlines, kde sa naopak podarilo uzavrieť prvú kolektívnu zmluvu.
Konkurenčné odbory Verdi v City Airlines vyrokovali dohodu pre približne 500 pilotov a členov palubného personálu. Tá počíta so zvýšením základných miezd o 20 až 35 % v troch fázach do marca 2029. Súčasťou dohody sú aj ďalšie voľné dni, viac dovolenky, lepšie plánovanie zmien a silnejšia dôchodková podpora.
Rozdielny vývoj v oboch dcérskych firmách odráža širšiu reštrukturalizáciu celej skupiny Lufthansa. Zatiaľ čo hlavná aerolinka zabezpečuje diaľkové a kľúčové európske linky, krátke prestupné spoje historicky obsluhovala práve CityLine. Skupina však plánuje túto jednotku do konca roka uzavrieť a jej prevádzku presunúť na City Airlines, ktorá vznikla v roku 2022 ako nákladovo efektívnejšia alternatíva v čase rastúcej konkurencie nízkonákladových dopravcov.
Práve tento plán vyvoláva medzi zamestnancami CityLine silnú nespokojnosť. Obávajú sa straty pracovných miest a neistého budúceho vývoja, čo je jeden z hlavných dôvodov súčasného napätia. Pre investorov aj trh je situácia signálom, že tlak na znižovanie nákladov v európskej leteckej doprave ďalej silnie, no zároveň môže prinášať výrazné sociálne konflikty.
