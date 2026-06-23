Akcie Volkswagenu na najnižšej úrovni od roku 2010 📉 Citi znižuje cieľovú cenu

Akcie Volkswagenu (VOW1.DE) klesli o viac než 2,5 % a prepadli sa na najnižšie úrovne za 16 rokov po tom, čo Citi znížila svoje finančné výhľady aj cieľovú cenu pre nemeckú automobilku. Hlavným dôvodom zníženia je pokračujúce zhoršovanie predajnej výkonnosti Volkswagenu v Číne, kde dopyt slabne rýchlejšie, než analytici predtým očakávali. Citi znížila cieľovú cenu zo 110 EUR na 94 EUR za akciu, zatiaľ čo súčasná trhová cena sa pohybuje tesne pod 80 EUR. Banka zároveň ponechala odporúčanie Buy. Napriek pozitívnemu odporúčaniu však analytici uznávajú, že prevádzkový výhlaď spoločnosti sa ďalej zhoršuje.
Čína zostáva najväčším problémom
Podľa Citi sa slabosť čínskeho trhu stáva čoraz významnejšou brzdou ziskov Volkswagenu. Spoločnosť dlhodobo patrí medzi najväčšie zahraničné automobilky v Číne, ale intenzívna konkurencia domácich výrobcov, najmä v segmente elektromobilov, postupne oslabuje jej trhovú pozíciu.
Citi preto znížila svoje výhľady EPS o:
- 18 % pre rok 2026,
- 16 % pre rok 2027,
- 7 % pre rok 2028.
Revízie odrážajú nižšie očakávané objemy predaja vozidiel aj slabšiu ziskovosť.
Marže môžu klesnúť pod očakávania manažmentu
Citi teraz očakáva, že marža EBIT Volkswagenu vo fiškálnom roku 2026 klesne len na 3,9 %, teda pod spodnú hranicu vlastného výhľadu spoločnosti.
Banka tiež očakáva voľné cash flow vo výške približne 3,5 miliardy EUR, rovnako pri spodnej hranici súčasného výhľadu manažmentu.
Tieto projekcie naznačujú, že investori čoraz viac vnímajú problémy Volkswagenu nielen ako cyklické prekážky, ale ako štrukturálne problémy, ktoré môžu firmu zaťažovať ešte niekoľko rokov.
Geopolitika sa stáva rastúcim rizikom
Podľa analytikov Citi siahajú problémy Volkswagenu ďaleko za samotný dopyt po automobiloch.
Banka upozornila na rastúci dopad geopolitických faktorov, vrátane obchodného napätia a amerických ciel. Podľa Citi sa globálne automobilky stávajú čoraz viac závislé od regulačných a politických rozhodnutí vlád na trhoch, kde pôsobia.
To je pre Volkswagen obzvlášť dôležité vzhľadom na jeho rozsiahlu globálnu výrobnú a distribučnú sieť.
Je trh príliš pesimistický?
Napriek zníženiu výhľadov Citi upozornila aj na jednu dôležitú skutočnosť: Volkswagen sa aktuálne obchoduje na niekoľkoročných valuačných minimách.
Banka odhaduje, že samotný podiel Volkswagenu v spoločnosti Porsche má hodnotu približne 65 EUR na akciu Volkswagenu.
Divízia Financial Services navyše drží vlastný kapitál okolo 47 miliárd EUR, čo podľa výpočtov Citi zodpovedá zhruba 94 EUR na akciu Volkswagenu.
To naznačuje, že niektoré časti aktív Volkswagenu môžu byť trhom oceňované výrazne pod ich fundamentálnou hodnotou.
Čo bude ďalej?
Citi ďalej vidí široké rozpätie možných scenárov ocenenia:
- Býčí scenár: 120 EUR za akciu,
- Medvedí scenár: 65 EUR za akciu.
Hoci manažment realizuje úsporné opatrenia a snaží sa zlepšiť ziskovosť, analytici upozorňujú, že zoznam výziev, ktorým Volkswagen čelí, sa ďalej rozširuje. Pre spoločnosť je tak čoraz ťažšie predstaviť rastový príbeh, ktorý investori v európskom automobilovom sektore aktuálne hľadajú.
Akcie Volkswagenu sa teraz obchodujú tesne pod 80 EUR, čo znamená pomer ceny k zisku približne 7-násobok ročných ziskov. Viditeľný tlak na marže a rast tržieb však zostáva významným problémom. Pri štrukturálnych výzvach, zvýšených nákladoch na energie a neistom výhľade čínskeho trhu samotné nízke P/E nutne neznamená atraktívnu hodnotovú príležitosť na súčasných úrovniach.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Nová energia pre Heineken? Rafael Oliveira má naštartovať predaje ⚡
EÚ sa chystá pritvrdiť vo vyšetrovaní spoločnosti Meta 🚨
Nasdaq stráca 2 % pre obavy z Fedu, obchody spojené s AI a neistotu okolo dohody medzi USA a Iránom
🎥 Chce Elon Musk vytvoriť spojením SpaceX a Tesly najväčšiu firmu sveta? Dáva takéto spojenie zmysel?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.