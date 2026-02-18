Akcie Western Digital rastú o 8 % a dosahujú nové historické maximum 📈

Western Digital (WDC.US) sa dostáva do centra pozornosti vďaka dvom kľúčovým správam: spoločnosť už vypredala celú výrobnú kapacitu HDD na rok 2026 a zároveň urýchľuje predaj zostávajúceho podielu v SanDisk (SNDK.US) v hodnote približne 3 mld. USD. Tieto udalosti vytvárajú konzistentný príbeh o ťažení z AI boomu a súčasnom dokončovaní štrukturálnej transformácie. Akcie dnes rastú o viac než 8 %.
AI absorbuje kapacitu HDD
Western Digital uviedla, že výrobná kapacita HDD na rok 2026 je plne vypredaná. Odráža to rastúci dopyt zo strany dátových centier a hyperscalerov budujúcich infraštruktúru pre umelú inteligenciu.
Kľúčové body:
- Plne vypredaná kapacita na rok 2026 znamená vysokú viditeľnosť tržieb v nasledujúcich štvrťrokoch.
- Dlhodobé kontrakty (LTA) by sa mali rozšíriť aj na roky 2027–2028, čo môže stabilizovať objemy aj marže.
- Štruktúra tržieb je výrazne orientovaná na cloudový/hyperscale segment, zatiaľ čo podiel spotrebiteľského trhu je relatívne malý.
- AI vytvára silný dopyt po „nízkonákladovej kapacite“. Napriek konkurencii SSD zostávajú HDD kľúčové pre archiváciu a ukladanie veľmi veľkých dátových objemov.
Pre investorov to podporuje vnímanie Western Digital ako AI infraštruktúrneho titulu skôr než tradičného výrobcu spotrebného hardvéru. Oceneniu zodpovedá forward P/E (na nasledujúcich 12 mesiacov) okolo 34.
Predaj podielu v SanDisk
Súčasne spoločnosť rýchlo monetizuje zostávajúci podiel v SanDisk v hodnote približne 3,09 mld. USD. Sekundárna ponuka zahŕňa celý zostávajúci podiel Western Digital.
Kľúčové prvky transakcie:
- Ponuková cena implikuje diskont voči poslednej uzatváracej cene.
- Transakcia je štruktúrovaná – zahŕňa výmenu akcií SanDisk za dlh držaný bankami (vrátane JPMorgan a Bank of America) a následnú distribúciu upisovaciemu syndikátu.
- Načasovanie môže mať významné daňové dôsledky, keďže k predaju dochádza približne rok po oddelení SanDisk.
- Výnosy smerujú Western Digital, nie SanDisk – ide o monetizáciu aktíva, nie o navýšenie kapitálu oddelenej spoločnosti.
Pre trh to signalizuje možné zlepšenie štruktúry súvahy a vyššiu finančnú flexibilitu.
Možná interpretácia trhu
Spoločne tieto správy vysielajú jasný odkaz:
- Prevádzková rovina: WDC ťaží z AI investičného cyklu a má silnú pozíciu v dodávateľskom reťazci dátovej infraštruktúry.
- Finančná rovina: Spoločnosť zjednodušuje štruktúru po spin-offe a môže znížiť zadlženie alebo posilniť likviditu.
- Strategická rovina: Western Digital sa profiluje ako priamy beneficient investícií do AI dátových centier.
Riziká
- „Vypredané“ automaticky neznamená rast marží – závisí to od podmienok kontraktov a výrobných nákladov.
- AI cyklus je cyklický – spomalenie investícií hyperscalerov môže rýchlo zmeniť výhlaď.
- Veľký predaj akcií SanDisk môže krátkodobo vytvoriť tlak na ich cenu.
- Ocenia AI infraštruktúrnych titulov zostávajú vysoké, čo zvyšuje citlivosť na zmeny sentimentu.
Western Digital využíva priaznivé AI prostredie na zabezpečenie viacročného dopytu a zároveň uzatvára kapitolu oddelenia SanDisk, čím posilňuje súvahu pred ďalšou fázou investičného cyklu. Pre investorov ide o kombináciu rastového príbehu (dopyt po AI úložiskách) a reštrukturalizačného príbehu (znižovanie zadlženia a zjednodušenie štruktúry), ktorá môže formovať vývoj akcií v nasledujúcich štvrťrokoch.
Zdroj: xStation5
