Zbrojársky gigant rozširuje raketovú výrobu 🚀

- Lockheed Martin začal výstavbu nového závodu s rozlohou 87 000 štvorcových stôp v Troy v Alabame.
- Projekt má takmer zdvojnásobiť kapacitu lokality a podporiť výrobu systémov THAAD a Next Generation Interceptor.
- Firma plánuje investície vo výške 8 až 9 miliárd USD do roku 2030.
- Lockheed chce výrazne zvýšiť výrobu kľúčových raketových systémov vrátane THAAD, Patriot PAC-3 a Precision Strike Missile.
Spoločnosť Lockheed Martin začala výstavbu nového výrobného centra munície v areáli v Troy v americkej Alabame. Nový závod s rozlohou 87 000 štvorcových stôp má byť dôležitou súčasťou širšej snahy Spojených štátov posilniť výrobu rakiet, rozšíriť obranné kapacity a upevniť domácu priemyselnú základňu.
Nové zariadenie označované ako Building 47 bude zahŕňať výrobné linky pre interceptory systému THAAD a rakety Next Generation Interceptor. Podľa spoločnosti má projekt takmer zdvojnásobiť súčasnú výrobnú kapacitu lokality. Pre Lockheed ide o strategický krok v čase, keď dopyt po moderných protivzdušných a protiraketových systémoch zostáva vysoký.
Význam investície zdôraznil aj šéf spoločnosti Jim Taiclet. Podľa neho ide o dôležitý krok pre americkú obrannú priemyselnú základňu. Nový závod je súčasťou širšieho investičného plánu v objeme 8 až 9 miliárd USD do roku 2030. Približne 1,25 miliardy USD už spoločnosť vynaložila ešte pred finálnym uzavretím kontraktov.
Expanzia nadväzuje na sedemročnú rámcovú dohodu, ktorú Lockheed získal začiatkom roka. Tá má umožniť štvornásobné zvýšenie výroby interceptorov THAAD zo súčasných 96 na 400 kusov ročne. Firma sa zároveň dohodla na viac než trojnásobnom zvýšení ročnej produkcie interceptorov Patriot PAC-3 na 2 000 kusov. Okrem toho Lockheed oznámil aj tretiu rámcovú dohodu, ktorá má umožniť štvornásobné zvýšenie výroby striel Precision Strike Missile.
Zástupcovia Pentagonu zdôrazňujú, že kľúčovú úlohu v takto rozsiahlych investíciách zohrávajú viacročné nákupné dohody. Tie firmám poskytujú väčšiu istotu budúceho dopytu, a tým im umožňujú rýchlejšie investovať do nových výrobných liniek, technológií a pracovnej sily. Pre obranný priemysel je práve predvídateľnosť zákaziek zásadná, pretože výstavba kapacít a certifikácia výroby si vyžadujú dlhý časový horizont.
Nový závod má v najbližších troch rokoch vytvoriť významný počet pracovných miest. Lockheed už dnes v Alabame zamestnáva takmer 4 000 ľudí a v rámci širšej expanzie plánuje po celých Spojených štátoch prijať približne 4 500 pracovníkov do výroby. To ukazuje, že zvýšenie kapacít nie je iba otázkou nových budov, ale aj rozsiahleho náboru kvalifikovanej pracovnej sily.
Areál v Troy sa podieľa na finálnej montáži viacerých dôležitých raketových systémov vrátane Javelin, THAAD, Hellfire a JASSM. Lockheed zároveň rozširuje kapacity aj v ďalších štátoch. V januári začal výstavbu samostatného centra na urýchlenie výroby munície v Camdene v Arkansase a plánuje modernizáciu viac než 20 zariadení v Arkansase, Alabame, Floride, Massachusetts a Texase.
Pre investorov je správa pozitívnym signálom, že obranné zákazky zostávajú jedným z hlavných rastových motorov Lockheed Martin. Zvýšenie výroby kľúčových raketových systémov môže v nasledujúcich rokoch podporiť tržby aj marže, najmä ak bude pokračovať tlak na dopĺňanie zásob a modernizáciu obranných kapacít. Zároveň však platí, že realizácia takto rozsiahlych projektov bude závisieť od tempa vládnych kontraktov, dostupnosti pracovnej sily a schopnosti dodávateľského reťazca držať krok s rastúcim dopytom.
