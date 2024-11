Ako voľby v USA v roku 2024 ovplyvnia Forex, komodity a akciové indexy

Americké prezidentské voľby v roku 2024 sľubujú byť jednou z najvýznamnejších udalostí pre globálne trhy. Hlavnými kandidátmi sú bývalý prezident Donald Trump a súčasná viceprezidentka Kamala Harrisová. Obaja ponúkajú odlišné politické vízie, ktoré budú mať zásadný dopad na rôzne trhové segmenty – od forexu, cez komodity až po akciové indexy.

Trumpova agenda a její dopad na hlavní trhy

Donald Trump sa pri svojej predvolebnej kampani zameriava na návrat k politickým opatreniam, ktoré presadzoval počas svojho predchádzajúceho funkčného obdobia. Jeho hlavnými bodmi sú zníženie daní, deregulácia a protekcionizmus, vrátane opätovného zavedenia ciel na medzinárodný obchod, predovšetkým vo vzťahu k Číne a Európskej únii. Tieto opatrenia majú priamy dopad na niekoľko kľúčových trhov, ako napríklad priemyselný alebo energetický sektor.

Trh s energiami (ropa a zemný plyn):

Trumpova politika: Podpora fosílnych palív, vrátane ťažby ropy a zemného plynu, zrušenie environmentálnych regulácií, ktoré boli zavedené počas Bidenovej administratívy.

Dopad: Očakáva sa rast produkcie ropy v USA, čo by mohlo znížiť globálne ceny ropy. Naopak, uvoľnenie regulácií by podporilo priemyselné odvetvia spojené s ťažbou ropy a zemného plynu, čo by mohlo mať pozitívny vplyv na americké energetické spoločnosti a ropu WTI, tá by mohla čeliť pretlaku zásob.

Priemyselné sektory:

Trumpova politika: Zavedenie ciel na dovoz z Číny a EÚ môže podporiť domácu produkciu a výrobu. Priemyselné odvetvia, ako napríklad výrobcovia ocele, stavebníctvo alebo automobilový priemysel, by z toho mohli profitovať.

Dopad: Zavedenie ciel by však mohlo spôsobiť rast nákladov na importované suroviny, čo by znížilo konkurencieschopnosť amerických výrobcov. Akcie v priemyselných sektoroch, ako sú Caterpillar alebo General Electric, môžu zaznamenať volatilitu v závislosti na tom, ako trhy reagujú na očakávané zmeny v clách.

Dolár (USD):

Trumpova politika: Protekcionistická obchodná politika môže posilniť americký dolár, keďže clá môžu obmedziť dovoz a zvýšiť dopyt po domácej výrobe. Na druhej strane, zvýšené deficity spôsobené nižšími daňami môžu dolár oslabovať, najmä ak budú rásť obavy z udržateľnosti štátneho dlhu.

Dopad: EUR/USD a USD/JPY budú kľúčovými menovými pármi, ktoré budú reagovať na zmeny v obchodnej politike a na globálnu neistotu.

Harrisovej agenda a jej dopad na hlavné trhy

Kamala Harrisová, ktorá pokračuje v politike Joea Bidena, presadzuje silnejšiu environmentálnu politiku, väčší dôraz na obnoviteľné zdroje energie, reformy zamerané na zníženie emisií skleníkových plynov a potenciálne zmeny v daňovej legislatíve,. Jej agenda sa sústreďuje na udržateľný rozvoj, čo má priame dôsledky na technológie, zelenú energiu a zdravotníctvo.

Obnoviteľné zdroje energie:

Harrisovej politika: Podpora zelenej energie a investície do obnoviteľných zdrojov, ako sú solárna a veterná energia, čo môže znamenať posun smerom k väčšej regulácii v ropnom a plynárenskom sektore.

Dopad: Trhy s obnoviteľnou energiou, ako napríklad Tesla alebo NextEra Energy, môžu zaznamenať zvýšený záujem investorov. Zároveň by pokles dopytu po fosílnych palivách mohol oslabiť trhy s ropou a zemným plynom.

Technologické sektory:

Harrisovej politika: Podpora výskumu a inovácií v technológiách, najmä v oblastiach spojených so znižovaním uhlíkových emisií, by mohla zvýšiť záujem o technologické akcie.

Dopad: Nasdaq, ktorý je technologicky orientovaný, môže ťažiť z rozvoja udržateľných technológií a z vládnych stimulov pre technologické firmy zamerané na vývoj v oblasti zelenej energie.

Zdravotníctvo:

Harrisovej politika: Podpora reforiem zdravotníctva vrátane zníženia nákladov na lieky a prístup k zdravotnej starostlivosti.

Dopad: S&P 500 Healthcare môže profitovať z rozšírenia zdravotnej starostlivosti, pričom firmy z oblasti zdravotníckych technológií a farmaceutického sektora budú reagovať na nové regulácie a vládne investície.

Rast volatility pred voľbami

Krátko pred voľbami začína pre index volatility - VIX, podľa historických dát, výpredajová trhová fáza, ktorá by mohla trvať až do Vianoc alebo konca roka. Počas tohto obdobia volatilita výrazne stráca na dynamike. Za meraných deväť rokov dokázal zároveň index S&P 500 v 75 % prípadoch získať v priemere viac ako 3 % za dané obdobie.

Horný graf na obrázku znázorňuje priemerný pohyb indexu volatility VIX počas posledných volebných rokov v USA a spodný zobrazuje vývoj indexu S&P 500. Práve čas volieb býva historicky pre oba indexy zlomový a každý obchodník by s týmito informáciami mal pri svojom obchodovaní počítať.





Americký dolár počas prezidentských volieb

Vláda Donalda Trumpa v minulosti presadzovala veľké vládne výdavky, čo mohlo stimulovať hospodársky rast. Na druhej strane, tieto výdavky zvyšovali rozpočtový deficit. Trump bol kritický voči Federálnemu rezervnému systému (Fed), najmä pokiaľ ide o znižovanie úrokových sadzieb - sám presadzoval myšlienku slabšieho dolára, ako podporu americkým exportérom a ich konkurencieschopnosti. Na druhej strane, Harrisová by mohla pokračovať v politike nižších ciel a voľnejšej obchodnej politiky, čo by malo za následok stabilnejší alebo silnejší dolár.



Demokratickí prezidenti často implementujú politiku, ktorá stimuluje krátkodobý ekonomický rast a vyššiu spotrebu, čo môže pôsobiť na americký dolár prorastovo. Republikánska administratíva sa však zvyčajne stotožňuje s pro-podnikateľskou agendou, čo môže mať za následok slabší dolár.

Volebné cykly USD

Nižšie je zobrazený ďalší uhol pohľadu a to je rozdelenie výkonnosti USD do jednotlivých rokov volebného cyklu. Najlepšiu výkonnosť dolár zaznamenal historicky práve počas volebného roka (prvý kvartál v grafe - election) naopak v povolebnom roku a polovici funkčného obdobia (tretí kvartál v grafe - midterm) tohto cyklu sa doláru darilo najhoršie, čo by mohlo naznačovať vývoj do rokov 2025-2026, bez ohľadu na víťaza volieb.





EURUSD v období prezidentských volieb

Ak sa pozrieme na výkonnosť hlavného menového páru EUR/USD v období volieb, z grafu nižšie nie je jasná žiadna historická pravdepodobnosť. Skoro vždy však v trhu panovala vyššia miera volatility, s ktorou by obchodníci mali počítať. Zaujímavý môže byť vývoj menového páru po voľbách v rokoch 2000, 2004, 2008 a 2012. V týchto pred a po krízových rokoch sa očakávania obchodníkov pretavili do krátokobého oslabenia amerického dolára.





Analytici Bank of America poukazujú na medvedí pattern v indexe amerického dolára (DXY), ktorý naznačuje potenciálny pokles k hladine 98,98 a možnosť ďalšieho poklesu až k úrovni 96.00.Technické ukazovatele a oscilátory podľa nich podporujú medvedí postoj k doláru, čo naznačuje, že akékoľvek zisky v októbri by sa mali považovať skôr za príležitosť na predaj než za signál dlhodobej sily amerického dolára.

Túto myšlienku podporuje aj aktuálny vývoj pozícií obchodníkov na futures trhu. Tí od mája 2024 postupne opúšťajú na páre EUR/USD long pozície (v grafe modrá) a zároveň navyšujú short kontrakty (v grafe červená) až k lokálnym maximálnym hodnotám. Takéto chovanie obchodníkov v minulosti viedlo k vytvoreniu silného dna a následného odrazu páru EURUSD k vyšším úrovniam.





Jen počas neistoty

USD/JPY je ďalším kľúčovým párom, ktorý môže byť ovplyvnený voľbami. Japonský jen tradične funguje ako "safe haven" aktívum, a teda ak voľby vyvolajú neistotu alebo trhové turbulencie, môže dôjsť k nárastu hodnoty jenu voči doláru. Tento pár by mal byť na radare každého obchodníka, ktorý sa zameriava na riziko a ochranu kapitálu počas politickej neistoty.

Zlato

Zlato sa považuje za bezpečný prístav a preto je pravdepodobné, že jeho cena bude rásť, ak voľby vyvolajú neistotu alebo napätie. Trumpov protekcionizmus a možné geopolitické napätie môžu zvýšiť dopyt po zlate, zatiaľ čo Harrisovej politika môže priniesť väčšiu stabilitu, čo by mohlo zlato oslabiť. Traderi by mali sledovať index volatility VIX, ktorý interpretuje úroveň neistoty obchodníkov na trhu a zlato ako klasické zabezpečenie proti inflácii a trhovým výkyvom.

Širšia analýza Bank of America upozorňuje na prípadné výraznejšie nákupy zlata na aktuálnych cenách, ktoré atakujú historické maximá. Analytici banky skôr poukazujú na potenciál trhu so striebrom, ktoré by mohlo prípadne ťažiť z ekonomického expanzívneho cyklu.





Ropa (WTI)

Bude pod tlakom v závislosti od výsledku volieb. Trumpova administratíva podporujúca fosílne palivá môže tlačiť ceny ropy nadol, najmä ak zvýši domácu produkciu a zmierni environmentálne regulácie. Rizikom môžu byť sankcie na krajiny ako Irán, čo by mohlo krátkodobo zvyšovať ceny ropy. Jeho politika energetickej nezávislosti USA by mala v strednodobom merítku stabilizovať ponuku.

Naopak, Harrisová by mohla prijať tvrdšie opatrenia na podporu obnoviteľných zdrojov a klimatické dohody, ktoré by mohli znížiť globálny dopyt po rope a spôsobiť tak pokles cien. Krátkodobý efekt tlaku na ropný priemysel a ťažbu by však mohol priniesť vyššie ceny tejto komodity.

Nižšie je zobrazený cenový graf ľahkej texaskej ropy WTI, boom (modrá) ktorý vrcholil zhruba v roku 2022 po Covid kríze vystriedal dvojročný pohyb do strany (oranžový obdĺžnik) bez jasného trendu. Jedna z hlavných priemyselných komodít čaká na ekonomické oživenie, nie len v USA ale taktiež v Číne. Presne do tohto vzťahu by mohol v nemalej miere zasahovať aj nový prezident.





S&P 500 a Nasdaq

Akciové indexy, najmä S&P 500, sú indikátorom celkového trhového sentimentu a sú citlivé na výsledky volieb. Trumpove znižovanie daní by mohlo priniesť krátkodobé zisky, najmä pre tradičné priemyselné odvetvia a energetický sektor. Harrisová by naopak mohla podporiť technológie a sektor obnoviteľnej energie, čo by malo pozitívny vplyv na index Nasdaq.

Z historických dát je zaujímavé sledovať vývoj indexu po voľbách v rokoch 2000 a 2008 (modrá a zelená linka v grafe), v týchto časoch, blízko ekonomických kríz, index reagoval výrazne negatívnejšie, než v ostatných povolebných obdobiach, kedy naopak zaznamenal rast.





S&P 500 má tendenciu rásť po jasných výsledkoch, ale neočakávaný výsledok alebo dlhé oneskorenie pri sčítaní hlasov by mohlo spôsobiť výraznú nervozitu a volatilitu.

Obchodné stratégie počas volieb

Vo volebných rokoch je volatilita najvyššia v porovnaní s inými rokmi volebného cyklu v USA. Najmä krátko pred a po voľbách je potrebné očakávať zvýšenú volatilitu a riadenie rizika je preto kľúčové. Obchodníci môžu túto vedomosť využiť nasledovne:

Profitovaním z inverznej korelácie medzi VIX a S&P500: V tomto prípade by mohol obchodník otvoriť krátku pozíciu na VIX a dlhú pozíciu na S&P500, podľa historickej výkonnosti týchto inštrumentov spomínanej vyššie.

Skalpovanie a krátkodobé obchodovanie: Využitie krátkych časových rámcov na prácu v premenlivejšom prostredí vyššej volatility. Čas počas, ktorého je obchodník exponovaný v trhu predstavuje v takýchto momentoch výraznejšie riziko.

Zaistením svojho existujúceho portfólia - hedging : Krátkymi pozíciami by sa investori mohli pripraviť na prípadné negatívne prekvapenie v deň volieb. Vo voľbách v roku 2016, keď neočakávane vyhral Donald Trump, DAX40 klesol o 500 bodov v predobchodnej fáze, ale deň následne uzavrel s nárastom o približne 250 bodov.

Sledovanie sentimentu : Analýza prostredníctvom indexov ako VIX alebo prieskumov sentimentu obchodníkov ako AAII alebo Fear&Greed index, ktoré môžu signalizovať náladu na trhu.

Záver



Voľby v USA v roku 2024 sú kritickým okamihom pre globálne trhy. Pre obchodníkov, ktorí sú pripravení reagovať na volatilitu, ponúkajú tieto voľby jedinečné príležitosti. Či už ide o forex, komodity alebo akciové indexy, pochopenie politického a ekonomického kontextu volieb môže byť kľúčom k úspechu na trhoch aj v najbližších mesiacoch a novom roku.