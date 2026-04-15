Allbirds: Od tenisiek k AI, môže to fungovať

Akcie spoločnosti Allbirds počas dnešnej seansy vyskočili o viac než 500 %. Cena vzrástla približne z 2,5 USD na 18 USD po tom, čo výrobca obuvi oznámil navýšenie kapitálu a zmenu obchodného smerovania smerom k infraštruktúre pre AI výpočty.
Táto spoločnosť so sídlom v San Franciscu sa doteraz zameriavala predovšetkým na výrobu a predaj obuvi. V americkom meradle nejde o veľkú firmu, ešte včera mala hodnotu len okolo 25 miliónov USD, dnes sa jej trhová kapitalizácia pohybuje už okolo 150 miliónov USD.
Spoločnosť uviedla, že uzavrie dohodu o konvertibilnom financovaní v objeme 50 miliónov USD s inštitucionálnym investorom a získané prostriedky chce využiť na nákup grafických procesorov, teda GPU.
Allbirds tiež plánuje zmeniť názov na „NewBird AI“ a postupne presunúť svoje zameranie k ponuke cloudového výpočtového výkonu a AI služieb, hoci zatiaľ neuviedla ďalšie podrobnosti o novej stratégii.
Allbirds je spoločnosť, ktorá by z premeny biznis modelu skutočne mohla ťažiť, pretože hoci zostáva zisková, tržby aj zisky jej už niekoľko štvrťrokov po sebe stabilne klesajú. V posledných mesiacoch firma zatvorila väčšinu svojich kamenných predajní pre slabý dopyt a posun smerom k online partnerstvám. Minulý mesiac Allbirds oznámila, že predala svoju značku a aktíva súvisiace s obuvou spoločnosti American Exchange Group za 39 miliónov USD.
Tento krok priamo, a skôr negatívne, pripomína dot-com bublinu aj viaceré podobné iniciatívy okolo roku 2017 a špekulatívnu bublinu na kryptomenovom trhu. Trh v tejto spoločnosti zjavne vidí určitý potenciál a násobne zvyšuje jej valuáciu.
Či sa táto stratégia ukáže v nejakom zmysle ako úspešná, ukáže až čas. Sledovanie toho, či sa začne objavovať viac firiem podobných Allbirds, môže veľa napovedať o tom, v akej fáze sa ekonomika práve nachádza.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
- Umelá inteligencia: Investície do akcií AI
- Najlepšie spoločnosti na investovanie a akcie na nákup - ako si vybrať?
- Investovanie do dividendových akcií
- Ako zostaviť portfólio z akcií a ETF fondov?
- Investovanie do akcií - čo je obchodovanie s akciami?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.