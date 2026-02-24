AMD rastie o 14 % vďaka AI mega-dohode so spoločnosťou Meta Platforms 📈

Spoločnosť Meta Platforms (META.US) oznámila päťročný program nákupu infraštruktúry umelej inteligencie založenej na AMD s celkovým výkonom 6 gigawattov, ktorý má začať v druhej polovici roku 2026. Ide o jednu z najväčších transakcií v oblasti infraštruktúry umelej inteligencie v súčasnom cykle kapitálových výdavkov a významné potvrdenie toho, že Advanced Micro Devices sa spolu s Nvidiou dostáva do skupiny dodávateľov hyperscalerov „tier-1“ – akcie AMD vzrástli v predburzovom obchodovaní v USA o viac ako 14 %. V uplynulých týždňoch spoločnosti, ktoré ťažia z rozvoja infraštruktúry umelej inteligencie, jasne prekonali segment softvéru.
Na základe tejto dohody sa Meta zaviazala kúpiť od AMD umelú inteligenciu v hodnote viac ako 100 miliárd dolárov, čím si zaistí kapacitu až 6 GW na päť rokov a potenciálne získa približne 10 % podiel v AMD. Dohoda posilňuje pozíciu AMD voči Nvidii na rýchlo sa rozširujúcom trhu s čipmi pre umelú inteligenciu a zahŕňa špeciálne čipy pre umelú inteligenciu, ako aj akciové opcie spojené s budúcim výkonom akcií AMD. Je to súčasť širšej stratégie Marka Zuckerberga v oblasti umelej inteligencie: Meta rýchlo rozširuje kapacitu dátových centier a diverzifikuje dodávateľov, pričom výdavky na infraštruktúru umelej inteligencie by mali tento rok dosiahnuť až 135 miliárd dolárov.
AMD sa stáva hlavným príjemcom umelej inteligencie
- Podľa generálnej riaditeľky AMD Lisy Su sa očakáva, že celková hodnota série transakcií dosiahne „dvojciferné miliardy” dolárov na gigawatt, čo znamená, že viacročné investície Meta do tohto konkrétneho programu by mohli dosiahnuť desiatky miliárd – alebo potenciálne viac ako 100 miliárd dolárov – v závislosti od konečnej konfigurácie a kombinácie hardvéru.
- Štruktúra dohody presahuje rámec štandardnej dodávateľskej zmluvy: Meta získa opcie na nákup 160 miliónov akcií AMD, ktoré budú postupne nadobúdať platnosť v závislosti od míľnikov projektu a podmienok ceny akcií. Ak budú tieto opcie uplatnené, Meta sa môže stať významným akcionárom, čo podčiarkuje, že obe strany vnímajú tento vzťah ako dlhodobé strategické partnerstvo.
- Trhy reagovali okamžite a pozitívne, pričom AMD zaznamenalo nárast v predburzovom obchodovaní. Tento krok odzrkadľuje očakávania výrazného „nárastu“ príjmov súvisiacich s umelou inteligenciou a zlepšenia dôveryhodnosti AMD v segmente akcelerátorov. Akcie Meta vzrástli len mierne, čo naznačuje, že investori vnímajú túto dohodu ako súlad s jej predtým oznámenou stratégiou v oblasti výpočtovej kapacity, a nie ako neočakávané zvýšenie rizika.
- Dôvody Meta sú jasné: komponenty budú prispôsobené jej potrebám a spoločnosť získa vplyv na plán a dizajn budúcich generácií čipov. Z hľadiska celkových nákladov na vlastníctvo (TCO) a efektívnosti inferencie môže byť tento model „spoločného návrhu“ kľúčový pre optimalizáciu spotreby energie a nákladov na token/úlohu.
- Komentáre Santosha Janardhana, riaditeľa globálnej infraštruktúry spoločnosti Meta, naznačujú, že hardvér AMD bude pravdepodobne podporovať predovšetkým inferenciu – fázu nasadenia vyškolených modelov do výroby. Ide o oblasť, kde vysoká energetická účinnosť a predvídateľná dostupnosť kapacity majú tendenciu byť dôležitejšie ako špičkový výkon pri trénovaní.
- Meta potvrdzuje svoj prístup multi-sourcing: bude pokračovať vo vývoji vlastných interných čipov AI, zachová nákupy od spoločnosti Nvidia a do mixu pridá AMD. V praxi to signalizuje, že hyperscalery považujú akcelerátory za strategický zdroj, nie za komoditu, a aktívne diverzifikujú riziko závislosti od dodávateľského reťazca a dodávateľov.
- Pre AMD nejde len o objem, ale aj o zlom v reputácii: Meta je už druhým najväčším zákazníkom AMD a nová dohoda by sa mohla stať hlavným motorom rastu v nadchádzajúcich rokoch. Vzhľadom na veľkosť AMD (v minulom roku dosiahla tržby vo výške približne 34,6 miliardy USD) by aj dodatočný nízky dvojciferný miliardový ročný predaj počas obdobia nasadenia podstatne zmenil trajektóriu AMD na trhu s akcelerátormi.
- Celkovo štruktúra a rozsah partnerstva naznačujú, že Meta a AMD predpokladajú scenár, v ktorom sa monetizácia hyperscaler AI premení na viacročný investičný supercyklus – napriek rastúcej diskusii o riziku „bubliny“ investícií do AI.
AMD.US (D1)
Akcie AMD nedávno klesli takmer o 25 % z maximálnych hodnôt a teraz testujú úroveň ~191 USD (EMA200). Dohoda s Meta zdá sa poskytuje krátkodobú úľavu a pomáha opäť ukotviť akcie k fundamentálne podporovanému rastovému trendu.
Zdroj: xStation5
