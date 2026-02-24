Amer Sports sklamal svojím výhľadom, akcie klesli 📉

- Akcie klesli až o 8,6 % po slabom výhľade
- Očakávané zisky vo výške 0,28 – 0,30 USD sú pod odhadmi trhu
- Očakáva sa, že marže budú len 14 – 14,5 %
- Tržby vzrástli o 28 %, ale náklady vyvíjajú tlak na ziskovosť
Akcie Amer Sports Inc. prudko klesli po tom, čo spoločnosť zverejnila slabší než očakávaný výhľad na prvý štvrťrok. V predburzovom obchodovaní stratili až 8,6 %.
Slabšia ziskovosť, než trh očakával
Spoločnosť očakáva upravený zisk 0,28–0,30 USD na akciu, zatiaľ čo analytici odhadovali 0,33 USD.
Očakáva sa tiež, že prevádzková marža dosiahne len 14–14,5 %, čo je pod konsenzom trhu na úrovni 16,2 %. Dôvodom sú vyššie náklady spojené s podporou značiek Salomon a Arc'teryx.
Tržby rastú, marže klesajú
Naopak, tržby za štvrtý štvrťrok medziročne vzrástli o 28 %, čím prekonali očakávania. Hnacou silou boli segmenty technického oblečenia a outdoorového vybavenia, ktoré zahŕňajú značky Arc'teryx a Salomon.
Finančný riaditeľ Andrew Page uviedol, že pokles marží súvisel s investíciami do rozvoja značky Salomon.
Ďalšie riziká
Analytici poukázali na možné prekážky:
- Teplá zima v Číne, ktorá mohla oslabiť dopyt po zimnom oblečení Arc'teryx
- Pretrvávajúca kritika po sponzorovaní ohňostroja v Himalájach, ktorý vyvolal environmentálnu kontroverziu
Investori tak reagujú predovšetkým na obavy z rastúcich nákladov a tlaku na ziskovosť, aj keď rast tržieb zostáva solídny.
