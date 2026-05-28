Americký energetický gigant chce viesť prieskum zásob plynu pri Grécku 🚢

- Chevron požiadal o prevzatie 70 % podielu v gréckom offshore bloku Block 2.
- Ak bude dohoda schválená, Chevron sa stane operátorom projektu a povedie prieskum plynu.
- Grécko zvažuje predĺženie času na vyhodnotenie seizmických dát pred rozhodnutím o vrtoch.
- Projekt môže posilniť americkú energetickú prítomnosť v Stredomorí, ale zatiaľ zostáva vo fáze prieskumu.
Americký ropný gigant Chevron podal oficiálnu žiadosť o prevzatie 70 % podielu v offshore bloku juhozápadne od Grécka. Podiel má získať od gréckej spoločnosti Helleniq Energy, ktorá by si po dokončení transakcie ponechala zvyšných 30 %. Ak grécke úrady žiadosť schvália, Chevron sa stane operátorom projektu a povedie ďalší prieskum možných zásob plynu v oblasti Block 2 v juhozápadnej časti Iónskeho mora.
Tento krok by ďalej posilnil prítomnosť Spojených štátov v Stredomorí, ktoré sa v posledných rokoch stáva čoraz dôležitejšou oblasťou pre energetickú bezpečnosť Európy. Po obmedzení dodávok z Ruska hľadajú európske krajiny nové zdroje plynu a diverzifikácia dodávateľov zostáva jednou z hlavných tém energetickej politiky.
Pre Chevron ide o strategickú expanziu do regiónu, ktorý môže v budúcnosti ponúknuť zaujímavý potenciál pre ťažbu zemného plynu. Zatiaľ však nejde o potvrdené zásoby, ale o prieskumnú fázu. Grécko zároveň zvažuje, že Chevronu a Helleniq Energy poskytne viac času na vyhodnotenie už dokončených seizmických dát, než sa firmy rozhodnú, či pristúpia k prieskumným vrtom.
Z investičného pohľadu je dôležité, že Chevron týmto krokom pokračuje vo vyhľadávaní nových dlhodobých projektov mimo Spojených štátov. Offshore prieskum je kapitálovo náročný a spojený s vyšším rizikom, ale v prípade úspechu môže ponúknuť významný rastový potenciál. Kľúčové teraz bude schválenie zo strany gréckych úradov a následné rozhodnutie, či geologické dáta ospravedlnia začatie vrtov.
Pre Grécko môže byť záujem Chevronu pozitívnym signálom. Prítomnosť veľkej americkej energetickej spoločnosti by mohla zvýšiť dôveru investorov v tamojší energetický sektor a zároveň podporiť ambíciu krajiny stať sa významnejším hráčom v regionálnej energetickej infraštruktúre. Výsledok však bude závisieť od toho, či prieskum potvrdí ekonomicky zaujímavý objem plynu.
