Apple čaká kľúčová skúška v oblasti umelej inteligencie 📱

Investori spoločnosti Apple už takmer dva roky čakajú, kým výrobca iPhonov predstaví výraznejší prielom v oblasti umelej inteligencie. Táto chvíľa môže prísť na výročnej vývojárskej konferencii WWDC, ktorá sa začína v sídle spoločnosti v Cupertine. Trh očakáva najmä zásadnú aktualizáciu hlasovej asistentky Siri a nové AI funkcie, ktoré by mohli zmeniť vnímanie Applu medzi technologickými lídrami.
Pre Apple ide o mimoriadne dôležitý okamih. Firma svoje AI plány prvýkrát výraznejšie predstavila už v roku 2024, následne však čelila viacerým viditeľným odkladom. Investori aj analytici preto chcú vidieť jasný dôkaz, že spoločnosť dokáže svoje sľuby konečne pretaviť do praxe.
Silnejšia AI ponuka by mohla podporiť najmä nový upgrade cyklus iPhonov. Ak by používatelia vnímali nové funkcie ako dostatočne atraktívne, mohlo by to zvýšiť dopyt po nových modeloch a podporiť rast tržieb. Práve to je jeden z hlavných dôvodov, prečo časť analytikov vidí v nadchádzajúcej konferencii možný katalyzátor ďalšieho rastu akcií.
Akciám Applu sa pritom v tomto roku darí prekvapivo dobre. Napriek kritike za pomalší nástup do AI vzrástli podľa poskytnutých informácií o 13 % a patria medzi najvýkonnejšie tituly zo skupiny Magnificent Seven. Trh tak Applu zatiaľ dáva čas, a to aj vďaka jeho silným peňažným tokom, stabilnému biznisu a opatrnejšiemu prístupu k masívnym investíciám do AI infraštruktúry.
Optimistickí analytici veria, že ak Apple predstaví presvedčivú a dobre fungujúcu AI platformu, naratív okolo firmy sa môže výrazne zmeniť. Morgan Stanley napríklad vidí možnosť rastu akcií až k úrovni 440 USD, čo by znamenalo viac než 40 % potenciál oproti piatkovej záverečnej cene. Podľa tohto pohľadu by Apple mohol byť trhom nanovo vnímaný ako skutočný AI víťaz.
Nie všetci sú však presvedčení, že AI funkcie automaticky prinesú výrazný rast predaja iPhonov. Niektorí analytici očakávajú, že nové nástroje budú pre spotrebiteľov zaujímavé, ale nemusia byť dostatočne silným dôvodom na kúpu nového telefónu. To je pre Apple kľúčové riziko, pretože očakávania investorov sú pred konferenciou pomerne vysoké.
Ďalším citlivým bodom je ocenenie akcií. Apple sa obchoduje takmer za 33-násobok očakávaného zisku, čo je výrazne nad dlhodobým priemerom a blízko historicky vysokých úrovní. Takto vysoká valuácia znamená, že prípadné sklamanie z WWDC by mohlo vyvolať tlak na pokles akcií.
Z fundamentálneho pohľadu sa očakáva, že tržby Applu tento rok vzrastú takmer o 15 %, čo je výrazné zrýchlenie oproti tempu 6,4 % vo fiškálnom roku 2025. V ďalších rokoch však analytici počítajú so spomalením rastu, napríklad na 8,6 % vo fiškálnom roku 2027. Práve preto je pre investorov dôležité, aby AI dokázala vytvoriť nový, dlhodobejší rastový impulz.
Z investičného pohľadu tak Apple stojí pred dôležitým testom. Ak WWDC ukáže jasnú víziu, funkčné AI produkty a potenciál na podporu predaja iPhonov aj služieb, môže to akciám dodať ďalšiu silu. Ak však prezentácia neprinesie dostatočne presvedčivý posun, vysoké ocenenie môže zvýšiť citlivosť akcií na korekciu.
Graf Apple (AAPL.US, D1)
Zdroj: xStation5
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