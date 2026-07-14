Apple čelí nezvyčajnému varovaniu: Akcie môžu podľa KeyBanc klesnúť o viac ako 20 % 🚨

Akcie spoločnosti Apple získali nezvyčajne negatívne hodnotenie od analytikov KeyBanc Capital Markets. Investičná banka znížila svoje odporúčanie z neutrálnej úrovne na underweight, teda na hodnotenie, ktoré naznačuje, že sa akciám bude dariť horšie ako širšiemu trhu.
Analytik Brandon Nispel upozornil predovšetkým na riziká spojené so slabším dopytom po zariadeniach a vysokým ocenením spoločnosti. Podľa neho je súčasná valuácia Applu v porovnaní s celým trhom ťažko ospravedlniteľná.
Akcie Applu sa obchodujú za viac ako 33-násobok očakávaného zisku, zatiaľ čo ich desaťročný priemer predstavuje približne 23-násobok. Na porovnanie, index Nasdaq 100 sa obchoduje okolo 22,8-násobku očakávaných ziskov.
Američania môžu telefóny meniť menej často
- Jedným z hlavných rizík je podľa KeyBanc obmedzenie dotácií na smartfóny zo strany amerických mobilných operátorov. Ak operátori prestanú zákazníkom poskytovať také výhodné ponuky, môže sa predĺžiť obdobie, počas ktorého ľudia používajú svoje súčasné telefóny.
- To by mohlo viesť k spomaleniu výmeny starších iPhonov za nové modely. Apple by tak bol viac závislý od zahraničných trhov, kde však môže jeho pozíciu komplikovať ďalší rast cien.
- KeyBanc zároveň považuje očakávanie trhu, podľa ktorého by sa predaj iPhonov mal v roku 2027 zvýšiť o 8 %, za príliš optimistické.
- Apple by na naplnenie týchto odhadov potreboval buď výrazne silnejší dopyt v zahraničí, alebo presvedčiť väčší počet súčasných používateľov na rýchlejší prechod na nové modely. Vyššie ceny zariadení však môžu mať opačný účinok.
Apple patrí medzi najmenej obľúbených technologických gigantov
- Zníženie odporúčania potvrdzuje, že Apple v súčasnosti medzi analytikmi nepatrí k najobľúbenejším americkým technologickým spoločnostiam. Nákup jeho akcií odporúča menej ako 60 % analytikov sledovaných agentúrou Bloomberg.
- V prípade spoločností Microsoft, Amazon, Meta Platforms a Nvidia sa podiel pozitívnych odporúčaní pohybuje okolo 90 %.
- Priame odporúčania na predaj sú však pri Apple stále mimoriadne zriedkavé. Negatívne hodnotenie má iba približne 7 % analytických spoločností, vrátane KeyBanc.
- Väčšina analytikov preto neočakáva výrazný prepad akcií. Ich priemerná cieľová cena okolo 319 USD sa nachádza veľmi blízko pondelkovej záverečnej ceny 317,31 USD. To však zároveň znamená, že analytický konsenzus nevidí počas nasledujúcich 12 mesiacov takmer žiadny priestor na rast.
KeyBanc očakáva prepad pod 250 USD
- KeyBanc stanovil cieľovú cenu akcií Applu na 250 USD. V porovnaní s pondelkovou záverečnou hodnotou by to predstavovalo pokles o viac ako 20 %.
- Akcie spoločnosti po zverejnení negatívneho hodnotenia v utorkovom predobchodnom obchodovaní oslabovali približne o 1 %.
- Tento vývoj prichádza krátko po tom, ako akcie Applu uzavreli na historickom maxime. Od začiatku roka si pripísali takmer 17 % a stali sa najvýkonnejším titulom zo skupiny Magnificent Seven.
- Rast v poslednom období podporoval presun investorov z iných častí technologického sektora, predovšetkým z polovodičových spoločností. Apple tak čiastočne ťažil z hľadania stabilnejšej alternatívy k výrobcom čipov.
Zdražovanie produktov môže poškodiť dopyt
- Apple nedávno zvýšil ceny všetkých počítačov Mac, tabletov iPad a zariadení pre inteligentnú domácnosť. Spoločnosť tým reagovala na rastúce ceny pamäťových čipov.
- Vyššie ceny môžu Applu pomôcť chrániť ziskové marže, zároveň však zvyšujú riziko, že zákazníci nákup nového zariadenia odložia alebo si zvolia lacnejšiu alternatívu.
- KeyBanc preto vidí riziko, že súčasné odhady tržieb z predaja počítačov Mac a tabletov iPad sú príliš vysoké. Kombinácia zdražovania a pomalšieho rastu predaných kusov by mohla viesť aj k spomaleniu rozširovania používateľskej základne.
- Práve veľkosť používateľskej základne je dôležitá pre služby Applu, ako sú App Store, iCloud, Apple Music alebo ďalšie predplatné. Menej nových zákazníkov a pomalšia obmena zariadení by tak mohli negatívne ovplyvniť aj túto vysoko ziskovú časť podnikania.
Rast služieb môže výrazne spomaliť
- KeyBanc očakáva, že rast príjmov zo služieb vo finančnom roku 2027 spomalí na približne 7 %. Trhový konsenzus pritom počíta s rastom okolo 12 %.
- Rozdiel medzi oboma odhadmi je pre investorov dôležitý. Služby majú zvyčajne vyššie marže ako predaj hardvéru a v posledných rokoch predstavovali jeden z hlavných pilierov rastu spoločnosti.
- Ak by sa ich rast skutočne výraznejšie spomalil, vysoká valuácia akcií Applu by sa obhajovala ešte ťažšie. Trh totiž súčasnú cenu zakladá na predpoklade, že spoločnosť bude aj naďalej stabilne zvyšovať zisky a rozširovať príjmy zo svojej používateľskej základne.
Graf Apple (AAPL.US, D1)
Zdroj: xStation5
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