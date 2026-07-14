Starlink od SpaceX si vybrala ďalšia veľká letecká spoločnosť ✈️

Americká nízkonákladová letecká spoločnosť Frontier Airlines plánuje od začiatku roka 2027 inštalovať do svojich lietadiel satelitný internet Starlink od spoločnosti SpaceX. Dopravca sa tak pripojí k rýchlo rastúcej skupine aeroliniek, ktoré si technológiu Elona Muska vybrali na poskytovanie vysokorýchlostného pripojenia počas letu.
Rozhodnutie Frontier ďalej posilňuje náskok SpaceX pred konkurenčným projektom Amazon Leo. Obe spoločnosti sa snažia získať čo najväčší podiel na trhu palubného internetu, ktorý sa postupne stáva dôležitou súčasťou ponuky leteckých dopravcov.
Podľa vedenia Frontier má Starlink výrazne zlepšiť skúsenosť cestujúcich na palube. Zákazníci by mali mať počas letu možnosť pracovať, sledovať videá, prehliadať internet a zostať v spojení bez výraznejšieho obmedzenia kvality pripojenia.
SpaceX získava ďalšieho významného zákazníka
- Frontier sa zaradí medzi dopravcov, ako sú Southwest Airlines a United Airlines, ktorí už oznámili plány na zavedenie Starlinku. Pre SpaceX ide o ďalšie potvrdenie, že sa jej technológia stáva jedným z hlavných štandardov v oblasti leteckého internetového pripojenia.
- Frontier zároveň patrí do portfólia investičnej spoločnosti Indigo Partners, ktorá podporuje zavádzanie Starlinku aj pri niekoľkých ďalších nízkonákladových dopravcoch. Patria medzi nich európsky Wizz Air, mexický Volaris, čilský JetSmart a filipínska Cebu Air.
- Spoločný prechod viacerých aeroliniek z rovnakej investičnej skupiny môže SpaceX pomôcť urýchliť inštalácie a znížiť náklady spojené s technickou integráciou. Výhodou pre dopravcov môže byť aj jednotnejšie prevádzkové a servisné riešenie naprieč flotilami.
Starlink rozširujú aj veľké letecké spoločnosti
- SpaceX postupne získava nielen nízkonákladových dopravcov, ale aj niektoré z najväčších svetových aeroliniek. American Airlines v máji oznámili, že chcú od začiatku roka 2027 vybaviť Starlinkom viac ako 500 lietadiel.
- Inštaláciu systému už skôr potvrdili aj Alaska Airlines a Emirates. Rastúci počet zákazníkov ukazuje, že aerolinky považujú kvalitný internet za čoraz dôležitejšiu konkurenčnú výhodu.
- Cestujúci dnes očakávajú, že budú môcť zostať pripojení aj počas letu, najmä na dlhších trasách. Spoľahlivé Wi-Fi môže zvýšiť atraktivitu dopravcu pre obchodných cestujúcich aj zákazníkov, ktorí chcú počas cesty využívať streamovacie služby.
Amazon zatiaľ za SpaceX zaostáva
- Najvýznamnejším konkurentom Starlinku má byť satelitná služba Amazon Leo. Tá už získala prvých leteckých zákazníkov, jej nasadenie je však v porovnaní so Starlinkom pomalšie.
- JetBlue Airways sa v septembri stala prvou leteckou spoločnosťou, ktorá si službu Amazonu vybrala. Delta Air Lines následne v marci oznámila, že chce Amazon Leo využívať od roku 2028.
- SpaceX má oproti Amazonu výhodu v podobe rozsiahlej a už fungujúcej satelitnej siete a rastúceho počtu podpísaných zmlúv. Čím viac dopravcov Starlink zavedie, tým silnejšia môže byť jeho pozícia pri ďalších rokovaniach s aerolinkami.
Nie všetky aerolinky sú presvedčené
- Hoci Starlink získava nových zákazníkov, niektoré spoločnosti zostávajú skeptické. Generálny riaditeľ Ryanairu Michael O’Leary v januári uviedol, že jeho letecká spoločnosť systém inštalovať nechce.
- Hlavným dôvodom sú podľa neho obavy z vyššej spotreby paliva spôsobenej dodatočnou hmotnosťou a aerodynamickým odporom zariadenia umiestneného na lietadle. Jeho vyjadrenie následne vyvolalo verejný spor s Elonom Muskom.
- Pre nízkonákladových dopravcov môže byť otázka nákladov zásadná. Aj malý nárast spotreby paliva môže pri stovkách letov denne výrazne ovplyvniť hospodárenie. Frontier však zrejme dospel k záveru, že prínosy kvalitného internetového pripojenia prevážia nad dodatočnými nákladmi.
Letecké Wi-Fi sa stáva novým bojiskom
- Súboj medzi Starlinkom a Amazon Leo ukazuje, že trh palubného internetu vstupuje do novej fázy. Aerolinky už neriešia iba to, či Wi-Fi ponúknu, ale predovšetkým aké rýchle, stabilné a cenovo dostupné pripojenie dokážu cestujúcim zabezpečiť.
- Pre SpaceX predstavuje letecký sektor ďalší zdroj pravidelných príjmov a zároveň spôsob, ako rozšíriť využitie svojej satelitnej infraštruktúry. Každá nová zmluva navyše posilňuje dôveryhodnosť Starlinku u ďalších potenciálnych zákazníkov.
- Rozhodnutie Frontier potvrdzuje, že SpaceX si zatiaľ v súboji o leteckých zákazníkov udržiava silnejšiu pozíciu. Amazon však môže v nasledujúcich rokoch zvýšiť konkurenčný tlak, najmä ak sa mu podarí urýchliť nasadenie vlastnej satelitnej siete.
Graf SpaceX (SPCX.US, H1)
Zdroj: xStation5
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