Brent konsoliduje pri lokálnych maximách; pohyb cez Hormuz najnižší za tri týždne 🚢

V piatok napoludnie sa cena ropy Brent už štvrtú reláciu po sebe udržiava v úzkom pásme okolo úrovne 85,50 dolárov za barel, pričom osciluje medzi 50- a 100-dňovým exponenciálnym kĺzavým priemerom, kým investori zvažujú dosah zníženého pohybu tankerov cez Hormuzský prieliv v kontexte celkového nedostatku nových faktorov určujúcich smer trhu.
Zdroj: xStation
Podľa údajov zhromažďovaných agentúrou Bloomberg zo sledovania lodí klesol počet potvrdených prechodov cez prieliv 16. júla na osem, čo predstavuje najnižší výsledok za tri týždne. Bol to štvrtý deň po sebe, počas ktorého pohyb cez tento úzky bod — ktorým zvyčajne prechádza približne pätina celosvetovej námornej prepravy ropy — zostával v značnej miere sústredený na iránskej strane prielivu, kde bolo zaznamenaných sedem z ôsmich evidovaných prechodov.
Zdroj: Bloomberg Financial Lp
V pozadí sa objavuje aj ďalšia hrozba. Riziko opätovného ochromenia lodnej dopravy v Červenom mori výrazne vzrástlo s eskaláciou konfliktu medzi Iránom a Spojenými štátmi. Podľa zdrojov agentúry Reuters mal Teherán vyzvať jemenské hnutie Húsí, aby bolo pripravené uzavrieť prieliv Bab al-Mandab v prípade, že by USA zaútočili na iránsku energetickú infraštruktúru. V júni prielivom prúdilo približne 7,4 milióna barelov ropy a ropných produktov denne, čo zodpovedalo zhruba 7 percentám svetovej produkcie. Tento objem vzrástol z približne 4,2 milióna barelov denne v roku 2025, keďže časť dodávok z regiónu bola presmerovaná na trasy obchádzajúce Hormuzský prieliv (napríklad ropovodom „východ–západ").
Zatiaľ 50- a 100-dňové kĺzavé priemery (EMA) pôsobia ako magnet na cenu, pričom indikátor RSI na úrovni okolo 58 naznačuje, že ani kupujúci, ani predávajúci nemajú dostatok presvedčenia na to, aby vynútili prelomenie cenového pásma. Prelomenie na niektorú stranu však môže rozhodnúť o trende cien tejto komodity v najbližších dňoch.
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