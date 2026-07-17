EÚ zmierňuje zelený tlak na priemysel🚨 Emisné povolenky aj pravidlá pre metán dostanú voľnejší režim 🌱

Európska únia sa chystá spomaliť tempo sprísňovania svojej klimatickej politiky, aby znížila tlak na priemyselné podniky a energetické spoločnosti. Európska komisia má navrhnúť pomalšie znižovanie emisného stropu v systéme obchodovania s emisnými povolenkami a zároveň odporučiť odklad sankcií pre dovozcov energií, ktorí nesplnia nové pravidlá pre emisie metánu.
Dôvodom sú predovšetkým vysoké ceny energií, obavy zo zhoršujúcej sa konkurencieschopnosti európskych firiem a rastúci tlak členských štátov aj priemyselných zväzov. Situáciu navyše komplikuje konflikt na Blízkom východe, ktorý zvýšil náklady na energie a opäť otvoril otázku energetickej bezpečnosti Európy.
Emisný strop sa bude znižovať pomalšie
- V rámci pripravovanej reformy systému EU ETS má Európska komisia navrhnúť, aby sa emisný strop medzi rokmi 2031 až 2035 znižoval tempom 3,7 % ročne. Od roku 2036 by sa tempo poklesu malo spomaliť na 1,7 % ročne.
- Súčasná ročná miera znižovania emisného stropu predstavuje 4,4 %. Niektoré klimaticky ambicióznejšie členské štáty chcú toto tempo zachovať, zatiaľ čo iné požadujú jeho zníženie pod hranicu 3 %.
- Pomalšie tempo by znamenalo, že by sa nové emisné povolenky mohli vydávať aj po roku 2039, keď má podľa súčasných pravidiel ich ponuka klesnúť na nulu.
- Systém EU ETS funguje od roku 2005 a vzťahuje sa približne na 10 000 priemyselných zariadení. Zahŕňa napríklad oceliarne, cementárne, chemický priemysel alebo výrobcov hnojív. Firmy musia za každú vypustenú tonu emisií odovzdať zodpovedajúce množstvo povoleniek.
Bezplatné povolenky sa majú skončiť neskôr
- Európska komisia plánuje tiež predĺžiť obdobie, počas ktorého budú niektoré priemyselné podniky dostávať bezplatné emisné povolenky. Tie sa mali v sektoroch zahrnutých do uhlíkového cla postupne zrušiť do roku 2034, po novom by však ich úplné ukončenie mohlo prísť až v roku 2037.
- Zmena sa týka predovšetkým firiem, ktoré čelia konkurencii z krajín s miernejšími ekologickými pravidlami, napríklad z Číny alebo Spojených štátov. Európske podniky dlhodobo upozorňujú, že vysoká cena emisných povoleniek zvyšuje ich výrobné náklady a oslabuje schopnosť konkurovať zahraničným producentom.
- EÚ zároveň postupne zavádza mechanizmus CBAM, teda uhlíkové clo na vybrané dovážané produkty. Jeho cieľom je vyrovnať náklady medzi európskymi výrobcami a zahraničnými firmami, ktoré za emisie neplatia v rovnakej miere.
- Predĺženie bezplatných povoleniek má podnikom poskytnúť viac času na prechod k čistejším technológiám a zabrániť presunu výroby mimo Európskej únie.
Do systému sa môžu zapojiť aj medzinárodné kredity
- Ďalšou plánovanou zmenou je možnosť využiť medzinárodné uhlíkové kredity až do výšky 2 % emisného stropu EU ETS. Ďalšie 3 % majú byť povolené v sektoroch mimo hlavného systému, napríklad v doprave, budovách, poľnohospodárstve alebo lesníctve.
- Európska komisia však nechce, aby firmy tieto kredity využívali priamo na plnenie vlastných povinností. Ich nákup by mal byť centralizovaný, čo má obmedziť riziko nekvalitných alebo ťažko overiteľných projektov.
- EÚ zároveň plánuje stanoviť orientačný cieľ, podľa ktorého by elektrina mala do roku 2040 tvoriť približne 46 % celkovej spotreby energie. Tento plán má podporiť európsky trh s čistými technológiami a urýchliť odklon od fosílnych palív.
Sankcie za metán sa majú odložiť o tri roky
- Popri reforme emisných povoleniek chce Európska komisia odporučiť členským štátom, aby medzi rokmi 2027 až 2029 neuplatňovali sankcie voči dovozcom energií, ktorí nesplnia nové pravidlá pre meranie a vykazovanie emisií metánu.
- Výnimkou majú byť iba prípady rozsiahleho alebo úmyselného porušovania pravidiel. Samotné pravidlá však zostanú v platnosti a dovozcovia budú musieť od roku 2027 preukazovať, akým spôsobom sledujú, vykazujú a overujú emisie metánu spojené s ťažbou a prepravou fosílnych palív.
- Od roku 2030 by navyše dovozcovia, ktorí prekročia stanovenú intenzitu emisií metánu, mohli čeliť sankciám. Tie môžu podľa súčasného rámca dosiahnuť až 20 % ročného obratu spoločnosti.
- Metán je z krátkodobého hľadiska výrazne silnejším skleníkovým plynom než oxid uhličitý. Počas prvých dvadsiatich rokov v atmosfére zadržiava približne 80-krát viac tepla než CO₂.
Dodávatelia LNG varujú pred odklonom exportu
- Na zmiernenie pravidiel tlačili najmä Spojené štáty, Katar a producenti ropy a zemného plynu. Tieto krajiny upozorňujú, že európske požiadavky môžu byť náročné na splnenie a môžu ohroziť dodávky energie do EÚ.
- Spojené štáty sa stali najväčším dodávateľom skvapalneného zemného plynu do Európy. Americkí predstavitelia preto varovali, že ak EÚ pravidlá nezmierni, časť dodávok môže byť presmerovaná na iné trhy.
- Energetické spoločnosti zároveň upozorňujú na nedostatok uznávaných metód a overovacích inštitúcií. Dovozcovia sa tak môžu dostať do situácie, keď formálne nesplnia pravidlá nie pre vyššie emisie, ale pre nedostatočnú infraštruktúru na ich overovanie.
Brusel hľadá kompromis medzi klímou a priemyslom
- Navrhované zmeny neznamenajú opustenie európskych klimatických cieľov. EÚ sa naďalej usiluje o zníženie emisií o 90 % oproti roku 1990 do roku 2040. Komisia sa však snaží rozložiť náklady transformácie na dlhšie obdobie a zabrániť ďalšiemu oslabovaniu európskeho priemyslu.
- Z pohľadu firiem môžu miernejšie pravidlá znamenať nižšie náklady na povolenky, dlhší prístup k bezplatným kreditom a viac času na investície do dekarbonizácie. To by mohlo pozitívne ovplyvniť predovšetkým energeticky náročné sektory, ako sú oceliarne, výrobcovia cementu, hnojív a chemických produktov.
- Na druhej strane môže pomalší pokles emisného stropu znížiť tlak na rýchle zavádzanie čistých technológií. Klimaticky orientované štáty a ekologické organizácie preto môžu zmeny vnímať ako oslabenie európskych klimatických ambícií.
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