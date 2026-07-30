Apple pred výsledkami: silný iPhone verzus rastúce náklady na pamäť

Apple dnes po skončení obchodnej relácie zverejní výsledky za tretí kvartál fiškálneho roka 2026. Trh vstupuje do tohto reportu s vysokými očakávaniami. Po období, keď investori uvažovali, či je Apple schopný opäť zrýchliť rast, má spoločnosť šancu ukázať jeden z najsilnejších predajných kvartálov za dlhý čas.
Konsenzus predpokladá príjmy na úrovni takmer 109 mld. USD, čo predstavuje zhruba 16 % viac ako v rovnakom období minulého roka. Hlavným motorom rastu má byť iPhone, podporovaný úspešným produktovým cyklom a rastúcou ochotou zákazníkov vymeniť staršie zariadenia.
Na prvý pohľad vyzerá scenár veľmi priaznivo. Nové modely lákajú používateľov, predaj iPhonov zostáva silný, segment služieb naďalej rastie a Apple môže dokonca zvyšovať podiel na globálnom trhu so smartfónmi.
Pod povrchom sa však objavuje problém, ktorý môže dominovať dnešnej výsledkovej konferencii.
Globálny nedostatok pamätí zvyšuje ceny kľúčových komponentov. Apple, ktorý vyrába stovky miliónov zariadení a využíva obrovské množstvo pamäti v iPhonoch, počítačoch Mac a iPadoch, sa dôsledkom rastu nákladov nemôže úplne vyhnúť.
Spoločnosť teda môže vykázať veľmi silné príjmy, a zároveň sa ocitnúť pod tlakom na úrovni marží. Dnešná správa tak nebude len testom dopytu po iPhone. Bude tiež skúškou toho, či Apple dokáže udržať vysokú rentabilitu v prostredí rastúcich nákladov na komponenty.
Najdôležitejšia otázka znie: bude sila predaja iPhonov dostatočná na to, aby vyvážila tlak vyplývajúci z čoraz drahšej pamäti?
Najdôležitejšie finančné očakávania
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Príjmy: 108,85 mld. USD
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Príjmy z predaja produktov: 77,25 mld. USD
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Príjmy z predaja iPhonov: 53,60 mld. USD
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Príjmy segmentu Services: 31,36 mld. USD
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Príjmy z predaja počítačov Mac: 8,62 mld. USD
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Príjmy z predaja iPadov: 6,89 mld. USD
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Príjmy v regióne oboch Amerík: 45,42 mld. USD
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Príjmy v Európe: 27,58 mld. USD
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Príjmy z Číny: 19,58 mld. USD
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Príjmy v Japonsku: 7,49 mld. USD
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EPS: 1,89 USD
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Hrubý zisk: 52,13 mld. USD
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Prevádzkové náklady: 18,96 mld. USD
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Výdavky na výskum a vývoj: 11,57 mld. USD
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Hotovosť a hotovostné ekvivalenty: 53,15 mld. USD
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Odhadovaný CapEx za celý rok: 12,33 mld. USD
iPhone má opäť prevziať hlavnú úlohu
Podľa trhového konsenzu má Apple dosiahnuť príjmy okolo 108,9 mld. USD v porovnaní so 94 mld. USD v rovnakom období minulého roka. Znamenalo by to rast o približne 16 % a potvrdenie, že súčasný produktový cyklus prináša spoločnosti veľmi dobré výsledky.
Najväčší podiel na tomto raste má mať iPhone. Konsenzus predpokladá príjmy zo predaja smartfónov vo výške okolo 53,6 mld. USD, čo opäť ukazuje, že napriek rastúcemu významu služieb a celého ekosystému Apple zostáva práve iPhone srdcom podnikania spoločnosti.
Nové modely iPhone môžu povzbudzovať používateľov k výmene starších zariadení. V prípade Apple má výmenný cyklus obrovský význam. Spoločnosť má stovky miliónov aktívnych používateľov, preto aj mierne skrátenie priemernej doby používania zariadenia sa môže pretaviť do miliárd dolárov dodatočných príjmov. Silný predaj nových modelov môže tiež znamenať, že Apple nielen ťaží z vlastného produktového cyklu, ale začína preberať zákazníkov od konkurencie.
Práve potenciálny rast trhového podielu môže byť jedným z najdôležitejších pozitívnych prvkov správy. Trh so smartfónmi je už vyspelý, preto zvyšovanie objemu predaja nevyplýva výlučne z rastúceho dopytu celého odvetvia. Čoraz častejšie znamená získavanie podielu na úkor iných výrobcov. Ak Apple ukáže, že zvyšuje predaj a zároveň upevňuje svoju trhovú pozíciu, investori môžu považovať súčasný produktový cyklus za výrazne silnejší, než vyplývalo z predchádzajúcich očakávaní.
Apple môže rásť rýchlejšie bez zvyšovania cien
Jedným z dôvodov, prečo môže Apple získavať trhové podiely, je udržiavanie cien smartfónov napriek rastúcim nákladom na komponenty. Takáto stratégia podporuje dopyt a umožňuje spoločnosti zachovať konkurencieschopnosť, najmä v prémiom segmente. Apple tak môže priťahovať zákazníkov, ktorí zvažujú kúpu zariadení iných výrobcov.
Na druhej strane každé rozhodnutie o neprenášaní vyšších nákladov na spotrebiteľov znamená väčší tlak na rentabilitu. Apple stojí pred klasickým dilémou. Môže zvyšovať ceny a čiastočne chrániť marže, ale riskovať oslabenie dopytu. Môže tiež udržiavať ceny, zvyšovať predaj a získavať trhové podiely, no znášať väčšiu časť rastúcich nákladov.
Trh zatiaľ predpokladá, že Apple volí druhý scenár. Ak bude spoločnosť schopná zvyšovať predaj bez výrazného zhoršenia marží, môže preukázať veľmi vysokú kvalitu rastu. Ak však bude rast trhových podielov vykúpený výrazným poklesom rentability, investori môžu silu súčasného cyklu hodnotiť inak.
Services zostávajú tichým pilierom výsledkov
Zatiaľ čo iPhone priťahuje najväčšiu pozornosť, segment Services naďalej posilňuje finančné základy Apple. Konsenzus predpokladá príjmy zo služieb na úrovni okolo 31,4 mld. USD. Segment zahŕňajúci okrem iného App Store, predplatné, digitálne služby a platby sa stal jedným z najdôležitejších zdrojov stabilného rastu spoločnosti.
Services majú aj strategický význam pre rentabilitu. Servisný biznis sa vyznačuje vyššími maržami ako predaj hardvéru, preto rastúci podiel služieb v štruktúre príjmov môže čiastočne tlmiť nákladový tlak spojený s výrobou zariadení.
Práve tu môže nastať prirodzená rovnováha. iPhone generuje objem a ženie rast príjmov, zatiaľ čo Services pomáhajú udržiavať vysokú rentabilitu celého ekosystému. Ak oba segmenty prekonajú očakávania, Apple môže ukázať nielen rýchly rast, ale aj jeho dobrú kvalitu. Ak však dynamika služieb oslabí, trh sa môže výraznejšie zamerať na rastúce náklady na pamäť.
Nedostatok pamäti sa stáva skúškou pre marže
Najväčším problémom pre Apple môže byť v súčasnosti situácia na trhu s pamäťami.
Globálne preteky o rozvoj umelej inteligencie zvyšujú dopyt po pokročilých čipoch využívaných v dátových centrách a výpočtových systémoch. Dopyt zo strany výrobcov AI infraštruktúry rastie veľmi rýchlo a obmedzená ponuka vedie k rastu cien pamätí.
Pre Apple je tento problém obzvlášť závažný vzhľadom na rozsah jeho činnosti. Spoločnosť potrebuje obrovské množstvo pamäti na výrobu iPhonov, Macov, iPadov a ostatných zariadení. Aj nepatrný nárast nákladov na jediný komponent sa môže v prípade Apple pretaviť do miliárd dolárov dodatočných výdavkov.
Apple už zvýšilo ceny niektorých produktov s poukazom na rastúce náklady na pamäť. Investori však budú chcieť vedieť, či doterajšie kroky postačia na obmedzenie dopadu drahších komponentov na rentabilitu. Podľa obozretných analýz môžu vyššie náklady na pamäť výrazne znížiť hrubú maržu Apple.
To znamená, že dnešná správa môže byť skúškou nielen pre predaj, ale predovšetkým pre schopnosť Apple chrániť marže. Trh bude analyzovať, či nákladový tlak dosiahne najnižší bod už v tomto kvartáli, alebo či pretrvá dlhšie a bude zaťažovať výsledky aj v nasledujúcich obdobiach. Práve preto môže byť výhľad marže dôležitejší ako samotné prekonanie príjmového konsenzu.
Čínska pamäť môže vyriešiť jeden problém a vytvoriť ďalší
Apple analyzuje možnosť obstarávania pamätí od čínskych výrobcov, vrátane CXMT a YMTC. Z obchodného hľadiska by bol takýto krok pochopiteľný.
Diverzifikácia dodávok by mohla zvýšiť dostupnosť komponentov, obmedziť riziko nedostatku a zlepšiť vyjednávaciu pozíciu Apple voči súčasným dodávateľom. V situácii, keď ceny pamätí rastú a dostupnosť zostáva obmedzená, môže mať každý ďalší dodávateľ strategický význam.
Zároveň potenciálne využitie čínskych čipov vyvolalo odpor časti amerických senátorov. Objavili sa obavy týkajúce sa národnej bezpečnosti, transferu technológií a rizika závislosti jednej z najdôležitejších amerických spoločností od subjektov prepojených s Čínou. Apple by sa tak ocitol medzi potrebou zabezpečiť dodávateľský reťazec a rastúcim politickým tlakom.
Je dôležité zdôrazniť, že v súčasnosti neexistuje potvrdenie, že čínska pamäť bude použitá v zariadeniach Apple. Informácie sa týkajú rokovaní a možnosti obstarania komponentov. Ak sa táto téma objaví počas výsledkovej konferencie, investori budú hľadať odpoveď na otázku, či Apple skutočne plánuje rozšíriť základňu dodávateľov a ako hodlá obmedziť dopad nedostatku pamäti na náklady.
Marže môžu rozhodnúť o reakcii trhu
Apple môže vykázať veľmi silný rast príjmov. Silný predaj iPhonov, rastúce Services a potenciálne zvýšenie trhových podielov vytvárajú veľmi priaznivý obraz.
Reakcia trhov však bude závisieť od toho, koľko z tohto rastu zostane vo finančných výsledkoch po zohľadnení rastúcich nákladov na komponenty.
Preto budú najdôležitejšie:
-
úroveň hrubej marže,
-
výhľad marže na nasledujúci kvartál,
-
dopad vyšších cien pamätí,
-
schopnosť prenášať náklady na zákazníkov,
-
dynamika segmentu Services,
-
objem predaja iPhonov,
-
informácie týkajúce sa trhových podielov,
-
komentár k zabezpečeniu dodávok pamätí.
V tomto kvartáli samotná výška príjmov nemusí stačiť na jednoznačné posúdenie kvality výsledkov. Apple môže zvyšovať predaj a získavať trhové podiely, ale zároveň platiť za komponenty čoraz viac. Trh sa teda bude snažiť odpovedať na otázku, či rast zostáva rentabilný a udržateľný.
Tri možné scenáre
Pozitívny scenár predpokladá výrazné prekonanie konsenzu, veľmi silný predaj iPhonov, ďalší rast Services a stabilný výhľad marže. Ďalším pozitívnym signálom by bolo potvrdenie, že Apple zvyšuje podiel na globálnom trhu so smartfónmi. V takom prípade by rastúce náklady na pamäť mohli byť vnímané ako prechodný problém, ktorý je spoločnosť schopná zvládnuť vďaka rozsahu svojej činnosti, sile značky a vysokej rentabilite služieb.
Neutrálny scenár predpokladá výsledky v súlade s očakávaniami, silný predaj iPhonov, ale opatrný výhľad marže. Takáto správa by potvrdila silu dopytu, ale zároveň by ukázala, že rastúce náklady na komponenty začínajú obmedzovať kvalitu rastu.
Negatívny scenár zahŕňa slabší predaj iPhonov, výrazný tlak na marže a zhoršenie výhľadov z dôvodu vysokých cien pamätí. Takáto kombinácia by mohla prehĺbiť obavy, že súčasný produktový cyklus nie je dostatočne silný na to, aby vyvážil rastúce náklady.
Apple stojí pred skúškou kvality rastu
Apple vstupuje do zverejnenia výsledkov s veľmi silnými očakávaniami.
iPhone má žať predaj, Services podporovať rentabilitu a súčasný produktový cyklus môže spoločnosti umožniť zvyšovať trhové podiely. Zároveň nedostatok pamätí vytvára nové riziko, ktoré môže ovplyvňovať výrobné náklady a obmedzovať marže.
Dnešná správa bude odpoveďou na niekoľko kľúčových otázok:
-
Prekoná predaj iPhonov očakávania?
-
Zvyšuje Apple podiel na globálnom trhu so smartfónmi?
-
Vymieňajú zákazníci zariadenia rýchlejšie ako predtým?
-
Ako rýchlo rastie segment Services?
-
Aký dopad majú vyššie ceny pamätí na marže?
-
Bude Apple naďalej zvyšovať ceny produktov?
-
Ako dlho môže pretrvávať nákladový tlak?
-
Rozhodne sa spoločnosť pre ďalšiu diverzifikáciu zdrojov dodávok pamätí?
Apple môže dnes vykázať veľmi silný rast príjmov. Aby však presvedčil trh, bude musieť dokázať, že rast zostáva rentabilný napriek rastúcim nákladom na komponenty.
Zdroj: xStation5
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