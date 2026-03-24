Apple spustí reklamy v Mapách v USA a Kanade a zároveň rozširuje platformu Apple Business

Apple 24. marca oznámil, že v lete 2026 zavedie platené reklamy v Apple Maps v USA a Kanade a zároveň 14. apríla spustí novú platformu Apple Business. Firma uviedla, že cieľom je pomôcť podnikom osloviť miestnych zákazníkov pri vyhľadávaní a objavovaní, pričom zároveň rozširuje svoje firemné nástroje aj reklamnú ponuku.
Apple spája firemné nástroje s novým reklamným formátom v Mapách
Apple Business bude od 14. apríla dostupný vo viac ako 200 krajinách a regiónoch. Platforma spája správu mobilných zariadení s firemným e-mailom, kalendárom, adresárovými službami a podporou vlastných domén v jednom riešení.
V rámci tohto kroku Apple uviedol, že firmy v USA a Kanade získajú toto leto novú možnosť umiestňovať lokálne reklamy v Mapách počas kľúčových momentov vyhľadávania a objavovania. Reuters uviedol, že reklamy sa budú zobrazovať nad organickými výsledkami vyhľadávania a inzerenti budú môcť svoje fyzické prevádzky nárokovať prostredníctvom prepracovaných firemných nástrojov, ktoré majú prísť budúci mesiac.
V centre pozornosti je súkromie aj rast služieb
Apple uviedol, že poloha používateľa ani reklamy, ktoré si zobrazí alebo s nimi interaguje, nebudú spojené s jeho Apple účtom. Spoločnosť zároveň uviedla, že osobné údaje zostanú v zariadení, Apple ich nebude zhromažďovať ani ukladať a nebude ich zdieľať s tretími stranami.
Oznámenie zároveň zapadá do širšej stratégie Applu posilňovať segment služieb a hľadať nové zdroje rastu. Reuters pripomenul, že tržby divízie služieb v prvom štvrťroku dosiahli rekordných 30,01 miliardy USD, zatiaľ čo niektoré ďalšie príjmové toky firmy čelia regulačným tlakom a zmenám vo vyhľadávaní. Trhy teraz budú sledovať tempo zavádzania reklám v Mapách, záujem inzerentov a aj to, či Apple poskytne viac detailov pred konferenciou WWDC, ktorá sa uskutoční 8. až 12. júna.
Zaujala Vás táto téma?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.