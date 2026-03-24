Stráca AI boom dynamiku? Microsoft odpisuje 33 % a pripomína výpredaj z roku 2022

Nedávny výpredaj akcií Microsoftu a širšieho technologického sektora nie je náhodnou epizódou. Je výsledkom stretu dvoch síl: viacročného príbehu o AI revolúcii a čoraz náročnejšej makroekonomickej reality. Investori, ktorí ešte donedávna takmer bez výhrad financovali preteky o infraštruktúru pre umelú inteligenciu, si teraz začínajú klásť oveľa konkrétnejšie otázky o udržateľnosti rastu v prostredí možného globálneho spomalenia vrátane Spojených štátov. Hoci valuácia Microsoftu výrazne klesla a spoločnosť sa teraz obchoduje približne za 20-násobok očakávaného zisku v nasledujúcich 12 mesiacoch, akcie ďalej oslabujú. Trh zjavne znepokojuje rozsah CAPEX, rastúca konkurencia v AI a možnosť, že po medveďom trhu v roku 2022 môže byť cyklus pre Wall Street opäť zložitejší.
Makro sa vracia do centra pozornosti: ustupuje AI do úzadia?
Microsoft bol dlho vnímaný ako jeden z hlavných príjemcov AI trendu, no zároveň sa stal aj jedným z jeho najcitlivejších barometrov. Firma investuje desiatky miliárd dolárov do dátových centier, rozširuje Azure a integruje nástroje typu Copilot do celého produktového ekosystému.
Problém je v tom, že trh už neoceňuje iba investície a rast. Teraz požaduje viditeľnú monetizáciu. Zároveň veľká expozícia Microsoftu voči OpenAI, ktorá súťaží s hráčmi ako Anthropic (Claude), Google alebo Perplexity, vyvoláva otázky, či bol kapitál zo strategického pohľadu alokovaný optimálne.
To predstavuje zásadnú zmenu. Počas posledných dvoch rokov investori nakupovali „prísľub AI“. Teraz čoraz viac vyžadujú hmatateľné výsledky: marže, tržby a skutočné biznisové využitie. Akékoľvek spomalenie rastu Azure alebo slabšie než očakávané prijatie AI nástrojov môže byť interpretované skôr ako varovný signál než ako dočasné kolísanie. Zároveň však treba dodať, že posledné výsledky Microsoftu zostali solidné a zatiaľ neukazujú na jasné spomalenie cloudového biznisu.
Ropa, výnosy a riziko recesie: makro tlak silnie
Túto zmenu vnímania ďalej zosilňuje oveľa náročnejšie makroekonomické prostredie. Rast cien ropy nad 100 dolárov za barel, vyvolaný eskaláciou napätia na Blízkom východe, nie je len problémom pre spotrebiteľov. Môže sa stať katalyzátorom širšieho finančného sprísnenia.
Historicky silné ropné šoky často predchádzali recesiám. Mechanizmus je jednoduchý: vyššie ceny energií podporujú infláciu, znižujú reálne príjmy a nútia centrálne banky držať úrokové sadzby dlhšie na vyšších úrovniach. Výsledkom je rast dlhopisových výnosov a zdraženie kapitálu naprieč ekonomikou vrátane technologických firiem.
Na spoločnosti ako Microsoft to dopadá dvojako. Na jednej strane vyššie sadzby stláčajú valuácie rastových aktív, ktoré sú mimoriadne citlivé na diskontovanie budúcich cash flow. Na druhej strane môže možné ekonomické spomalenie oslabiť dopyt po cloudových službách a AI riešeniach. Dlhšie trvajúci konflikt zahŕňajúci USA, Izrael a Irán preto predstavuje pre technologický sektor významné riziko.
AI ako investičný cyklus, nielen technologická zmena
Jedným z dôležitých aspektov, ktorý býva v trhových naratívoch prehliadaný, je skutočnosť, že AI predstavuje jeden z kapitálovo najnáročnejších investičných cyklov v histórii technologického sektora. Budovanie infraštruktúry, od čipov po dátové centrá, si vyžaduje obrovské kapitálové výdavky, ktoré musia byť napokon ospravedlnené budúcim dopytom.
Tento dopyt však nie je nezávislý od ekonomického cyklu. Naopak, je vysoko cyklický. Väčšina výdavkov na AI je financovaná z firemných rozpočtov, ktoré patria medzi prvé oblasti optimalizované v časoch neistoty.
V slabšom makroekonomickom prostredí môžu firmy:
- odkladať migráciu do cloudu,
- obmedzovať experimentovanie s AI nástrojmi,
- znižovať výdavky na IT infraštruktúru.
To znamená, že aj keď samotná technológia zostáva transformačná, jej adopčná krivka môže byť výrazne cyklickejšia, než sa predtým predpokladalo. Dôležité je aj to, že veľké technologické firmy už do AI zaviazali obrovské množstvo kapitálu, čo význam celého cyklu ešte zvyšuje. Nie je náhoda, že najsilnejší predajný tlak je teraz viditeľný práve pri softvérových akciách. Tieto spoločnosti sú najviac vystavené firemným rozpočtom, a preto ako prvé odrážajú zmeny v podnikateľskom sentimente. Microsoft je pre expozíciu na Azure a podnikové AI riešenia priamo v centre tejto dynamiky. Na rozdiel od polovodičových firiem, ktoré ťažia z krátkodobého investičného boomu, je softvér viac závislý od trvácnosti konečného dopytu. Po období, ktorému dominoval rast príbehu a expanzia násobkov, vstupuje trh do fázy väčšej selektivity a kapitálovej disciplíny.
Zmena režimu, nie koniec AI
To neznamená koniec AI príbehu. Znamená to však zmenu v tom, ako ho trh hodnotí:
- investori sú citlivejší na dáta o adopcii a monetizácii,
- firmy s vysokým CAPEX čelia väčšej kontrole,
- valuácie sú čoraz viac vystavené makroekonomickým posunom.
Microsoft už nie je vnímaný iba ako „líder AI“, ale čoraz viac ako testovací prípad pre celý sektor, teda ako meradlo toho, či sa masívne investície premenia na udržateľný rast tržieb a ziskov. Za zmienku stojí, že Magnificent Seven majú tento rok do AI infraštruktúry investovať približne 650 miliárd dolárov, čo ukazuje rozsah tejto stávky.
Kľúčová otázka: načasovanie, nie smer
Z dlhodobého pohľadu sa smer zdá pomerne jasný. Umelá inteligencia sa pravdepodobne stane jedným z hlavných motorov ekonomického rastu. Kľúčová neistota však spočíva v načasovaní.
Nezapočítal trh túto transformáciu príliš skoro?
Nie je rozsah investícií už teraz pred skutočným konečným dopytom?
Nedávny výpredaj Microsoftu a širšieho AI sektora naznačuje, že investori tieto otázky začínajú brať vážne, aj keď je stále príliš skoro na to, aby bolo možné vyhlásiť koniec AI investičného cyklu.
Riziko koncentrácie a rozsah investícií do OpenAI
Microsoft investoval do OpenAI približne 13 miliárd dolárov, oveľa dôležitejšie však je, že OpenAI tvorí významný podiel využitia infraštruktúry Azure. Podľa dát Bloombergu môže ísť takmer o polovicu zmluvného backlogu cloudových výnosov Microsoftu (RPO). Vzniká tak situácia, v ktorej závislosť funguje oboma smermi.
- Sama OpenAI výslovne uviedla, že Microsoft poskytuje „podstatnú časť nášho financovania a výpočtovej kapacity“, čo znamená, že vývoj AI modelov je priamo naviazaný na dostupnosť infraštruktúry od jediného poskytovateľa. Zároveň sa pre Microsoft OpenAI stáva jedným z najväčších klientov, ktorí poháňajú dopyt po Azure. Riziko sa tak koncentruje v rámci jediného ekosystému.
- Ešte náročnejší obraz ponúka pohľad na nákladovú dynamiku. OpenAI odhaduje, že výdavky spojené s výpočtovou kapacitou by mohli do roku 2030 dosiahnuť približne 600 miliárd dolárov, zatiaľ čo očakávané ročné tržby v tomto období majú dosiahnuť približne 280 miliárd dolárov. To naznačuje, že aspoň v ranej fáze cyklu môžu infraštruktúrne náklady prevyšovať výnosy, čo vyvoláva otázky o krátkodobej ekonomickej efektívnosti celého modelu.
- Nejde pritom iba o dlhodobý problém. OpenAI už minula viac než 12 miliárd dolárov na výpočtové služby poskytované Microsoftom, zatiaľ čo náklady spojené s inferenciou rastú medziročne viac než dvojnásobným tempom. Inými slovami, čím väčší je rozsah využitia AI, tým väčší je tlak na náklady. To je v kontraste s tradičným softvérovým modelom, kde škálovanie zvyčajne zlepšuje marže.
- Zároveň sektor zažíva bezprecedentný prílev kapitálu. OpenAI získala v jedinom investičnom kole približne 110 miliárd dolárov a dosiahla valuáciu nad 700 miliárd dolárov. Financovanie zahŕňa najväčších hráčov trhu, od Microsoftu cez Amazon, Nvidiu až po SoftBank. To ukazuje, že nejde o bežný venture cyklus, ale o investičnú vlnu systémového rozsahu.
Z pohľadu Microsoftu to znamená, že firma stojí v strede mimoriadne kapitálovo náročnej štruktúry, v ktorej sú infraštruktúrne investície obrovské a stále rastú, dopyt z veľkej časti poháňa jediný kľúčový partner a ziskovosť celého modelu závisí od budúcej monetizácie AI, ktorá zatiaľ nebola plne potvrdená. Práve táto nerovnováha, teda medzi istým CAPEX a neistým rastom výnosov, stojí za obavami investorov. Microsoft už nie je len príjemcom AI boomu, ale čoraz viac aj najpriamejším zástupcom rizík spojených s potenciálne neefektívnymi AI investíciami, kde počet dlhodobých víťazov môže byť napokon obmedzený.
Akcie Microsoftu: korekcia alebo štrukturálna zmena?
Akcie Microsoftu sú teraz takmer o 33 % nižšie oproti maximu z roku 2025, čo je pokles porovnateľný s približne 36 % prepadom v roku 2022. Tentoraz je však tempo výpredaja výrazne rýchlejšie a RSI kleslo blízko úrovne 30 bodov, čo ukazuje na prepredané podmienky. Výhlaď zostáva neistý. Jedna stará trhová zásada však stále platí: aby mohol investor kúpiť akciu za atraktívnu cenu, musí byť niekto iný ochotný ju predať. Ak sa podarí vyhnúť recesii a napätie s Iránom relatívne rýchlo poľaví, technologické akcie si môžu priazeň investorov získať späť skôr, než sa teraz očakáva. Riziko širšieho medvedieho trhu síce zostáva reálne, akcie Microsoftu už však možno významnú časť tohto scenára započítavajú. Poklesy o viac než 30 % boli totiž pri spoločnosti historicky pomerne zriedkavé.
Zdroj: xStation5
