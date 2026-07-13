Apple ťaží z neistoty okolo AI, trhová hodnota vyskočila o 600 miliárd USD 🍏

Akcie Applu zažili výrazný obrat. Po slabšom prijatí prezentácie nových AI funkcií minulý mesiac sa titul od minima z 25. júna zdvihol o 15 % a trhová hodnota spoločnosti vzrástla takmer o 600 miliárd USD. Akcie sa tým vrátili k rekordným úrovniam, zatiaľ čo časť predchádzajúcich favoritov AI obchodu začala strácať dych.
Zaujímavé je hlavne porovnanie s polovodičovým sektorom. Index Philadelphia Semiconductor v rovnakom období klesol o 7 %, zatiaľ čo S&P 500 pridal iba 3 % a technologický Nasdaq 100 vzrástol o 1,3 %. Investori tak začínajú prehodnocovať, či sa extrémne výdavky na AI infraštruktúru skutočne vrátia tak rýchlo, ako trh predtým očakával.
Apple z tejto zmeny nálady ťaží paradoxne práve preto, že sa nezúčastňuje pretekov vo výstavbe dátových centier v takom rozsahu ako hyperscaleri typu Microsoft, Alphabet alebo Amazon. Ešte nedávno bola zdržanlivosť Applu v AI vnímaná ako slabina. Teraz ju časť trhu začína brať ako výhodu, pretože firma nie je vystavená rovnakému riziku prehnaných kapitálových výdavkov.
To neznamená, že Apple nemá problémy. Firma čelí rastúcim cenám pamäťových čipov, ktoré môžu tlačiť na marže. V reakcii na drahšie komponenty Apple zvýšil ceny pri Macoch, iPadoch a domácich zariadeniach. Hoci sa zdraženie zatiaľ netýkalo iPhonu, firma naznačila, že ďalšie cenové úpravy môžu prísť.
Investori však veria, že Apple má väčšiu schopnosť preniesť vyššie náklady na zákazníkov než väčšina iných hardvérových firiem. Jeho zákaznícka základňa je mimoriadne lojálna a história ukazuje, že vyššie ceny nemusia automaticky znamenať slabšie objemy predajov. Práve sila značky a ekosystému zostáva jedným z hlavných dôvodov, prečo sa akcie v neistom prostredí držia lepšie než konkurencia.
Ďalším potenciálnym impulzom je očakávané uvedenie skladacieho iPhonu v septembri. Tento produkt by mal mať vysokú cenu a mohol by motivovať časť zákazníkov k upgradu. Podľa dostupných informácií mal Apple požiadať dodávateľov o prípravu výroby približne 10 miliónov skladacích iPhonov, čo je viac než predchádzajúci odhad 7–8 miliónov kusov.
Apple sa zároveň môže oprieť o veľmi silný peňažný tok. Voľný cash flow má tento rok dosiahnuť rekordných 140 miliárd USD, čo by znamenalo nárast o viac než 40 % oproti roku 2025. V čase, keď iní technologickí giganti agresívne míňajú na AI infraštruktúru, Apple naopak ďalej generuje obrovskú hotovosť.
To je pre investorov dôležitý rozdiel. Ak sa trh začne obávať, že výdavky na AI sú príliš vysoké a návratnosť neistá, Apple môže pôsobiť ako stabilnejšia alternatíva. Jeho biznis nie je bez rizík, ale stojí na kombinácii hardvéru, služieb, značky a hotovostnej sily.
Na druhej strane je potrebné spomenúť ocenenie. Apple sa obchoduje približne za 33-násobok očakávaných ziskov na najbližších dvanásť mesiacov, čo z neho robí jeden z najdrahších titulov medzi Magnificent Seven mimo Tesly. Historický priemer za poslednú dekádu pritom predstavuje približne 23-násobok. Trh teda za stabilitu a kvalitu Applu platí výraznú prémiu.
Z pohľadu investorov sa tak Apple stáva stávkou na iný scenár než Nvidia alebo výrobcovia čipov. Ak budú výdavky na AI ďalej prudko rásť, môžu z toho viac ťažiť polovodičové firmy. Ak však trh začne pochybovať o návratnosti AI kapitálových výdavkov, Apple môže zostať atraktívnejším defenzívnejším technologickým titulom vďaka silnému cash flow, službám a možnému novému produktovému cyklu.
Graf Apple (AAPL.US, D1)
Zdroj: xStation5
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