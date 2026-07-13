SK Hynix zažil rekordný prepad, AI eufória v Kórei tvrdo narazila 📉

Akcie SK Hynix sa dnes prepadli o rekordných 15 % a stali sa symbolom prudkého ochladenia kórejskej AI rally. Výpredaj zasiahol celý juhokórejský trh, index Kospi klesol o 9 % a burza musela aktivovať celotrhové prerušenie obchodovania. Silno strácali aj akcie Samsung Electronics, ktoré odpísali takmer 11 %.
Dôvodom výpredaja bola kombinácia viacerých faktorov. Investori začali mať obavy, že očakávania okolo ziskov SK Hynixu sú príliš vysoko, a zároveň dochádzalo k presunu časti kapitálu do novo uvedených amerických depozitných akcií ADR. Tie pri svojom piatkovom debute vzrástli o 13 %, čo mohlo časť investorov motivovať k predaju kórejských akcií a presunu do inštrumentu obchodovaného v USA.
SK Hynix sa v posledných mesiacoch stal jedným z hlavných víťazov AI boomu vďaka silnej pozícii v oblasti HBM pamätí, ktoré sa používajú spolu s AI procesormi od Nvidie. Práve táto pozícia pomohla akciám za posledný rok vyrásť o viac než 500 %. Taký prudký rast však vytvoril veľmi vysoké očakávania, a keď sa objavili pochybnosti o ďalšom tempe ziskov, trh reagoval mimoriadne tvrdo.
Negatívnu náladu zosilnila správa Korea Investment & Securities, podľa ktorej by prevádzkový zisk SK Hynixu za posledný kvartál mohol zaostávať za konsenzom trhu o 8 %. Dôvodom má byť vysoký podiel tržieb z HBM pamätí, kde ceny rastú pomalšie než pri niektorých bežnejších pamäťových čipoch. To je pre investorov dôležité, pretože trh doteraz počítal s veľmi silným rastom ziskov práve vďaka dopytu po AI.
Výpredaj zasiahol aj širší polovodičový sektor. Americké ADR SK Hynixu v premarkete klesali až o 11 % a oslabovali aj ďalšie firmy z oblasti pamätí a úložísk, ako Micron, Sandisk alebo Western Digital. To ukazuje, že nejde iba o izolovaný problém jednej firmy, ale o širšie precenenie časti AI dodávateľského reťazca.
Kórejský trh sa pritom v posledných mesiacoch stal mimoriadne volatilný. AI eufória vytiahla akcie SK Hynixu a Samsungu na rekordné úrovne, ale zároveň zvýšila koncentráciu trhu a prilákala veľké množstvo krátkodobého kapitálu. Popularita pákových ETF naviazaných na tieto pamäťové tituly potom výkyvy ešte zosilnila. Niektoré z najväčších pákových ETF sledujúcich SK Hynix stratili od uvedenia na burzu takmer 50 %.
Zaujímavé je, že ešte nedávno sa SK Hynix dostal medzi spoločnosti s trhovou hodnotou nad 1 bilión USD. Po pondelkovom prepade však jeho kapitalizácia klesla na približne 875 miliárd USD. Podobne sa pod hranicu jedného bilióna dostal aj Samsung. Obe akcie sú teraz najmenej 30 % pod svojimi maximami z minulého mesiaca.
Napriek tomu časť analytikov nepovažuje výpredaj za zmenu dlhodobého fundamentu. Argumentujú tým, že išlo hlavne o klasickú reakciu sell the news po úspešnom uvedení ADR, vyberanie ziskov a technický presun kapitálu. Samotný dopyt po pamäťových čipoch zostáva silný a vedenie SK Hynixu upozorňuje, že nedostatok pamäťových čipov môže pretrvať aj po roku 2030.
Rizikom však zostáva kapacitný cyklus. Výrobcovia pamätí teraz zvyšujú produkciu, aby využili vysoké ceny a silný dopyt. Ak by sa však rast výdavkov na AI spomalil alebo by sa ponuka čipov začala rýchlo zvyšovať, mohlo by to neskôr vytvoriť tlak na ceny aj marže. Práve strach z budúceho ochladenia ziskovosti je jedným z dôvodov, prečo investori reagujú tak citlivo.
Z pohľadu investorov je situácia rozpoltená. Na jednej strane SK Hynix zostáva strategickým hráčom v AI infraštruktúre a jeho pozícia v HBM je veľmi silná. Na druhej strane majú akcie za sebou extrémny rast, trh je preplnený a akákoľvek slabšia správa môže spustiť ďalšiu vlnu výpredajov. Krátkodobo tak bude kľúčové sledovať výsledky, výhlaď cien pamäťových čipov a správanie zahraničných investorov.
Graf SK Hynix (HY9H.DE, M15)
Zdroj: xStation5
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