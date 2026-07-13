TSMC ukazuje, že firmy stále investujú miliardy do AI

TSMC opäť poskytuje investorom dôkaz, že boom okolo umelej inteligencie má stále silné základy. Taiwanský výrobca polovodičov zverejnil rekordné údaje o tržbách za druhý štvrťrok ešte pred oficiálnym zverejnením kompletných kvartálnych výsledkov. Tie majú byť oznámené tento týždeň a budú jednou z kľúčových udalostí pre celý technologický sektor. Investori totiž nebudú sledovať iba samotné čísla, ale predovšetkým komentáre k pokračujúcemu dopytu po AI čipoch a výhlaď na ďalšie štvrťroky.
Medzi kľúčové dáta zverejnené spoločnosťou TSMC patria:
- tržby spoločnosti za druhý štvrťrok dosiahli 1,27 bilióna TWD, teda približne 39,6 miliardy USD,
- tržby medziročne vzrástli o 36 % a prekonali očakávania analytikov,
- samotné júnové tržby vzrástli približne o 68 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka,
- hlavným motorom rastu zostáva silný dopyt po najpokročilejších polovodičoch využívaných v AI infraštruktúre.
Význam týchto čísel však výrazne presahuje samotný výkon jednej firmy. TSMC stojí v centre celého ekosystému umelej inteligencie. Práve v taiwanských továrňach vznikajú niektoré z najpokročilejších polovodičov na svete, vrátane tých, ktoré využívajú Nvidia a ďalšie veľké technologické spoločnosti. Silné predajné dáta TSMC preto možno vnímať ako jeden z najlepších ukazovateľov toho, že technologické firmy stále agresívne investujú do rozširovania výpočtovej kapacity.
Dôležité je, že výsledky TSMC prichádzajú v čase, keď časť investorov začala spochybňovať, či súčasné valuácie firiem spojených s AI už nezapočítavajú príliš veľkú časť budúceho rastu. Obavy sa týkajú hlavne toho, či masívne výdavky najväčších technologických firiem sveta nemôžu časom viesť k prebytku výpočtovej kapacity a nadmerným investíciám do AI infraštruktúry.
Zatiaľ však dáta od TSMC takýto scenár nepodporujú. Rekordné tržby najväčšieho svetového výrobcu pokročilých polovodičov ukazujú, že dopyt po špičkových technológiách zostáva silný a že výdavky veľkých technologických firiem sa premietajú do skutočných objednávok. TSMC je jedným z miest, kde možno najlepšie posúdiť, či je súčasný investičný cyklus okolo AI skutočne podporený ekonomickými fundamentmi.
Zároveň platí, že vývoj vlastných AI čipov spoločnosťami ako Meta, Google alebo Amazon nemusí nutne znamenať oslabenie pozície TSMC ani polovodičového sektora ako celku. Naopak, bez ohľadu na to, kto konkrétny čip navrhne, jeho výroba stále vyžaduje najpokročilejšie výrobné technológie, obrovské investície a vysoko špecializované výrobné kapacity. V tejto oblasti zostáva TSMC jedným z najdôležitejších článkov celého trhu.
Vysoké valuácie technologických firiem samozrejme zostávajú jednou z hlavných obáv investorov. Nadchádzajúce štvrťroky budú musieť potvrdiť, že miliardy investované do umelej inteligencie sa premietnu do ďalšieho rastu tržieb a ziskov. Aktuálne dáta TSMC však tieto obavy čiastočne zmierňujú. Ukazujú, že rozvoj AI nestojí iba na trhových očakávaniach, ale už teraz vytvára reálny dopyt po pokročilej infraštruktúre.
V tomto kontexte nie sú výsledky TSMC pozitívnym signálom iba pre samotnú firmu, ale aj dôležitým potvrdením pre širší technologický sektor. Najväčšie spoločnosti môžu meniť spôsob, akým budujú vlastné AI riešenia, ale celkový smer zostáva rovnaký. Svet potrebuje čoraz vyšší výpočtový výkon, čo znamená pokračujúci dopyt po pokročilých polovodičoch.
Zdroj: xStation5
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