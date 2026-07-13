Ktoré výsledkové reporty budú tento týždeň v centre pozornosti❓ (13.07.2026)

Oficiálne štartujeme výsledkovú sezónu za 2. štvrťrok 2026! 📊 Ako prvé sa s nami o výsledky podelia najväčšie americké banky. JPMorgan, Bank of America a Goldman Sachs zverejnia výsledky v utorok 14. júla pred otvorením trhu.
Banky štartujú sezónu
Okrem „veľkej trojky“ sa investori môžu tešiť aj na výsledky Citigroup a Wells Fargo. V stredu sa k nim pridajú Morgan Stanley, BlackRock, Bank of New York Mellon a PNC.
Technologickí giganti z Európy a Ázie
Streda a štvrtok budú v znamení európskych a taiwanských technológií. ASML zverejní výsledky v stredu 15. júla a Taiwan Semiconductor Manufacturing vo štvrtok 16. júla, v oboch prípadoch pred otvorením trhu. Netflix medzitým uzavrie deň zverejnením výsledkov po zatvorení trhu. Pôjde o jediný večerný report tohto týždňa.
Zdravotníctvo, priemysel a ďalšie sektory
Chýbať nebudú ani kľúčové mená zo zdravotníckeho a priemyselného sektora. Johnson & Johnson reportuje v stredu, nasledovať budú vo štvrtok UnitedHealth, General Electric Aerospace, ABB, Abbott, Intuitive Surgical, ProLogis, US Bancorp a State Street. Týždeň v piatok uzavrie švajčiarska spoločnosť Novartis, ktorá zverejní výsledky pred otvorením trhu.
Zhrnutie: Budúci týždeň stojí za pozornosť predovšetkým:
- Najväčšie banky: JPMorgan, Bank of America, Goldman Sachs (utorok 14. júla, pred otvorením trhu)
- Netflix (štvrtok 16. júla, po zatvorení trhu), ASML (streda 15. júla) a TSMC (štvrtok 16. júla) – obe spoločnosti pred otvorením trhu
- Intuitive Surgical (štvrtok 16. júla)
- J&J (streda 15. júla)
- General Electric (štvrtok 16. júla)
Čaká nás rušný týždeň plný zverejňovania dát. Každý z týchto reportov môže nastaviť tón pre ďalšie smerovanie trhu po zvyšok júla.
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