ARM Holdings sa posúva bližšie k centru AI revolúcie. Silné výsledky už trhu nestačia

Výsledky spoločnosti Arm Holdings ukazujú, že sa firma aktuálne nachádza vo veľmi zaujímavej fáze vývoja. ARM zatiaľ z boomu umelej inteligencie neťaží v rovnakej miere ako Nvidia alebo AMD, ale čoraz viac si buduje pozíciu pre ďalšiu fázu rastu AI infraštruktúry. Trh však tento potenciál započítava s veľkým predstihom, čo prirodzene zvyšuje očakávania pred každým zverejnením tržieb.
Samotný report bol solídny. Spoločnosť mierne prekonala očakávania analytikov pri tržbách aj zisku a zároveň si udržala veľmi vysokú ziskovosť. Reakcia investorov však bola pomerne zdržanlivá. Po počiatočnom raste akcie rýchlo odovzdali väčšinu ziskov, čo naznačuje, že trh čakal silnejší signál zrýchlenia v biznise spojenom s AI.
Kľúčové štvrťročné čísla:
- Tržby: 1,49 mld. USD (+20 % r/r)
- Upravený zisk na akciu: 0,60 USD vs. očakávania 0,58 USD
- Licenčné tržby: 819 mil. USD (+29 % r/r)
- Tržby z licenčných poplatkov: 671 mil. USD (+11 % r/r)
- Upravená hrubá marža: 98,3 %
- Upravená prevádzková marža: 49 %
Kľúčovou výhodou ARM bol mnoho rokov biznis model založený na procesorovej architektúre a licencovaní technológií najväčším technologickým spoločnostiam sveta. Firma nemusela investovať miliardy dolárov do výrobných závodov ani výrobných kapacít, čo jej umožnilo udržiavať mimoriadne vysoké marže a veľmi škálovateľný biznis model.
Dnes však ARM tento model postupne rozvíja. Spoločnosť vyvíja vlastné procesory pre AI infraštruktúru a dátové centrá, čím sa posúva vyššie v hodnotovom reťazci. Ide o významný strategický posun, pretože ARM sa chce podieľať nielen na architektúre a licenčných tržbách, ale aj na trhu kompletných výpočtových riešení pre modernú dátovú infraštruktúru.
ARM zároveň stále nemá v úmysle fungovať ako tradičný polovodičový výrobca typu Intel. Jej model zostáva bližší spoločnosti Nvidia. ARM navrhuje čipy, zatiaľ čo výrobu outsourcuje externým partnerom, ako je TSMC. Prechod k vývoju vlastných procesorov však prináša vyššiu prevádzkovú zložitosť, vyššie náklady a potrebu vybudovať rozsiahlejší dodávateľský reťazec.
Práve to bol jeden z najzaujímavejších prvkov reportu. ARM uviedla, že dopyt po jej nových AI riešeniach vzrástol z 1 mld. USD na 2 mld. USD, ale spoločnosť ponechala svoj predchádzajúci cieľ tržieb na úrovni 1 mld. USD pre obmedzenia na strane dodávok.
To zdôrazňuje kľúčovú dynamiku dnešného AI trhu. Úzkym hrdlom čoraz častejšie nie je dopyt, ale schopnosť rýchlo škálovať ponuku a zabezpečiť dostatok waferov, pamätí, puzdrenia a testovacej infraštruktúry. Vedenie uviedlo, že spoločnosť aktívne pracuje na rozšírení výrobných kapacít, aby dokázala uspokojiť rastúci dopyt zákazníkov.
ARM zároveň posilňuje svoju prítomnosť v dátových centrách. Architektúra spoločnosti už nie je spájaná iba so smartfónmi a nízkoenergetickými mobilnými zariadeniami. Procesory založené na ARM už vyvíjajú Amazon, Microsoft a Google, zatiaľ čo jej architektúra je prítomná aj v AI serveroch stavaných spoločnosťou Nvidia.
To sa môže stať jedným z najdôležitejších dlhodobých trendov pre spoločnosť. S rastom AI modelov nadobúdajú v dátových centrách čoraz väčší význam energetická efektivita a optimalizácia nákladov. Architektúra ARM týmto požiadavkám prirodzene zodpovedá, čo by mohlo postupne zvyšovať jej podiel v modernej výpočtovej infraštruktúre.
Trh však zostáva veľmi náročný. Súčasné ocenenie ARM už odráža veľmi ambiciózny rastový scenár. To znamená, že ani solídne výsledky nemusia stačiť na udržanie nadšenia investorov. Trh dnes neoceňuje súčasný rozsah biznisu, ale potenciálnu pozíciu ARM v globálnom AI ekosystéme v horizonte niekoľkých ďalších rokov.
Z dlhodobého pohľadu príbeh stále vyzerá veľmi atraktívne. ARM má jeden z najsilnejších technologických ekosystémov v polovodičovom priemysle, mimoriadne vysoké marže a architektúru, ktorá čoraz viac zodpovedá potrebám moderných dátových centier. Hoci zatiaľ nemonetizuje AI na úrovni Nvidie alebo AMD, smer zmeny je čoraz jasnejší.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
- Umelá inteligencia: Investície do akcií AI
- Najlepšie spoločnosti na investovanie a akcie na nákup - ako si vybrať?
- Investovanie do dividendových akcií
- Ako zostaviť portfólio z akcií a ETF fondov?
- Investovanie do akcií - čo je obchodovanie s akciami?
Fastfoodový gigant zaostal za očakávaniami 📉🍔
Zhrnutie trhov 🚨 Ropa klesá pod 100 USD a podporuje optimizmus na európskych aj amerických akciách
Zásoby leteckého paliva v Európe rýchlo miznú. Budú aerolinky rušiť ďalšie lety? ⛽
🎥 Ako začať investovať v roku 2026?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.