Asos vystrelil nahor. Investorov nadchol prudký rast zisku 🚀

- Asos zvýšil upravený zisk o 50 %, pričom pomohla najmä dámska móda.
- Akcie po výsledkoch vyskočili až o 16 %.
- Firma pokračuje v reštrukturalizácii a zároveň ponecháva celoročný výhlaď bez zmeny.
- Popri raste počtu zákazníkov sa sústreďuje aj na znižovanie nákladov a boj s konkurenciou.
Akcie britského online predajcu Asos výrazne posilnili po tom, čo firma oznámila 50 % rast upraveného zisku. Investorov potešil predovšetkým návrat rastu zákazníckej aktivity a silný výkon segmentu dámskej módy, ktorý pomohol zlepšiť celkovú ziskovosť spoločnosti.
Spoločnosť zároveň ponechala bez zmeny svoj celoročný výhlaď, čo trh prijal pozitívne. Akcie počas ranného obchodovania v Londýne vyskočili až o 16 %, čo bol ich najvýraznejší intradenný rast za posledné štyri mesiace. Napriek tomu je zrejmé, že dôvera investorov ešte nie je úplne obnovená, keďže od začiatku roka boli akcie pred touto správou stále nižšie približne o 25 %.
Výsledky prichádzajú po slabšom novembrovom update, keď Asos sklamal výraznejším poklesom tržieb a vyvolal pochybnosti o tom, či sa reštrukturalizácia pod vedením šéfa Joseho Antonia Ramose Calamonteho vyvíja správnym smerom. Aktuálne čísla tak predstavujú dôležitý signál, že obrat firmy predsa len začína prinášať prvé hmatateľnejšie výsledky.
Asos sa v rámci svojej transformácie snaží zlepšiť používateľský zážitok, okrem iného aj úpravami mobilnej aplikácie, ktorá má zákazníkom uľahčiť vyhľadávanie produktov a nákup. Súčasne však pokračuje v dôslednom znižovaní nákladov, pretože firma čelí silnej konkurencii, najmä zo strany čínskeho módneho giganta Shein.
Súčasťou úsporných krokov bolo aj zatvorenie distribučného centra v Atlante. Amerických zákazníkov teraz firma obsluhuje zo skladu v anglickom Barnsley, čo má pomôcť znížiť prevádzkové náklady. Obrat Asosu tak zostáva spojený nielen s rastom predajov, ale aj s tlakom na efektívnejšie fungovanie celej firmy.
Graf ASC.UK (D1)
Akcie spoločnosti Asos sa aktuálne obchodujú okolo 2,395 GBP a po predchádzajúcom prudkom poklese sa snažia o technický odraz. Cena však zostáva výrazne pod kĺzavými priemermi EMA 50 na 2,628 GBP aj SMA 100 na 2,681 GBP, čo potvrdzuje, že trh je stále v krátkodobo aj strednodobo slabšom nastavení. Posledná rastová sviečka síce ukazuje na návrat kupcov od lokálnych miním, zatiaľ však nejde o potvrdený obrat trendu. RSI sa pohybuje na hodnote 42,1, teda pod neutrálnou hranicou 50, čo naznačuje, že predajný tlak na trhu ešte úplne nezmizol. Na druhej strane sa akcie odrazili z nižších úrovní, takže sentiment sa môže postupne stabilizovať.
Z technického pohľadu bude teraz dôležité, či sa Asosu podarí udržať nad oblasťou okolo 2,30–2,40 GBP. Ak áno, titul by mohol skúsiť rast smerom k najbližšej rezistencii v pásme 2,53 GBP, prípadne vyššie k EMA 50. Ak by však súčasný odraz rýchlo zlyhal, trh sa môže znovu vrátiť k minimám v blízkosti 2,16 GBP.
Zdroj: xStation5
