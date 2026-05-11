Aspex posilňuje vplyv v Delivery Hero a žiada zmeny 🚨

- Aspex Management navýšil podiel v Delivery Hero na približne 15 % po nákupe ďalších akcií od Prosusu.
- Investor tlačí na zmenu stratégie vrátane možného odchodu z niektorých regiónov a výmeny CEO Niklasa Oestberga.
- Prosus musí znížiť svoj podiel pod 10 % pre podmienky európskych protimonopolných regulátorov.
- Blížiace sa valné zhromaždenie 23. júna môže byť kľúčovým momentom pre ďalšie smerovanie spoločnosti.
Aspex Management výrazne navýšil svoj podiel v nemeckej doručovacej skupine Delivery Hero na približne 15 %, čím zvyšuje tlak na vedenie spoločnosti aj jej generálneho riaditeľa Niklasa Oestberga. Hongkonský správca aktív kúpil ďalších 5 % akcií od spoločnosti Prosus za približne 335 miliónov EUR, čo predstavuje významný krok pred blížiacim sa valným zhromaždením Delivery Hero.
Transakcia prebehla za cenu 22 EUR za akciu, čo znamenalo približne 10 % prémiu voči piatkovej záverečnej cene akcií Delivery Hero. Zároveň išlo o cenu približne 22 % nad tridsaťdňovým objemovo váženým priemerom ku dňu 8. mája. Aspex tým jasne signalizuje, že aj napriek problémom spoločnosti verí v jej skrytý hodnotový potenciál a je ochotný zaplatiť prémiu za väčší vplyv.
Predaj zároveň znižuje podiel Prosusu v Delivery Hero na 16,8 %. Prosus sa svojho podielu zbavuje pod tlakom európskych protimonopolných regulátorov, ktorí od neho požadujú zníženie účasti pod 10 % do konca leta. Tento záväzok súvisí s podmienkami prevzatia spoločnosti Just Eat Takeaway.com. Prosus už skôr predal 4,5 % podiel v Delivery Hero americkej spoločnosti Uber za približne 270 miliónov EUR.
Aspex patrí medzi aktivistických investorov, ktorí sa nesústredia iba na pasívne držanie akcií, ale snažia sa aktívne ovplyvňovať stratégiu firiem. V liste, ktorý podľa agentúry Reuters investor zaslal, Aspex vyzval Delivery Hero na odchod z celých regiónov a zároveň požadoval výmenu generálneho riaditeľa Niklasa Oestberga. To ukazuje, že investor považuje súčasnú stratégiu spoločnosti za nedostatočnú a chce výraznejšiu reštrukturalizáciu biznisu.
Navýšenie podielu prichádza v citlivom okamihu, keďže Delivery Hero čaká 23. júna výročné valné zhromaždenie. Práve tam môže Aspex získať väčší priestor na presadzovanie svojich požiadaviek. Situácia je o to zaujímavejšia, že Prosus na valnom zhromaždení nemôže hlasovať so svojimi akciami, keďže sú spravované prostredníctvom zvereneckého správcu. Tým sa relatívny vplyv Aspexu na akcionárske rozhodovanie ešte zvyšuje.
Zakladateľ Aspexu Hermes Li uviedol, že investor ako dlhodobý akcionár navýšil svoj podiel, pretože verí v ďalší rast hodnoty spoločnosti. Zároveň zdôraznil, že Aspex chce konštruktívne spolupracovať s dozornou radou aj vedením Delivery Hero s cieľom zvýšiť hodnotu pre všetkých akcionárov. Napriek tomu je zrejmé, že tlak na zmeny bude v nasledujúcich týždňoch silnieť.
Z pohľadu investorov je situácia okolo Delivery Hero dôležitým signálom. Na jednej strane vyšší podiel Aspexu naznačuje dôveru v zlepšenie hodnoty spoločnosti. Na druhej strane však upozorňuje na hlbšiu nespokojnosť časti akcionárov so súčasným vedením a geografickým rozsahom podnikania. Kľúčové teraz bude, či sa Delivery Hero rozhodne pre razantnejšiu reštrukturalizáciu, prípadný odchod z menej výnosných regiónov alebo zmeny vo vrcholovom manažmente.
Graf DHER.DE (D1)
Akcie spoločnosti Delivery Hero sa po výraznom poklese z úvodu roka 2026 pokúsili o stabilizáciu a aktuálne sa obchodujú okolo úrovne 21,01 EUR. Cena sa nachádza v blízkosti 100-dňového kĺzavého priemeru SMA 100 na hodnote 20,55 EUR, zatiaľ čo 50-dňový exponenciálny priemer EMA 50 leží nižšie na úrovni 19,24 EUR. To naznačuje, že krátkodobý trend sa zlepšil a kupujúci sa snažia udržať cenu nad dôležitými technickými úrovňami.
Zároveň však akcie narážajú na oblasť okolo 21 EUR, ktorá v posledných týždňoch funguje ako rezistencia a zatiaľ bráni výraznejšiemu rastovému prierazu. Z technického pohľadu bude kľúčové, či sa akciám podarí udržať nad hladinou 20,55 EUR a následne preraziť oblasť 21–21,50 EUR. Návrat pod SMA 100 by oslabil súčasné pozitívne nastavenie a mohol by cenu vrátiť späť k podpore v okolí 19,24 EUR, kde sa nachádza EMA 50.
Zdroj: xStation5
