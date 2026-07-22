AT&T prekvapilo trh. Výsledky prekonali odhady 📈

Americký telekomunikačný operátor AT&T vykázal v druhom štvrťroku silnejší rast počtu mobilných zákazníkov, než očakával trh. Spoločnosť získala 432 000 nových mesačne platiacich zákazníkov mobilných služieb, zatiaľ čo analytici počítali približne s 325 000.
Výsledok predstavuje pozitívne prekvapenie v období, keď investorov znepokojovala rastúca konkurencia a obavy z ďalšej cenovej vojny medzi hlavnými americkými operátormi. Akcie AT&T po zverejnení výsledkov v predobchodnej fáze posilnili približne o 2 %, hoci od začiatku roka do predchádzajúceho dňa strácali zhruba 10 %.
Silný prírastok zákazníkov ukazuje, že agresívnejšie ponuky, balíky služieb a nové cenové modely začínajú prinášať výsledky. AT&T rovnako ako Verizon a T-Mobile kombinuje mobilné služby s domácim internetom a snaží sa zákazníkom ponúknuť kompletný balík konektivity pod jednou značkou.
Tento model sa firme darí presadzovať. Približne 42,5 % domácností, ktoré od AT&T využívajú širokopásmový internet, si od spoločnosti zároveň predpláca aj mobilné služby. Vyššie prepojenie produktov môže pomôcť znížiť odchod zákazníkov a zvýšiť priemerný výnos na domácnosť.
Tržby spoločnosti medziročne vzrástli o 2,3 % na 31,6 miliardy USD, hoci zostali mierne pod očakávaniami analytikov. Upravený ukazovateľ EBITDA dosiahol 12,3 miliardy USD a mierne prekonal odhady trhu.
Pozitívne prekvapil aj upravený zisk na akciu, ktorý dosiahol 0,65 USD, zatiaľ čo analytici očakávali približne 0,59 USD. Výsledky tak ukázali, že silnejší rast zákazníckej základne sa premietol aj do ziskovosti.
AT&T zároveň potvrdilo svoj dlhodobý finančný výhľad do roku 2028. Firma naďalej plánuje vrátiť akcionárom približne 45 miliárd USD prostredníctvom dividend a spätných odkupov akcií.
Konkurenčný tlak zostáva vysoký
Výsledky prichádzajú po slabšom prvom štvrťroku, keď rast tržieb z mobilných služieb zaostal za očakávaniami. Investori sa navyše obávajú možnej novej konkurencie zo strany SpaceX.
Podľa skorších správ plánuje SpaceX ponúknuť mobilné služby priamo spotrebiteľom. Firma zároveň rokovala so spoločnosťou Charter Communications o možnej spolupráci na novej spotrebiteľskej mobilnej ponuke.
AT&T sa na túto hrozbu pripravuje. V máji vytvorilo spoločne s Verizon a T-Mobile spoločný podnik zameraný na širšie využitie satelitných funkcií v mobilných telefónoch. Tento krok trh vnímal ako obranu proti rastúcej konkurencii zo strany SpaceX a satelitných komunikačných služieb.
Pre investorov bude teraz kľúčové, či AT&T dokáže udržať silné tempo získavania zákazníkov bez ďalšieho výrazného tlaku na marže. Agresívne stimuly síce podporujú rast, ale zároveň môžu zvyšovať náklady na získanie zákazníka.
Graf AT&T (T.US, D1)
Zdroj: xStation5
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