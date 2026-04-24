Avis Budget oslabuje, keď short squeeze vyprcháva a do popredia sa vracia možnosť predaja akcií

- Akcie Avis Budget 24. apríla klesli približne o 4,4 % na 219,06 USD a prehĺbili prudký obrat po tom, čo titul už v predchádzajúcej seanse stratil 38 %.
- Pokles zrejme súvisí s odznievaním short squeeze, keďže pri Avise bolo shortovaných 86,2 % free floatu a obmedzená ponuka akcií zosilnila predchádzajúcu rally.
- Investori sa teraz zameriavajú na možnosť predaja akcií v rámci marcového kapitálového programu a na výsledky za 1. štvrťrok 2026 dňa 29. apríla, ktoré ukážu vývoj cien prenájmov, nákladov na flotilu a tvorby hotovosti.
Akcie Avis Budget Group boli 24. apríla nižšie približne o 4,4 % na 219,06 USD a prehĺbili prudký obrat po tom, čo začala vyprchávať meme-like rally tejto autopožičovne. Titul už v predchádzajúcej seanse stratil 38 % po raste, ktorý ho krátko poslal na historické maximá. Výpredaj sa podľa všetkého viaže menej na nový prevádzkový šok a viac na odznievanie short squeeze a na obnovenú pozornosť investorov voči možnosti Avis predávať akcie v rámci marcového kapitálového programu. Zdroj: xStation5
Prečo sa rast otočil
Reuters tento týždeň uviedol, že Avis patril medzi najviac shortované akcie na americkom trhu, keď bolo k 21. aprílu shortovaných 86,2 % free floatu. Zároveň hedge fondy SRS Investment Management a Pentwater Capital Management spoločne kontrolovali viac než 71 % akcií v obehu, čo obmedzilo ponuku a pomohlo rozbehnúť squeeze, ktorý titul vystrelil prudko vyššie.
Keď tento squeeze začal slabnúť, investori sa znovu zamerali aj na Equity Distribution Agreement z 27. marca, ktorú Avis uzavrel so skupinou predajných agentov. Podanie na SEC uvádza, že spoločnosť môže akcie predávať priebežne a čistý výnos použiť na všeobecné firemné účely, čo je dôležité preto, že prípadná nová emisia by mohla zvýšiť ponuku pri akcii, ktorej rally bola zosilnená práve obmedzenou dostupnosťou.
Čo budú trhy sledovať ďalej
Pozadie v hlavnom biznise pritom zostáva zmiešané. Avis vykázal za štvrtý štvrťrok tržby 2,7 miliardy USD, čistú stratu 856 miliónov USD a adjusted EBITDA vo výške 5 miliónov USD, zatiaľ čo za celý rok 2025 dosiahli tržby 11,7 miliardy USD, celoročná čistá strata predstavovala 995 miliónov USD a korporátny dlh na konci roka dosiahol 6,073 miliardy USD.
Trhy teraz budú sledovať výsledky Avis za prvý štvrťrok 2026, ktoré firma zverejní 29. apríla, a zamerajú sa na vývoj cien prenájmov, nákladov na flotilu a tvorbu hotovosti, ako aj na prípadné signály, že vedenie môže využiť nedávnu volatilitu na posilnenie súvahy. Po rally poháňanej najmä štruktúrou trhu a nie fundamentmi bude ďalším skutočným testom to, či prevádzkové výsledky dokážu stabilizovať sentiment.
