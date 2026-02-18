BAE Systems – tržby: Rekord za rekordom v obrannom priemysle

BAE Systems, britský dodávateľ obrannej techniky, zverejnil v utorok svoje výsledky. Spoločnosť po výraznom prekonaní vysokých očakávaní akcionárov posilňuje o niekoľko percent. Ocenenie akcií sa opäť dostalo na historické maximá (okolo 21 GBP za akciu).
Britská ekonomika sa podľa všetkého dostáva do čoraz väčších problémov, avšak neustále rastúce geopolitické napätie udržiava produkciu popredných priemyselných firiem v Spojenom kráľovstve na plnej kapacite.
Výsledky za fiškálny rok 2025 podľa IFRS:
-
Ročné tržby vzrástli na 28,3 mld. GBP, medziročne o 8 %.
-
EPS vzrástol medziročne o 6 % na 68,8 pence.
-
Objem objednávok sa zvýšil o 2,7 mld. GBP na celkových 63,1 mld. GBP.
Podľa účtovnej metodiky spoločnosti:
-
Ročné tržby vzrástli o 10 % na 30,6 mld. GBP.
Počas konferenčného hovoru zástupcovia spoločnosti zdôraznili najmä silný rast obranných výdavkov v USA a v Spojenom kráľovstve. Spoločnosť očakáva pokrok v rámci programov platforiem Eurofighter, MBDA a CV90.
To podporuje valuáciu spoločnosti a umožňuje optimistický výhlaď. Manažment poskytol výhlaď na FCF vo výške 1,3 mld. USD do konca roka 2026. Očakávaný rast tržieb v budúcom roku je 7–9 % a rast EPS sa odhaduje na 9–11 %.
Očakávaná dividenda predstavuje 36,3 pence na akciu, čo znamená 10 % zvýšenie.
Najvýkonnejším segmentom sú platformy a služby. EBIT v tomto segmente vzrástol o 30 %, pri súčasnom raste tržieb o 17 %.
Letecký segment vzrástol o 9 % a námorný segment o 11 %, pričom v námornom segmente došlo k poklesu EBIT marže o 3 %.
BA.UK (D1)
Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.