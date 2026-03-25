BAE Systems získala 7-ročný kontrakt s americkým ministerstvom vojny ⚔️

Akcie spoločnosti BAE Systems (BA.UK) dnes vzrástli takmer o 2 % po správe o sedemročnom kontrakte s americkým ministerstvom vojny.
Spoločnosť podpísala rámcovú dohodu o štvornásobnom navýšení výrobnej kapacity infračervených navádzacích hlavíc pre rakety THAAD, ktoré patria medzi najdôležitejšie súčasti amerického systému protiraketovej obrany. Výroba bude prebiehať v závodoch v Nashua v štáte New Hampshire a v Endicotte v štáte New York, čo priamo podporí americký obranný priemysel.
Kontrakt je súčasťou širšej transformačnej stratégie zadávania zákaziek zo strany ministerstva obrany, ktorej cieľom je urýchliť dodávky kľúčových technológií ozbrojeným silám. Pre BAE Systems predstavuje dohoda dlhodobý signál dopytu, ktorý odôvodňuje ďalšie investície do výrobných kapacít, technológií a zamestnanosti. Tom Arseneault, generálny riaditeľ BAE Systems Inc., výslovne zdôraznil, že dlhodobý charakter dohody dáva spoločnosti istotu, pokiaľ ide o rozsah a tempo rozširovania výrobných kapacít. Z pohľadu trhu kontrakt znižuje neistotu ohľadom tržieb na nasledujúcich sedem rokov a trh túto viditeľnosť budúceho cash flow vníma pozitívne. THAAD je systém strategického významu pre ochranu územia USA aj ich spojencov, čo znamená nízke politické riziko zrušenia objednávok. Zvyšovanie výroby týchto systémov zároveň zapadá do globálneho trendu rastúcich obranných výdavkov, ktorý je viditeľný najmä po eskalácii geopolitického napätia v posledných rokoch.
Akcie spoločnosti si udržiavajú krátkodobý uptrend, ktorý je obmedzený 50-dňovým exponenciálnym kĺzavým priemerom (EMA), teda modrou líniou v grafe. Pokiaľ sa cena drží nad touto úrovňou, existuje šanca na pokračovanie trendu. Vývoj akcií v najbližšom období však môže vo veľkej miere závisieť od toho, ako sa vyvinie konflikt na Blízkom východe a či dôjde k ďalšej eskalácii, alebo naopak k deeskalácii.
Zdroj: xStation
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
