Bank of America prekvapila rastom zisku 💰

- Bank of America zvýšila štvrťročný zisk na 8,6 miliardy dolárov.
- Výrazne pomohli vyššie výnosy z tradingu a silné investičné bankovníctvo.
- Poplatky z investičného bankovníctva vzrástli o 21 %, viac, než banka očakávala.
- Manažment naďalej upozorňuje na riziká, no americkú ekonomiku hodnotí ako odolnú.
- Bank of America zvýšila štvrťročný zisk na 8,6 miliardy dolárov.
- Výrazne pomohli vyššie výnosy z tradingu a silné investičné bankovníctvo.
- Poplatky z investičného bankovníctva vzrástli o 21 %, viac, než banka očakávala.
- Manažment naďalej upozorňuje na riziká, no americkú ekonomiku hodnotí ako odolnú.
Spoločnosť Bank of America v prvom štvrťroku zvýšila zisk vďaka silnému výkonu divízie tradingu a oživeniu v oblasti investičného bankovníctva. Čistý zisk banky dosiahol 8,6 miliardy dolárov, respektíve 1,11 USD na akciu, zatiaľ čo pred rokom predstavoval 7,4 miliardy dolárov alebo 0,89 USD na akciu. Akcie banky na výsledky reagovali v predobchodnej fáze rastom o 1,5 %.
Za lepšími číslami stála predovšetkým vyššia aktivita klientov na trhoch. Začiatok roka 2026 síce priniesol optimizmus podporený predchádzajúcimi poklesmi sadzieb a solídnymi firemnými výsledkami, no nálada sa rýchlo zmenila. Trhy zasiahol jastrabí obrat Fedu, obavy z možnej bubliny okolo AI a rastúce napätie na Blízkom východe. Práve táto volatilita však investičným bankám často pomáha, pretože zvyšuje obchodnú aktivitu. Bank of America vďaka tomu zvýšila výnosy z obchodovania o 13 % na 6,4 miliardy dolárov.
Výrazne pomohlo aj investičné bankovníctvo. Celkové poplatky z tejto oblasti vzrástli o 21 % na 1,8 miliardy dolárov, pričom banka pôvodne očakávala len približne 10 % rast. K lepšiemu výsledku prispelo aj silné prostredie pre fúzie a akvizície. V prvom štvrťroku presiahol objem globálnych veľkých transakcií 1,2 bilióna dolárov a výraznú rolu hrali najmä veľké technologické obchody.
BofA Securities sa podieľala na viacerých významných transakciách, okrem iného na prevzatí potravinárskej divízie Unileveru spoločnosťou McCormick za 42,7 miliardy dolárov, akvizícii firmy Penumbra spoločnosťou Boston Scientific za 14,9 miliardy dolárov alebo na prevzatí Coterra Energy firmou Devon Energy za 26 miliárd dolárov. Tieto mandáty pomohli banke posilniť jej postavenie v poradenstve pri veľkých obchodoch.
Šéf banky Brian Moynihan uviedol, že vedenie zostáva opatrné voči vyvíjajúcim sa rizikám, no zároveň vidí zdravú aktivitu klientov, solídne spotrebiteľské výdavky a stabilnú kvalitu aktív. To podľa neho naznačuje, že americká ekonomika zostáva odolná aj napriek náročnejšiemu trhovému prostrediu.
Napriek tomu sa akcie veľkých amerických bánk tento rok zatiaľ nevyvíjajú ideálne. Bank of America, JPMorgan aj Wells Fargo sú od začiatku roka v červených číslach a zaostávajú za indexom S&P 500, ktorý bol naposledy vyššie asi o 1,8 %.
