Barry Callebaut v problémoch 🍫⚠️

- Barry Callebaut po novom očakáva pokles EBIT, namiesto skôr predpokladaného rastu.
- Ceny kakaa za posledných šesť mesiacov klesli o viac než 50 %.
- Predajné objemy v 1. polroku klesli o 6,9 %, čo je menší pokles, než očakával trh.
- Firma počíta s návratom k rastu v 2. polovici fiškálneho roka 2026.
- Barry Callebaut po novom očakáva pokles EBIT, namiesto skôr predpokladaného rastu.
- Ceny kakaa za posledných šesť mesiacov klesli o viac než 50 %.
- Predajné objemy v 1. polroku klesli o 6,9 %, čo je menší pokles, než očakával trh.
- Firma počíta s návratom k rastu v 2. polovici fiškálneho roka 2026.
Švajčiarsky výrobca čokolády Barry Callebaut zhoršil svoj tohtoročný výhlaď a po novom očakáva pokles prevádzkového zisku. Firma tak ustúpila od predchádzajúceho odhadu, podľa ktorého mali zisky rásť. Dôvodom je predovšetkým prudký pokles cien kakaa, s ktorým sa spoločnosť dlhodobo snaží vyrovnať.
Nový generálny riaditeľ Hein Schumacher uviedol, že za zmenou výhľadu stojí mimoriadne rýchly prepad trhu, silná konkurencia, nadbytočné kapacity, nižšie objemy predaja aj narušenie dodávateľského reťazca. Spoločnosť zároveň upozornila, že ďalší vývoj môže ovplyvniť aj prípadné zhoršenie situácie na Blízkom východe.
Barry Callebaut teraz očakáva, že prevádzkový zisk EBIT v aktuálnom fiškálnom roku klesne o stredné desiatky percent, namiesto skôr očakávaného rastu. Firma zároveň uviedla, že pokles cien kakaa o viac než 50 % počas šiestich mesiacov do februára by mohol v budúcnosti podporiť zotavenie trhu.
Objem predaja skupiny sa v prvom polroku znížil o 6,9 %, čo síce predstavuje pokles, ale miernejší, než očakávali analytici. Tí podľa odhadov počítali so znížením o 7,7 %. Firma zároveň mierne zlepšila výhlaď objemov a teraz očakáva ich pokles o 1 až 3 %, pričom v druhej polovici fiškálneho roka počíta s návratom k rastu.
Pozitívne to vnímajú aj niektorí analytici. Podľa Mattea Lindauera z Vontobel je povzbudivé práve to, že firma očakáva obnovenie rastu už v druhej polovici roka 2026, teda skôr, než sa pôvodne predpokladalo.
Celkovo správa ukazuje, že Barry Callebaut síce naďalej čelí tlaku na ziskovosť, no zároveň naznačuje možné stabilizačné signály v objemoch predaja. Pre investorov tak bude kľúčové sledovať, či sa firme podarí využiť nižšie ceny kakaa na obnovenie marží a rastu v ďalších štvrťrokoch.
Graf BARN.CH (D1)
Akcie Barry Callebaut sa aktuálne obchodujú okolo 1 274,69 CHF, teda pod EMA 50 (1 337,91 CHF) aj SMA 100 (1 321,64 CHF), čo potvrdzuje prevahu predajcov. RSI na úrovni 28,6 signalizuje prepredanosť, zatiaľ však bez jasného obratu. Negatívny obraz dopĺňa aj MACD, ktoré zostáva v zápornom teritóriu a potvrdzuje slabé momentum.
Zdroj: xStation5
