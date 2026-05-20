US100 rastie o 0,8 % a maže včerajší pokles 📈

Americké futures rastú pred výsledkami Nvidie, ktoré spoločnosť zverejní po uzavretí Wall Street a ktoré by mohli určiť tón pre celý technologický sektor. Futures na Nasdaq 100 (US100) sa odrážajú o viac než 0,8 %, pretože investori naďalej veria, že dopyt po AI infraštruktúre zostáva silný.
- Technologické akcie si dnes vedú obzvlášť dobre, vrátane Samsungu, ktorého akcie počas európskej seansy rastú o viac než 5 %. Zisky si pripisujú aj polovodičové spoločnosti, pričom AMD a Qualcomm rastú o 3–4 %.
- Wall Street ukončila utorkovú seansu nižšie, najmä pre slabosť technologických akcií a rast výnosov amerických štátnych dlhopisov. Trhy sa naďalej obávajú, že pretrvávajúca inflácia by mohla prinútiť Fed pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb. Takýto scenár by mohol zaťažiť rastové akcie, vrátane firiem spojených s témou AI.
- Nvidia stále zostáva dominantným hráčom na trhu AI, hoci konkurencia v celom polovodičovom sektore postupne silnie.
- Zdrojom neistoty zároveň zostáva napätie okolo Iránu po tom, čo Donald Trump varoval, že v najbližších dňoch môže byť možná vojenská akcia, ak nebude dosiahnutá mierová dohoda.
Graf US100 (D1)
Zdroj: xStation5
