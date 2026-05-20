Trumpove posty, ropa a podozrivé miliardy: CFTC v akcii🛢️

- CFTC vyšetruje tri prípady podozrivých obchodov s ropou - z 23. marca, 7. apríla a 6. mája 2026
- V každom prípade objem futures vyskočil niekoľkonásobne nad priemer minúty až hodiny pred Trumpovým oznámením
- Marcový objem presiahol 800 miliónov dolárov, aprílový 950 miliónov, májový 700 miliónov dolárov
- Firma Forza Fund zarobila na marcových obchodoch okolo 10 miliónov dolárov
- Regulátor vyžiadal od búrz CME Group a ICE identifikátory obchodníkov
- Žiadne obvinenia zatiaľ neboli vznesené
Americký regulátor futures trhov vyšetruje sériu obchodov s ropnými kontraktmi, ktoré prebehli v minútach pred kľúčovými oznámeniami Bieleho domu o vojne v Iráne. Vzorec sa opakuje. Objem obchodov vyskočí niekoľkonásobne nad denný priemer, ceny ropy sa následne prepadnú po Trumpovom poste a niekoľko firiem vykáže presne načasované zisky.
Prvý prípad pochádza z 23. marca, keď objem WTI a Brent kontraktov vzrástol deväťnásobne oproti bežnému rannému priemeru v čase 6:49 ET. Pätnásť minút neskôr Trump zverejnil na Truth Social, že plánované útoky na iránsku energetickú infraštruktúru sú odložené. Ropa klesla o viac ako 10 percent. Podľa obchodných záznamov získala firma Forza Fund na týchto kontraktoch upravené zisky okolo 10 miliónov dolárov. Celkový objem podozrivých pozícií predstavoval okolo 800 miliónov dolárov. Druhý zaznamenaný prípad zo 7. apríla, tesne pred oznámením dvojtýždňového prímeria s Iránom, dosiahol objem 950 miliónov dolárov, pričom ceny ropy následne klesli o 15 percent. Tretí prípad nastal 6. mája, keď zhruba 700 miliónov dolárov v ropných futures premenilo majiteľa hodinu pred správami o rokovaniach o ukončení vojny.
CFTC formálne otvorila vyšetrovanie a vyžiadala obchodné záznamy od búrz CME Group a Intercontinental Exchange. Senátorky Warren a Whitehouse upozornili regulátor aj na podobné anomálie pred aprílovou pauzou ciel v roku 2025 a pred vojenskými operáciami vo Venezuele. Kongresaman Torres označil prípad za potenciálne najväčší insider trading v histórii amerických trhov.
Rizikom pre trhy je samotná neistota. Ak vyšetrovanie neodhalí konkrétnych páchateľov, efektívne potvrdí, že informačná asymetria okolo Trumpových rozhodnutí je štrukturálnym prvkom súčasného obchodovania s ropou. Pre inštitucionálnych hráčov to znamená, že každý geopolitický výkyv cien v sebe nesie ťažko merateľné regulačné a reputačné riziko.
Výhľad závisí od toho, či CFTC identifikuje zdroj úniku. Ak áno, trhová volatilita okolo Trumpových oznámení sa zrejme zníži, čo by podporilo stabilizáciu aktuálnych cien v pásme 100 až 110 dolárov za barel Brent. Ak nie, pokračujúca informačná asymetria bude naďalej generovať špičky objemu pred každým geopolitickým zvratom a trh si to postupne zabuduje do spreadu.
