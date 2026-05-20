Graf dňa: US500 (20.05.2026)

Index S&P 500 (US500) dnes rastie a obchoduje sa okolo 7 405 bodov po včerajšej seanse, ktorá skončila v červených číslach. Wall Street klesala najmä pre slabosť technologického sektora a rast výnosov amerických dlhopisov. Všetka pozornosť trhu sa dnes sústreďuje na kvartálny report Nvidie (NVDA.US) za Q1 FY2027, ktorý bude zverejnený po uzavretí Wall Street. Trhový konsenzus očakáva tržby okolo 78,8 mld. USD (+78 % r/r) a EPS približne 1,75 USD (+127 % r/r). Opčný trh očakáva, že pohyb ceny akcií po zverejnení výsledkov dosiahne v absolútnom vyjadrení približne 5,6 %. Dodávame však, že takmer v 75 % prípadov opcie skutočný pohyb nadhodnotili.
V pozadí však zostáva geopolitické napätie. Čína oficiálne zakázala dovoz čipu RTX 5090D V2 od Nvidie, čím vyslala jasný signál, že urýchľuje rozvoj vlastného AI ekosystému. Za zmienku stojí aj situácia v Iráne. Trump v utorok uviedol, že USA môžu byť nútené znovu zaútočiť na Irán. Stalo sa tak deň po tom, čo odvolal plánovaný útok po prijatí iránskeho mierového návrhu. Irán naopak predložil návrh požadujúci vojnové reparácie a stiahnutie amerických jednotiek.
Na dennom grafe US500 sa index nachádza v silnom uptrende a dosahuje nové historické maximá okolo 7 407 bodov, kde leží denné maximum. Cena sa obchoduje výrazne nad všetkými kľúčovými kĺzavými priemermi. Za pozornosť stojí pásmový kanál viditeľný v grafe. Ide o kanál smerodajnej odchýlky ukotvený k VWAP zakreslenému od roku 2025. Jeho horná hranica v oblasti 7 500–7 600 bodov predstavuje najbližší technický cieľ pre býkov. Objem na ľavej strane grafu, teda Volume Profile, ukazuje veľkú koncentráciu obchodnej aktivity v pásme 6 800–7 000 bodov. To môže naznačovať existenciu významnej supportnej zóny v prípade prípadnej korekcie.
Zdroj: xStation
