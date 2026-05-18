Graf dňa: Bitcoin (18.05.2026)

Víkend priniesol viacero povzbudivých správ v oblasti inštitucionálnej adopcie. Japonskí finanční giganti SBI Securities a Rakuten Securities oznámili plány na spustenie vlastných trustových fondov založených na Bitcoine a Ethereu. To by mohlo miliónom tamojších retailových investorov otvoriť dvere k digitálnym aktívam. Skupina CME Group navyše oznámila spustenie nových futures kontraktov Nasdaq CME Crypto Index v júni.
Realita v grafoch však môže byť brutálna. V krátkodobom horizonte na trhu prevládli úplne iné nálady. Pondelkové ráno prinieslo ostrý výpredaj na širšom kryptomenovom trhu, ktorý spôsobilo náhle obnovenie averzie k riziku. Donald Trump opäť vystupňoval geopolitické napätie, keď varoval Irán, že „čas na dosiahnutie dohody sa kráti“. To okamžite zasiahlo akciové trhy a stiahlo so sebou aj Bitcoin, ktorý slúži ako barometer globálnej likvidity. Cena sa tak prepadla na úrovne, ktoré neboli vidieť niekoľko týždňov, a kupci sa dostali pod výrazný tlak.
Technická analýza (časový rámec D1)
Aktuálna korekcia priviedla cenu Bitcoinu priamo ku kľúčovej úrovni podpory okolo 76 756 USD, kde sa rozhoduje o osude strednodobého sentimentu. Práve tu sa nachádza silný supportný cluster tvorený zbiehajúcimi sa kĺzavými priemermi EMA 50 a EMA 100. Tie v posledných týždňoch opakovane slúžili býkom ako účinný odrazový mostík. Skorší pokus o trvalejší obrat downtrendu však zastavila rezistencia na EMA 200 približne pri 81 736 USD. To potvrdzuje, že ponuková strana zostáva silná. Situáciu zhoršuje indikátor RSI, ktorý po poklese na 44,6 bodu odráža stratu momenta kupcov a necháva priestor na ďalší tlak medveďov. V tomto scenári by trvalé prerazenie aktuálnej podpory denným telom sviečky mohlo otvoriť cestu k hlbšiemu výpredaju smerom k 71 150 USD. Udržanie tejto úrovne by naopak mohlo signalizovať potenciál pre vyššie minimum a nový pokus o návrat k lokálnym maximám.
Zdroj: xStation
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra krypto nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako:
E-booky:
Články:
Teplé počasie v USA podporuje rast zemného plynu 🌡️📈
Ranné zhrnutie (18.05.2026)
Denné zhrnutie: Týždeň uzavretý poklesmi – začína sa trh obávať inflácie?
Tri trhy na sledovanie budúci týždeň: US100, GBPUSD, GOLD (15.05.2026)
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.