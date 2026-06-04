Bitcoin klesá o 3 % a prehlbuje výpredaj 📉 Je na dohľad dvojité dno?

Bitcoin dnes prepadol k úrovni okolo 61 000 USD, než sa pokúsil stabilizovať v pásme 63 000–64 000 USD. Stalo sa tak pri slabnúcom momente na širšom kryptomenovom trhu. Pri pohľade na denný RSI, ktorý klesol na 19, trh už vykazuje známky extrémne prepredaných podmienok a vyčerpaného nákupného tlaku. Na druhej strane predchádzajúce dva hlavné poklesové impulzy boli výrazne väčšie a každý viedol ku korekciám približne o 40 %. Ak by sa podobný scenár odohral aj tentoraz, prirodzený cieľ poklesu by sa mohol objaviť pri úrovni 50 000 USD. Stále však existuje šanca, že býci ubránia technicky dôležitú zónu podpory okolo 60 000 USD, kde už v minulosti dochádzalo k cenovým reakciám. Rozhodné prelomenie pod túto úroveň nemusí prísť ľahko a pravdepodobne by si vyžadovalo silné presvedčenie, že sa vracia hlbší medvedí trh.
Kľúčové body
- Za posledných 24 hodín Bitcoin stratil takmer 8 % a jeho cena klesla o viac než 5 000 USD z denného maxima.
- Pokles priviedol BTC blízko psychologicky dôležitej hranice 60 000 USD a vymazal týždne predchádzajúceho zotavenia.
- Bitcoin sa aktuálne obchoduje približne 50 % pod svojím historickým maximom 126 000 USD, ktoré dosiahol v októbri 2025.
- Tlak na trhu zosilnili inštitucionálne odlevy, najmä z bitcoinových ETF, spolu s likvidáciami pákových pozícií a rastúcimi geopolitickými obavami.
- Sentiment ďalej oslabila správa, že Strategy predala 32 BTC za približne 2,5 mil. USD.
- Hoci ide o nevýznamnú sumu vzhľadom na držbu spoločnosti presahujúcu 818 000 BTC, transakcia mala symbolický význam. Išlo o prvé zverejnené zníženie bitcoinovej pozície za niekoľko rokov.
- Predaj bol uskutočnený s cieľom financovať výplaty dividend z preferenčných akcií STRC, ktoré nesú variabilný ročný výnos 11,5 %.
- Po oznámení Bitcoin klesol pod 72 000 USD, zatiaľ čo akcie Strategy v ten istý deň oslabili takmer o 6 %.
- Hlavnou výzvou trhu zostáva slabý spotový dopyt a obmedzený záujem investorov, keďže kapitál sa čoraz viac presúva z kryptomien do akcií a investičnej témy ťahanej AI.
Graf Bitcoinu (D1)
Zdroj: xStation5
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